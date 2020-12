Preisgekrönter Imagefilm Silber in Cannes: St.Galler Agentur gewinnt mit einem Film über das Bundesverwaltungsgericht renommierten Preis Der Imagefilm des Bundesverwaltungsgerichts ist an den «Corporate Media & TV Awards» in Cannes zu einem der besten Wirtschaftsfilme des Jahres gekürt worden. Die St.Galler Filmproduktionsagentur Focus Format hat das Video produziert. Luca Ghiselli 09.12.2020, 16.30 Uhr

Die Drohne nähert sich dem imposanten Gerichtsbau von Osten. Zunächst scheint es, als kämen die Stimmen aus dem Off: «Willkommen am Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen», «Bienvenue au Tribunal administratif fédéral à St-Gall». Je näher die Drohne kommt, desto eher erkennt man die winkenden Protagonisten des Films. Die Schauspieler Anina Baumgartner und Raphaël Tschudi führen Interessierte während des etwas über sechs Minuten langen Imagefilms auf Deutsch und Französisch durch das Bundesverwaltungsgericht. Was machen die 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort den ganzen Tag? Welche Fälle behandeln sie? Und wie gehen sie mit der Mehrsprachigkeit um?

Diese Fragen beantwortet der Imagefilm von 2019 offenbar derart gut, dass deren Macher Gabriel Huber und Yves Gmür von der St.Galler Agentur Focus Format am Mittwoch gemeinsam mit einem silbernen Delfin aus Cannes im Gerichtssaal des Bundesverwaltungsgerichts stehen. Die Jury der renommierten «Corporate Media & TV Awards» hat ihre Produktion in der Königskategorie Imagefilme mit Silber prämiert. Ihr Film zählt damit offiziell zu den besten Wirtschaftsfilmen des Jahres.

Yves Gmür (links) und Gabriel Huber mit dem silbernen Delfin aus Cannes im Gerichtssaal des Bundesverwaltungsgerichts. Bild: Arthur Gamsa

Der Film soll das Bundesverwaltungsgericht fassbarer machen

Nicht nur die Macher selbst, auch die Auftraggeber sind stolz auf die Auszeichnung. «Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg», sagt Kommunikationsleiter Andreas Notter. Warum braucht es überhaupt einen Imagefilm für das Gericht? «Vielen Schweizerinnen und Schweizern ist kaum bekannt, was wir eigentlich tun.» Und das, wie auch im Film zum Ausdruck kommt, obwohl die rund 7500 Urteile, die hier jedes Jahr gefällt werden, den Alltag der Bürgerinnen und Bürger prägen: zum Bau von Autobahnen oder Brücken, zu Kartellfragen beim Import von Zahnpasta, zu Zolltarifen für Badehosen oder zu Tarifregeln in Spitälern. «Wir wollten als Organisation fassbarer werden», sagt Notter.

Andreas Notter, Kommunikationsleiter des Bundesverwaltungsgerichts. Bild: Arthur Gamsa

Den Machern ist es gelungen, diese komplexen und teils trockenen Themenkomplexe locker, witzig und temporeich darzulegen. So trägt der Protagonist in einer Szene Badehosen, in einer anderen Szene steht die Protagonistin im Operationssaal eines Spitals. Um zu verdeutlichen, worum es in den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts eigentlich geht. «Unser Anspruch ging über die reine Information hinaus. Wir wollten unterhalten und das Publikum auch emotional ansprechen», sagt Notter.

Ohne Scheuklappen an die Aufgabe herangegangen

Rocco R. Maglio, Mediensprecher des Bundesverwaltungsgerichts. Bild: Arthur Gamsa

Mit der St.Galler Produktionsfirma Focus Format hat das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen eines Vergabeverfahrens eine Partnerin gefunden, die diesen Anspruch mit relativ bescheidenem Budget (im mittleren fünfstelligen Bereich) kreativ umgesetzt hat. Rocco R. Maglio, Mediensprecher des Bundesverwaltungsgerichts, sagt: «Die Qualität ist trotz überschaubarer finanzieller Ressourcen hoch, die Umsetzung aber einfacher als bei Produktionen mit viel grösserem Budget.» Am Schluss zähle jedenfalls nur das Produkt. Und das sei in diesem Fall hervorragend gelungen. «Auch, weil die Agentur unsere Institution sehr gut gespürt hat.»

Das sehen auch die Macher so. «Die einfache Lösung wäre gewesen, sich Imagefilme anderer Gerichte anzusehen und etwas Ähnliches zu machen», sagt Yves Gmür, der den Film produziert hat. Solche Filme hätten für gewöhnlich einen nüchternen Erklärcharakter. Man habe aber einen anderen, etwas plakativeren Ansatz gewählt. Und Regisseur Gabriel Huber ergänzt: «Ein solcher Film funktioniert nur, wenn die Geschichte überzeugt.» Dann bleibe man nämlich als Zuschauer dabei, auch wenn der Film mit über sechs Minuten verhältnismässig eher lang ist.

Das Drehbuch entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsgericht. «Wir mussten extrem viel in Erfahrung bringen, um eine Handlung zu schreiben, die gleichzeitig inhaltlich korrekt ist und auch dramaturgisch attraktiv ist.» Deshalb habe es einen intensiven Austausch gegeben, der am Schluss zum erfreulichen Resultat geführt habe.

Warum hat man auf Profi-Schauspieler gesetzt und nicht etwa die Gerichtspräsidentin vor die Kamera geholt? «Einerseits gibt es in diesen Positionen von Gesetzes wegen regelmässige Wechsel die dazu führen, dass der Film von der Aktualität überholt werden würde. Andererseits wollten wir auch unsere Mitarbeiter schützen, die keine Schauspieler sind», sagt Kommunikationsleiter Andreas Notter. Ganz ohne echte Gerichtsangestellte kommt der Film aber doch nicht aus: Im Film treten rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Statisten auf.

Der silberne Delfin als doppelte Premiere

Für Focus Format mit Gabriel Huber und Yves Gmür ist die Auszeichnung in Cannes eine doppelte Premiere: Zum ersten Mal haben sie ein Projekt eingereicht, zum ersten Mal wurden sie ausgezeichnet. «Das hängt auch mit dem Mut des Auftraggebers zusammen», sagen beide. Denn es komme letztlich auch immer darauf an, inwiefern sich dieser zutraut, überraschend zu kommunizieren.

Was macht das Bundesverwaltungsgericht mit dem prämierten Film? Einerseits ist er prominent auf der Website des Gerichts eingebettet und soll so potenzielle künftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ansprechen. «Der Film ist in fast jedem Vorstellungsgespräch ein Thema», sagt Andreas Notter. Andererseits soll er, sobald es die Situation wieder erlaubt, an Führungen gezeigt werden. Zur Premiere lud das Gericht die Nachbarn des Pflege- und Betagtenheims Josefshaus ein – noch kurz vor der Pandemie. «Als Dank dafür, dass wir mit der Drohne über ihr Areal fliegen durften.»