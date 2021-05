Vorfreude auf Final So fiebern diese sechs St.Galler Persönlichkeiten dem Cupfinal am Pfingstmontag entgegen Ob Ex-Fussballprofi oder Pfarrer, Musiker oder Politikerin: Am Pfingstmontag blickt die ganze Stadt gebannt nach Bern. Dort tritt der FC St.Gallen gegen den FC Luzern im Cupfinal an. Daniel Wirth, Julia Nehmiz und Dinah Hauser 21.05.2021, 16.38 Uhr

Tranquillo Barnetta beendete seine erfolgreiche Karriere 2019 im grün-weissen Dress. Bild: Michel Canonica

«Ich weiss genau, wie sich die Jungs jetzt fühlen: Die Spannung und die Vorfreude steigen, die Teilnahme an einem Cupfinal ist etwas Grossartiges. Ich stand 2008 im Olympiastadion in Berlin mit Bayer Leverkusen im Pokalfinale gegen Werder Bremen. Wir verloren 0:1, vor 74400 Zuschauern. Diesbezüglich tun mir meine ehemaligen Mitspieler und die vielen treuen FCSG-Fans leid: Ein Finale vor leeren Rängen – das ist unvorstellbar und sehr schade.

Genau so schade ist es, dass die Mannschaft sich bei einem allfälligen Titelgewinn nicht in der Innenstadt feiern lassen und das Bad in der Menge geniessen darf. Aber so ist es halt in einer Pandemie. Trotzdem: Die Mannschaft wird sich von diesen widrigen Umständen nicht irritieren lassen. Ich drücke meinem FC St. Gallen die Daumen. Ich bin gerade im Ausland und weiss nicht, ob ich das Spiel am Pfingstmontag live im Fernsehen sehen kann. Ich hoffe es aber. Wäre ich daheim in St. Gallen, täte ich das zusammen mit guten Freunden und mit der Familie.»

Matchtipp: 2:1

Sandra Egger hat die Meisterfeier im Jahr 2000 als Teenagerin miterlebt.

Bild: Benjamin Manser

«Es wäre wieder mal an der Zeit, den Kübel nach St.Gallen zu holen. Wie damals, als der FCSG Schweizer Meister wurde. Als Teenager war das für mich ein unvergessliches Erlebnis. Darum tut es mir sehr leid für die Fans, die am Montag nicht dabei sein dürfen. Für sie ist ein Finalspiel etwas vom Spannendsten. Wenn man aber selber auf dem Platz steht, ist es etwas vom Schönsten. Obwohl man enorm unter Druck steht und der ganzen Region und den Fans, die einem Rückhalt gegeben haben, etwas zurückgeben will.

Ein Sieg wäre eine grosse Erlösung. Besonders nach den Resultaten der vergangenen Wochen. Kurzum: Eine Belohnung für die harte Arbeit der Mannschaft und aller im Verein, wo man spürbar an den Erfolg glaubt. Das färbt auch auf das Frauenteam ab. Wir stehen hinter euch, liebe Männer. Denn wer ein grün-weisses Fanherz in sich trägt, fiebert mit. Darum: Geht unbekümmert ins Spiel, vergesst den Druck und gebt Vollgas.»

Matchtipp: 3:1

Daniel Mittag alias Jack Stoiker hat in jungen Jahren dem damaligen FCSG-Goalie Bruno Huwyler einen Glücksteddy ins Tor gelegt.

Bild: Michel Canonica

«FCSG, das ist mehr Schicksal als Liebe. Das kannst du dir nicht aussuchen, da wirst du reingeboren wie in eine Blutgruppe. Schon mein Onkel und mein Grossvater waren riesige Fans. Als Kind haben es mein Freund und ich einmal geschafft, einen Teddy als Glücksbringer ins Tor zu stellen. Das war damals im Espenmoos noch möglich. Huwyler im Tor hatte Hilfe nötig. Heute haben wir Zigi.

Ob ich mir den Match anschaue? Wenn ich es durchstehe. Vielleicht opfere ich mich auch für den Sieg und schaue nicht. Denn immer, wenn ich zuletzt eingeschaltet habe, St. Gallen in Führung, haben sie doch noch verloren. Verlieren ist eh das Beste, was du als Mensch im Sport lernen kannst. Die Essenz vom FCSG: Mittelmass und Leiden. Es passt ja auch zu St. Gallen, dass sie nur alle 96 Jahre etwas gewinnen. So wie auch der FCSG zur Region passt, der mehr mit Einsatz als mit brillanter Technik zum Erfolg kommt. Aber klar freut man sich als Fan, wenn es zwischendurch auch mal glänzt.»

Matchtipp: 2:1

Olma-DIrektorin Christine Bolt will im Falle eines Cupsiegs ein Säuli nach den Helden von Bern benennen. Bild: Urs Bucher

«Emotionale Erlebnisse schaffen Erinnerungen. Das weiss ich nicht erst, seit ich Olma-Direktorin bin. Schon während der Kanti-Zeit, bei meinen ersten Besuchen im Espenmoos lernte ich: Wenn der FCSG spielt, spielt die ganze Region. Wenn der FCSG spielt, keimt Begeisterung. Wenn der FCSG spielt, entstehen Begegnungen. Siegt der FCSG, bleiben Erinnerungen für die Ewigkeit. Wir wissen, wo wir waren, als unser FC vor 23 Jahren zuletzt im Cupfinal stand, wo wir im Jahr 2000 den Meistertitel feierten und einige Monate später Chelsea im Zürcher Exil aus dem Uefa Cup manövrierten.

Und wir werden in Jahren noch wissen, wo wir 90 Minuten am Pfingstmontag 2021 verbracht haben. Wer solche Emotionen erzeugen kann, braucht eigentlich keine Motivationsspritze. Die Olma Messen geben trotzdem eine mit nach Bern: Siegt der FCSG am Montag, rennt er an der nächsten Olma durch unsere Arena – in Form eines Säulis. Ob wir es Cupsiegerli, Espeli oder Petra Schweinler taufen, schauen wir noch.»

Matchtipp: 2:1

Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret liess sich von Ivan Zamorano ein Autogramm auf den Unterarm geben. Bild: PD



Klar schau ich mir den Match an. Wahrscheinlich daheim. Aber leider ohne meinen geliebten Fanschal. Der ist und bleibt verschwunden. Auch, als wir das Haus meiner Eltern geräumt haben, tauchte er nicht wieder auf. Den hatte ich selbst gelismet, als Jugendliche war ich grosser FCSG-Fan! Grün-weisses Garn, doppelt gelismet und zusammengenäht, «FCSG» darauf gestickt. An jedem Heimspiel war ich im Stadion, und bin an jedes zweite oder dritte Auswärtsspiel gegangen.

Mein Lieblingsspieler: Ivan Zamorano. Wir fanden ihn toll, nach jedem Spiel haben wir gewartet, bis er aus der Kabine kam. Es gibt ein Foto, wo ich ein riesiges Autogramm von ihm auf meinem Unterarm habe. Ich wollte mich nicht mehr waschen... Später rückte Fussball etwas in den Hintergrund. Aber ich spiele heute noch gerne selber. Ich drücke dem FC St.Gallen die Daumen! Als St.Gallen im Jahr 2000 Meister wurde, vibrierte die Stadt vor Euphorie, alle waren Fans! Das verbindet, und wer weiss, vielleicht jubeln wir am Pfingstmontag alle wieder gemeinsam.»

Matchtipp: 3:0

Pfarrer Uwe Habenicht hofft am Pfingstmontag auf den «Geist des Mutes». Bild: Mareycke Frehner

«Ich soll etwas über den Cupfinal schreiben. Meine Kinder schauen mich verdutzt an. «Du?» Ja, ich! Hier ist mein Kommentar: Zu Pfingsten werde ich tosend und brausend über den Heiligen Geist predigen. Dieser Geist wird auch Tröster genannt. Hoffentlich brauchen wir nach dem Cupfinale diesen Tröster in St. Gallen nicht. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin. Die Saison war ja eine lupenreine Höllenfahrt. Zuerst ging es steil hinauf, viele träumten schon von der Champions-League, von Real Madrid und PSG auf St. Galler Rasen. Das wär’s noch.

Doch auf die Himmelfahrt folgte prompt die Höllenfahrt. Tiefer und tiefer ging es hinab. Erst im vorletzten Augenblick rettete uns der erlösende Torsegen von Thody Élie Youan und Junior Adamu. Und jetzt bitte den Geist des Mutes zu Pfingsten. Ach, was schreib ich: Der letzte Sieg im Cup ist so alt wie ich und wahrscheinlich auch so grau und verstaubt. Wir brauchen jetzt einen Geiststurm. 90 Minuten sollten reichen. Und den Tröster schicken wir dann mal in Luzern vorbei.»

Matchtipp: 3:1