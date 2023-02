Gossau SG: Gesangsfestival war finanzieller Grosserfolg

Singen Jetzt beginnt das grosse Geldverteilen: Das Schweizer Gesangsfest 2022 in Gossau war auch finanziell ein Erfolg Der Schlussbericht des Schweizer Gesangsfestivals 2022 in Gossau liegt vor: Der Trägerverein soll aufgelöst und der Gewinn von 230'000 Franken verteilt werden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 14.02.2023, 17.00 Uhr

Das Gesangsfestival der Chöre «Schweiz singt. Gossau klingt» wird mit einer Fahnenweihe und einer Show im Zirkuszelt eröffnet. Tobias Garcia

332 Chöre aus allen Kantonen – das sind 9000 Sängerinnen und Sänger – haben am Schweizer Gesangsfestival unter dem Motto «Schweiz singt. Gossau klingt» teilgenommen und 35'000 Besuchende aus allen Ecken der Schweiz haben zugehört. 1150 Helfende aus 41 Vereinen aus der Region haben 1550 Einsätze geleistet. Organisiert haben das Festival ein Trägerverein unter der Leitung von Rolf Hefti, bestehend aus Chören und Vereinen aus der Region Gossau und dem St.Galler Kantonal-Gesangsverband, sowie ein Kern-OK und ein Gesamt-OK mit Vertretungen der einzelnen Ressorts.

Das OK blickt auf ein erfolgreich durchgeführtes Grossereignis in Gossau zurück. Es resultiert ein Gewinn von 230'000 Franken; der budgetierte Gewinn betrug 130'000 Franken. Mehreinnahmen habe es beispielsweise beim Posten Gastro/Festwirtschaft und Mindereinnahmen bei der Infrastruktur gegeben. «Eingerechnet in der Infrastruktur war die Schlechtwettervariante», erklärt Finanzchef Martin Stadler. Es herrschte an beiden Sing-Wochenenden schönes Wetter.

Der Delegiertenversammlung vom 10. März wird vorgeschlagen, den Trägerverein aufzulösen und den Gewinn wie folgt zu verwenden: 140'000 Franken sollen an die Vereine in der Trägerschaft für die geleisteten Stunden gehen, dem Kantonalen Gesangsverband werden 40'000 Franken für die Ausbildung und Jugendförderung überwiesen, und die Klangwelt Toggenburg soll 30'000 Franken bekommen. Die verbleibenden 20'000 Franken würden für ausstehende Zahlungen und Verpflichtungen zurückgestellt. Den Helferinnen und Helfern seien bereits unmittelbar nach dem Fest 8 Franken pro Stunde ausbezahlt worden.

263 Chöre haben die Meinung der Experten eingeholt

Das Schweizer Gesangsfestival, das vom 20. bis 28. Mai im Gossauer Stadtzentrum stattgefunden hat, sei ein Festival des gemeinsamen Singens gewesen, sagt Rolf Hefti. Das OK sei allerdings gefordert gewesen, die Wünsche von Guido Helbling, Chef der Musikkommission, zu erfüllen.

Guido Helbling. Benjamin Manser

Das Fest soll ein Festival und kein Singwettkampf mit Noten und Wertung sein. Helblings Traum: «Es soll ein Festival der Begegnung von Generationen sein. Im Zentrum steht die Begegnung der Sängerinnen und Sänger und nicht der Wettbewerb und das Singen vor Experten.» Dieser Traum ist für ihn in Erfüllung gegangen.

«Die Überraschung sei gewesen, dass die Chöre noch mehr singen wollten.» Die meisten hätten zwei Konzertauftritte gehabt und einige wollten noch mehr. Das hätten auch die Auftritte auf den beiden Chorinseln auf dem Toggi-Platz und vor dem Rathaus gezeigt. 263 von 332 Chören hätten sich aber trotzdem eine Experten-Beurteilung eingeholt. Neu in Gossau sei gewesen, dass die Experten keine Prädikate mehr vergeben, sondern die Vorträge der Chöre auf Wunsch benotet hätten. «Dies lasse eine bessere Differenzierung zu», sagt Helbling. 42 der 263 beurteilten Chöre sind mit der Höchstnote 6 belohnt worden.

Beni Thurnherr und Bundesrätin Karin Keller-Sutter bei der Eröffnung. Tobias Garcia

An der gestrigen Medienkonferenz hat Guido Helbling verraten, dass er ursprünglich die Idee hatte, ein offenes Singen auf dem Säntis durchzuführen. Die Idee sei verworfen worden. Hingegen habe Helblings Traum von einem grossen Zirkuszelt auf der Bundwiese, in dem sich die verschiedensten Chöre begegnet seien, erfüllt werden können, sagte Hefti mit einem Schmunzeln.

Keinen Festführer gedruckt

Das OK hat das Festival der Chöre während fünf Jahren geplant. Ursprünglich ging es von 500 teilnehmenden Chören und 50'000 Besuchenden aus. Das OK hatte mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen, denn wegen der Coronapandemie war nicht sicher, ob das Festival überhaupt durchgeführt werden kann. Deshalb hat das OK entschieden, keinen Festführer zu drucken, sondern alle Daten digital aufzuschalten. Bis kurz vor dem Festival habe es immer wieder Anpassungen gegeben, sagt Geschäftsführer Robert Kaufmann. Die Benutzerfreundlichkeit habe noch Potenzial nach oben, sagen Kommunikationschef Max Nadig und Kaufmann übereinstimmend. Der Schlussbericht liegt übrigens in gedruckter Form vor. Auf 68 Seiten wird über das Sing- und Begegnungsfestival informiert.

