Schiessen: Gossau ist wieder Mannschaftsmeister

SIEG Die Sportschützen Gossau sind wieder Mannschaftsmeister Die Ostschweizer bezwingen im entscheidenden Vergleich Tafers deutlich und verteidigen den Titel mit Erfolg. 14.02.2022, 11.17 Uhr

Die Sportschützen Gossau stimmen sich in Stans auf den Final ein. Bild: swissshooting.ch

(red) Bereits in den Gruppenbegegnungen der Mannschaftsmeisterschaft mit dem Luftgewehr gab es am Finaltag in Stans umstrittene Begegnungen, denn einige Teams mussten ersatzgeschwächt antreten. Am meisten wirkte sich das bei Nidwalden aus, das nie sein Rendement abrufen konnte und früh die Koffer packen musste.