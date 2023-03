Beleuchtungsanlage für den Skatepark St.Gallen - Stadtrat sagt Ja

flutlicht Der Stadtrat lässt Skaterinnen und Skater nicht im Dunkeln: Der Skatepark Kreuzbleiche wird zukünftig beleuchtet Der Stadtrat stimmt einer Petition zu, die eine Beleuchtung des Skateparks Kreuzbleiche fordert. Die Lampen sollen im Herbst oder Winter 2023 in Betrieb gehen. Timon Scherrer 22.03.2023, 17.00 Uhr

Der Skatepark bei der Kreuzbleiche in St.Gallen. Aufgrund der intensiven Nutzung fordert die Petition eine Beleuchtungsanlage. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich ist der Skatepark Kreuzbleiche gut besucht. Doch im Winter, wenn es bereits ab 17 Uhr eindunkelt, ist er leer. Dann liegt der Platz im Dunkeln. Die Petition «Lasst uns Skateboarden» wollte das ändern.

Am heutigen Standort des Skateparks Kreuzbleiche gab es im Jahr 1995 eine 540 Quadratmeter asphaltierte Fläche für rund 20 Skaterinnen und Skater. Es vergingen einige Jahre, 2007 wurde dann das Betriebskonzept erstellt. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2008.

12 Jahre später entstand die Petition «Lasst uns Skateboarden». Das Ziel der Petition war die Nutzung der Anlage während der gesamten Betriebszeiten, auch abends. Dafür bräuchte es eine Beleuchtungsanlage. Letzten Montag fand die Infoveranstaltung für das Betriebs- und Beleuchtungskonzept statt. Die Kosten belaufen sich auf rund 150’000 Franken.

Betriebskonzept bleibt gleich, Ausleuchtung wird optimiert

Das Betriebskonzept soll die gleichen Ziele wie jenes vom 25. April 2007 verfolgen, es ändert sich also nur die Beleuchtung. Zudem bleiben die Betriebszeiten und die Benutzungsregeln wie ein Verbot von Tonwiedergabegeräten dieselben. Es gelten folgende Betriebszeiten: Montag bis Samstag von 8 Uhr bis 22 Uhr, am Sonntag von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Die Beleuchtung wird nicht wie Scheinwerfer auf dem Fussballfeld aussehen. Sie soll mehr an Strassenlaternen erinnern. Alle Wohngebäude im Umkreis von 150 Meter Entfernung spüren eine Raumaufhellung von 0,02 Lux. Als Vergleich: Der Vollmond gibt circa 0,2 Lux, also ein Zehnfaches mehr ab. Wer die Anlage auch im Dunkeln benutzen will, kann ab 16.30 Uhr die Beleuchtungsanlage manuell einstellen. Am Ende des Betriebstages findet ein zeitgesteuertes Ablöschen statt. Es gibt auf der Anlage Bewegungsmelder, die ein langsames Abdimmen und dann ein vollständiges Ablöschen des Lichts ermöglichen. Nach Ende der Betriebszeit ist das erneute Einschalten erst am nächsten Tag wieder möglich.

Als Nächstes wird nun das Bauprojekt erstellt. Zudem muss das Baugesuch eingereicht werden, es folgt die Ausführungsplanung und die Realisierung. Wenn alles ohne Verzögerungen und ohne Einsprachen abläuft, können die Skaterinnen und Skater frühestens im Herbst oder Winter 2023 die beleuchtete Anlage nutzen.