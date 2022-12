Nach 3:2-Sieg – Autocorso legt Rorschachs Hauptstrasse lahm

Siegestaumel 650 Fussballfans jubeln und leiden in der alten Industriehalle: Autocorso legt Rorschach bis Mitternacht lahm Die Eventhalle Industrie 36 in Rorschach gleicht am Freitagabend einem Tollhaus, als die Schweiz auf Serbien trifft. Der 3:2-Sieg der Nati wird dabei ausgiebig gefeiert. Auch auf den Strassen geht die Post ab. Rorschachs Hauptverkehrsachse ist bis Mitternacht von stehenden Autos blockiert. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Im Eventlokal Industrie 36 verfolgen 650 Fussballfans die WM-Partie Schweiz-Serbien. Bild: Michel Canonica

Die Schweiz hat sich am Freitagabend beim WM-Spiel in Doha einen packenden Kampf mit der Fussballnationalmannschaft von Serbien geliefert. Nicht weniger als 650 Frauen und Männer nutzten die Gelegenheit, um das WM-Spiel nicht im kleinen Rahmen zu Hause am TV oder draussen an einem kalten Public Viewing zu verfolgen, sie schauten sich die Party im Eventlokal Industrie 36 in Rorschach an.

Wer spontan dabei sein wollte, hatte Pech und wurde wieder weggeschickt, denn die alte Industriehalle war für dieses Spiel restlos ausverkauft. Nur wer sich im Vorfeld rechtzeitig einen Platz reservierte, konnte in das WM-Ambiente eintauchen, das dem Geruch von Bier, Wurst und Rauch im Fussballstadion in nichts nachstand.

Bilder: Michel Canonica

Der Jubel bei den Schweizer Toren war etwas lauter, denn die Fans in Rot und Weiss waren laut Veranstalter in der Überzahl. Gefeiert wurde schliesslich in der Eventhalle bis um 3 Uhr in der Nacht, die einen mit Freuden-, die anderen mit Trauertränen in den Augen.

Zusammen sind wir stark

Dass die WM-Partie zwischen der Schweizer Nati und Serbien ein hitziges und emotionales Duell wird, war schon im Vorfeld des Spieles zu spüren. Wie bereits vor vier Jahren kochten die Gemüter beinahe über. In Rorschach versammelten sich nach dem 3:2-Erfolg der Schweizer mehrere hundert Leute beim Landhauskreisel und bejubelten den Autocorso, der die Durchgangsstrasse zwischen Rorschach und Goldach lahmlegte. Von Passanten und aus Auto wurden hauptsächlich albanische Flaggen geschwenkt, dabei wurde laut gejohlt und ohne Pause gehupt.

Der Landhaus-Kreisel in Rorschach wurde von jubelnden Fussballfans lahmgelegt. Bild: Michel Canonica

Etwas zurückhaltender waren die Fans allerdings bei Kurzinterviews mit dieser Zeitung. Seinen vollen Namen wollte keiner preisgeben. Der 26-jährige Tarik kann seinen Stolz nicht verbergen. «Ohne die albanischen Spieler gewinnen die Schweizer Fussballer nichts, Shaqiri und Xhaka sind unsere Helden», brüllt er durchs Autofenster. Gemässigter gibt sich Luan (38). Er sagt: «Früher waren wir Albaner in der Schweiz nicht wirklich willkommen. Nun leben wir hier gut zusammen und die Schweizer Fussballmannschaft ist so stark, weil auch das Team gut zusammenspielt.» Dass es für einige Fans kein normales Spiel gewesen ist, macht der erst 17-jährige Albin klar. «Es ist schön, hat die Schweiz gewonnen, aber für mich ist es noch wichtiger, dass Serbien verloren hat.»

Rorschach kann sich nun schon auf den kommenden Dienstag freuen. Gewinnt die Schweiz auch gegen Portugal, so dürfte die Begeisterung keine Grenzen mehr kennen und der Autocorso in der Stadt am Bodensee noch um einiges länger werden.

