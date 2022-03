Ralph Weber: Als Europacupsieger an den Weltcup

Ski alpin Weltcup-Abfahrten in Kvitfjell: Beat Feuz startet als Olympiasieger, der Gossauer Ralph Weber als Europacupsieger In Norwegen finden am Freitag und Samstag die ersten Abfahrten nach den Olympischen Spielen statt. Mit dabei ist auch Ralph Weber, der im Februar eine Europacup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen hat. Daniel Good 01.03.2022, 10.48 Uhr

Ralph Weber auf der Streif in Kitzbühel. Bild: Alessandro Trovati/AP

Seine letzten Weltcuprennen in dieser Saison hat Ralph Weber am 21. und 23. Januar in Kitzbühel bestritten. Die Platzierungen fielen mit den Rängen 36 und 41 nicht wunschgemäss aus.

Ralph Weber Bild: Michel Canonica

Für die Olympischen Spiele in Peking fand Weber keine Berücksichtigung. Er beteiligte sich aber mit einigem Erfolg am Europacup. In den Abfahrten von Kvitfjell wurde er am 9. und 10. Februar Erster und Vierter. Er führt in dieser Disziplinen das Zwischenklassement an.

St.Galler Dominanz im Europacup

In der Europacup-Gesamtwertung nimmt der 28-jährige Weber den zweiten Platz ein. Gesamtfünfter ist mit dem Obertoggenburger Josua Mettler ein weiterer St.Galler.

Erstes Training am Mittwoch

Mit dem Schwung aus den Europacuprennen startet Weber nun zu den beiden Weltcupabfahrten in Kvitfjell. Auf einer Piste, die ihm zusagt. Das erste Training steht am Mittwoch auf dem Programm. Am Sonntag findet in Norwegen auch noch ein Super-G statt.

Wie Olympiasieger Beat Feuz ist Weber seit Jahren mit Ski der Vorarlberger Marke Head unterwegs.