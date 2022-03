Trotz zu warmem Winter: St.Galler Skilifte mit positiver Bilanz

Skisaison Trotz zu warmen Winters: Skilifts in St.Gallen und Umgebung ziehen positive Bilanz Der Winter 2021/22 war laut dem Wetterdienst Meteo News um rund zwei Grad zu warm. Daher war für viele Skilifts in der Stadt St.Gallen und Umgebung die Wintersaison bereits im Januar gelaufen. Immerhin: An den wenigen Betriebstagen kamen zahlreiche Gäste. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Der Skilift Spitze in Eggersriet startete am 12. Dezember in die Saison und war an 16 Tagen in Betrieb. Bild: Reto Martin (Eggersriet, 12. Dezember 2021)

Der Winter fing vielversprechend an: Im Dezember war es kalt und zwischenzeitlich fiel auch massig Schnee. Doch generell war der meteorologische Winter 2021 gemäss dem Schweizer Wetterdienst Meteo News rund 1 bis 2 Grad zu warm.

Das bekamen auch die St.Galler Skilifte zu spüren: Für viele war die Saison bereits gegen Ende Januar mangels Schnee gelaufen. Trotzdem sind die Rückmeldungen durchwegs positiv.

Saison schon im Dezember mit reichlich Schnee eröffnet

Beim Skilift Spitze in Eggersriet blickt man auf eine durchschnittliche bis gute Saison zurück, wie Vereinspräsident Michael Ritter auf Anfrage sagt.

«Sowohl die Kinder am Lift als auch die Erwachsenen beim Zuschauen sind froh, dass es hier im Dorf noch einen Skilift gibt.»

Er war jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag an insgesamt 16 Betriebstagen geöffnet. Die Saison konnte bereits am 11. Dezember bei ausreichend Schnee gestartet werden. Das letzte Betriebswochenende war Ende Januar. Während dieser Zeit konnten rund 500 Halbtageskarten verkauft werden. «Wenn dann noch die Sonne scheint, dann stimmt es einfach für alle», sagt Ritter.

Marcel Hurter, Betriebsleiter des Skilifts Beckenhalde. Bild: Hanspeter Schiess

Die Saison beim Skilift Beckenhalde in St.Georgen startete am 29. November, laut Betriebsleiter Marcel Hurter so früh wie schon lange nicht mehr. «Dafür war es zwischen Weihnachten und Neujahr schneebedingt nicht möglich, den Lift in Betrieb zu setzen.» Insgesamt war der Skilift an 39 Tagen in Betrieb, im Vergleich zu 32 Tagen im Jahr davor. Trotzdem seien die Einnahmen dieses Jahr tiefer gewesen, da es weniger sonnige Wochenenden gab.

Hurter relativiert allerdings: «Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder machen unseren treuen Helfern jedes Jahr aufs Neue eine grosse Freude.» Viele bedauerten aber, dass der Winter in diesem Jahr früh zu Ende gewesen sei. Der Skilift Beckenhalde drehte bereits am 29. Januar seine letzten Runden.

Besuchende dankbar für ein Stück Normalität

Auch die beiden Skilifte am Schlösslihang im Westen der Stadt St.Gallen waren an knapp 40 Halbtagen geöffnet. Kathrin Schmid Dronjak vom Einwohnerverein Bruggen ist zufrieden. Es seien viele Saisonkarten verkauft worden.

«Die Besuchenden waren dankbar für ein Stück Normalität. Die Covid-Massnahmen und damit die ganze Situation waren entspannter.»

In dieser Wintersaison gab es beim Skischulpersonal viele coronabedingte Ausfälle. Bild: Reto Martin (Eggersriet, 12. Dezember 2021)

Eine ähnliche Bilanz zieht Christof Chapuis, Präsident der Genossenschaft Skilift Vögelinsegg. Das vergangene Jahr, die Rekordsaison für den Skilift, vermochte die aktuelle Saison allerdings nicht zu schlagen. «Wir hatten damals den Vorteil, dass insbesondere Familien die grossen Skigebiete gemieden haben und dafür zu uns gekommen sind.»

Christof Chapuis, Präsident der Genossenschaft Skilift Vögelinsegg. Bild: PD

Die Stimmung sei auch diese Saison gut gewesen und die Massnahmen seien gut eingehalten worden. «Zudem erhielten wir viele positive Feedbacks bezüglich der Piste, die wir zum ersten Mal mit unserem neuen Pistenfahrzeug präpariert haben», sagt Chapuis. Leider seien seit Aufhebung der Massnahmen keine Betriebstage mehr möglich gewesen, doch man hoffe, die Saison 2022/23 ohne Maskenpflicht und Einschränkungen starten zu dürfen.

Der Skilift Grub-Kaien an der Kantonsgrenze zu Appenzell Ausserrhoden war nur an zehn Tagen im Dezember geöffnet. «An diesen Tagen gab es aber sehr positive Rückmeldungen. Es war so ziemlich das Einzige, was man wegen Corona während dieser Zeit machen konnte», sagt Betriebsleiter Pascal Keller. Im Januar war der Skilift nicht mehr geöffnet, weil nicht mehr genug Schnee gefallen sei.

Die Skilift Grub-Kaien AG betreibt ausserdem einmal monatlich eine Besenbeiz. Keller sagt: «Ein reiner Skibetrieb würde nicht rentieren, da es zu wenig sichere Betriebstage gibt. Mit der Besenbeiz wollen wir unsere Fixkosten decken.»

Viele coronabedingte Ausfälle bei Skischule

Johannes Solenthaler, Betreiber des Skilifts Bischofsberg. Bild: Mareycke Frehner

Bessere Bedingungen herrschten am Bischofsberg in Heiden. Der Kinderskilift war fast 70 Tage in Betrieb – seit Anfang Dezember bis zum 15. Februar, Unterbrüche gab es an Neujahr und während der Sportferien. «Der letzte Winter war nicht einfach, daher ist die tolle Saison dieses Jahr umso schöner», sagt Betreiber Johannes Solenthaler.

Dennoch: Auch die Wintersaison 2021/22, die insgesamt 20. für den Skilift Bischofsberg, habe einige Herausforderungen mit sich gebracht, allen voran die vielen coronabedingten Ausfälle. Solenthaler sagt:

«Zeitweise wurde es eng, wenige Termine musste ich deshalb absagen. Mal meldeten sich Kinder ab, ein anderes Mal wurde die Lehrerin oder der Lehrer krank.»

