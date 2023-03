SKILAGER Berner Oberland statt Wildhaus: «Das Lagerleben wird sich ins Sommerhalbjahr verlagern» Skilager, aber fast kein Schnee? Es gehe nicht nur ums Skifahren, sondern um das Miteinander, heisst es bei der zuständigen städtischen Dienststelle. Und das lasse sich genauso gut im Sommer trainieren. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunstschneepiste mitten auf der grünen Wiese: Solche Bedingungen haben Klassen in Wildhaus angetroffen. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

Das Skilager hat es schwer. Es sei ein Auslaufmodell, heisst es seit Jahren. Zu teuer, zu aufwendig in der Organisation, irgendwie veraltet, ausserdem zu gefährlich. Wer kennt nicht jemanden, der sich auf dem harten Kunstschnee zumindest einen Körperteil geprellt hat?

Gerade gesellt sich ein neues Argument dazu, das den Untergang der Klassenwoche im Schnee beschleunigt. Der Klimawandel.

Ende Februar, Alt St.Johann. 75 Mädchen und Buben, die sonst im St.Galler Schulhaus Schönenwegen ein und aus gehen, verbringen hier Tage im Schnee. Der milde Winter hat für die Abfahrt ins Tal nur eine schmale Piste übrig gelassen. «Links und rechts davon war es so grün, dass die Kühe hätten weiden können», sagt Andreas Hobi, langjähriger Primarlehrer und Stadtparlamentarier (Grüne). Damit die Zufahrt zur Talstation weiterhin möglich gewesen sei, hätten die Mitarbeitenden des Skigebiets nachts Schnee suchen und heranstossen müssen.

Eisiger, harter Kunstschnee fordert Anfänger

Die Verbindung Ruestel-Iltios, wegen Schneemangels gesperrt. Das habe das Skigebiet halbiert, der Chäserugg sei nur noch über beschwerliche Umwege ins Tal erreichbar gewesen. «Im Preis hat sich das natürlich nicht niedergeschlagen, obwohl wir nachgefragt haben», sagt Hobi. Die Piste, nach einer frostklaren Nacht, war eisig, hart, anspruchsvoll. «Kunstschnee bietet einfach nicht die gleich gute Qualität wie echter Schnee», sagt Hobi. Und: «Wir hatten viele Anfänger dabei. Die eisige Piste forderte sie sehr heraus.»

Die Stimmung der Schülerinnen und Schüler trübte all das nicht. «Sie haben in kurzer Zeit sehr viel gelernt. Und finden das Skilager cool, viel besser jedenfalls als eine Mathestunde.» Nur der 63-Jährige war teils nachdenklich. Wie damit umgehen als Schule, dass die Anzahl schneearmer Winter zunehmen wird? Das hat er auch mit Schulleiterin Diana Willi diskutiert. Sie wolle das Thema nun mit ihrem Vorgesetzten und den anderen Schulleiterinnen und Schulleitern in der Stadt besprechen.

Einzelne Skitage sind noch lange kein Lager

Hobi ist kein Gegner von Lagern, im Gegenteil. Solche Wochen auswärts als Klasse seien wichtig für die Gemeinschaft, auch für jeden Einzelnen. Gut für die Entwicklung des Kindes, für die Ablösung. «Mal auswärts schlafen und essen, was nicht Mama oder Papa gekocht hat», nennt er ein Beispiel. Einzelne Skitage könnten all das nicht kompensieren.

Üben lässt sich das aber auch im Sommer. Ausgaben für Car, Skilift, Unterkunft, Essen im Restaurant würden das Skilager verteuern. «Mit der gleichen Summe könnte man doppelt so viele Sommerlager veranstalten», ist Hobi überzeugt. Zumindest, wenn die Klasse mit dem Velo losfährt, im Zelt, beim Bauern und nur selten in der Jugendherberge übernachtet. Natürlich würden Schulen nun nicht sofort umsteigen auf Sommerlager, sondern erst nach einer Übergangsphase, wenn ihnen nichts mehr anderes übrig bleibe. In rund zehn Jahren, schätzt er.

In Zukunft: Kampf um die Lagerhäuser

Die Kosten für Skilager steigen, die Schneemengen nehmen wohl ab. Skigebiete wie Alt St.Johann sind wegen des Klimawandels gefährdet. Sie würden für die St.Galler Schulen irgendwann nicht mehr als Lagerort in Frage kommen, sagt der Primarlehrer. Weniger geeignete Skigebiete bedeute auch weniger zur Auswahl stehende Unterkünfte.

Andreas Hobi, Primarlehrer und Stadtparlamentarier (Grüne) Bild: pd

«Es wird schwieriger werden, freie Häuser zu finden. Und wegen der verstärkten Nachfrage werden die Preise steigen.»

Gerade Hobi, Stadtparlamentarier der Grünen, stört sich an Energie, Wasser und Technik, die für Schneekanonen und doch noch ein bisschen Schnee in tiefen Lagen nötig sind. «Wir thematisieren das im Unterricht, wenn es um den Klimawandel geht. Nur leben wir mit den Skilagern etwas anderes vor. Etwas, das nicht gut für die Umwelt ist.»

Das Skilager wird zum Sommerlager

Skilager hätten eine lange Tradition und viele Kinder und Lehrpersonen würden gerne ins Skilager reisen, sagt Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik. Im Vordergrund stünden das Lagererlebnis, das Miteinander. Dieses «Erlebnis» könne sowohl im Sommer als auch im Winter stattfinden.

Martin Annen, der Leiter der Dienststelle für Schule und Musik Bild: Benjamin Manser

«Wenn schneearme Winter zur Normalität werden, wird sich das Lagerleben vermehrt in das Sommerhalbjahr verschieben.»

Ski- und Sommerlager seien für Eltern gleich teuer. Gemäss Weisung des Bildungsrates darf der Elternbeitrag pro Tag 16 Franken nicht übersteigen. Der Rest geht zu Lasten des Schulträgers. Nur bei freiwilligen Skilagern ist ein höherer Elternbeitrag erlaubt.

Berner Oberland statt Wildhaus

Mehrere hundert Kinder aus städtischen Schulen fahren ins Skilager, aber nicht alle Klassen. «Das ist von Schulhaus zu Schulhaus unterschiedlich», sagt Annen. In vielen Skilagern bestehe ein polysportives Angebot. Wenn zu wenig Schnee liege, laufen Mädchen und Buben Schlittschuh, sie wandern, schlitteln, schwimmen oder gehen in der Turnhalle diversen Sportarten nach.

«Wenn es künftig in Lagen unter 1600 Metern mehr schneearme Winter gibt, dann weicht man eher auf Gebiete aus, die höher liegen», so Annen weiter. Das könne das Berner Oberland oder Graubünden sein, aber auch die Zentralschweiz. Den Ort zu bestimmen, liege in der Verantwortung der jeweiligen Schule. Die aktuellen Rückmeldungen seien sehr positiv. Annen: «Das Lagererlebnis funktioniert auch mit wenig Schnee.»