Stadtratswahlen Rorschach: Dafür stehen die beiden Kandidierenden

Wahlen Wer ergattert den freien Sitz im Rorschacher Stadtrat? Sieben Fragen an die beiden Kandidierenden Giuseppa Guerreri (CVP) und Reto Kaelli (FDP) Am 26. September wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Ronnie Ambauen im Rorschacher Stadtrat gewählt. Die beiden Kandidierenden sagen, was sie gegen Autoposer unternehmen würden und wie man den Steuerfuss in der Stadt am See senken könnte. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 05.09.2021, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 26. September zeigt sich, wer die Nachfolge von Ronnie Ambauen im Rorschacher Rathaus antritt. Bild: Urs Bucher

Am Sonntag, 26. September, wählt Rorschach ein neues Mitglied in den Stadtrat. Zur Auswahl stehen CVP-Kandidatin Giusi Guerreri und FDP-Kandidat Reto Kaelli. Mit welcher Motivation sie zur Wahl antreten und was sie in der Stadt bewegen wollen.

Poser stören die Lebensqualität im Zentrum. Wie ist dieses Problem in den Griff zu bekommen?

Giuseppa Guerreri: Es gibt Gesetze, die Regelverstösse im Strassenverkehr ahnden. In Bezug auf die sogenannten Poser gilt es, verstärkt mit der Polizei und den umliegenden Gemeinden zusammenzuarbeiten, um die Stadt und die Region für Poser weniger attraktiv zu machen. Denn nicht nur Rorschach hat mit diesem gesellschaftlichen Phänomen zu kämpfen. Ob bauliche Massnahmen auf und an den Strassen notwendig sind, soll mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden.

CVP-Kandidatin Giuseppa Guerreri. Bild: Michel Canonica

Reto Kaelli: Hierbei ist es höchste Zeit, dass rigoroser durchgegriffen wird. Mit vehement verstärkter Polizeipräsenz und -kontrollen sowie Verkehrshindernissen muss den Autoposern der Garaus gemacht werden. Eigentlich müsste das Problem viel tiefer in den Wurzeln angegangen werden – es ist schlichtweg unhaltbar, dass Leasing-Gesellschaften jederfrau und jedermann den «Erwerb» einer getunten Karre ermöglichen. Zudem muss Rorschach generell mehr vom Verkehr entlastet werden – mehr 30er-Zonen in den Quartieren, sichere Wege für Fussgänger, Radfahrer etc. Gefährliche Stellen, wie z.B. Ecke Mariaberg-/Burghaldenstrasse, müssen dringend entschärft und sicherer gemacht werden.

In der Stadt wird viel gebaut, ist Rorschach hier auf dem richtigen Weg?

Guerreri: Die Bautätigkeit bedeutet, dass sich Rorschach teilweise erneuert und weiterentwickelt. Rorschach soll der attraktive Wohnort bleiben, der es heute bereits ist. Denn Rorschach hat für Menschen aller Altersstufen viel zu bieten. Sei dies als Einkaufsstadt, als Wohnort oder als Arbeits- und Schulort. Mit dem Bahnhof Rorschach Stadt und dem dazugehörigen Busbahnhof wurde das Angebot im öffentlichen Verkehr erweitert. Mobilität ist aber für alle Verkehrsteilnehmenden wichtig. Nicht vergessen dürfen wir dabei, Plätze zu schaffen, an denen Menschen sich treffen und austauschen können.

FDP-Kandidat Reto Kaelli. Bild: Rudolf Hirtl



Kaelli: Rorschach entwickelt sich für mein Dafürhalten gut. Neue Überbauungen wie das Löwengarten-Areal, das Quartier bei der oberen Industriestrasse, Signalstrasse, Feldmühle 25 sind Bereicherungen. Etwas problematisch für mich ist dabei, dass der Wohnungsneubau in Rorschach hauptsächlich auf Singles, kinderlose Paare und ältere Leute (was im Grunde genommen nicht falsch ist) ausgerichtet ist. Rorschach sollte mit entsprechend attraktivem Wohnraum verstärkter auch Familien mit Kindern anziehen. Für mein Dafürhalten sollten auch vermehrt sanierungsbedürftige Altbauten mit Billigstwohnraum auf Vordermann gebracht werden.

Rorschach braucht tiefere Steuern, um Zuzüger anzulocken. Wie kann dies erreicht werden?

Guerreri: Der Stadtrat hat es in den letzten Jahren bereits bewiesen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Sei dies durch attraktive Wohnbauten, das Gesprächen mit Investoren oder den stetigen Dialog mit der Bevölkerung. Dieser ist allerdings noch ausbaufähig. Bei allen Massnahmen ist darauf zu achten, dass die Finanzen gezielt und nachhaltig eingesetzt werden. An der Begrüssung der neu nach Rorschach Gezogenen konnte ich gute Gespräche führen und durfte mit Freude erfahren, dass die attraktive Lage zwischen See und Berg mit ein Grund waren, warum Leute nach Rorschach zogen.

Kaelli: Mit gezieltem Standort-Marketing müssen steuerkräftige Neuzuzüger beworben werden. Zehn neue gute Steuerzahler machen Mehreinnahmen von circa 250'000 Franken aus. Das verschafft uns Luft, den Steuersatz schrittweise zu senken, und Rorschach somit auch aus finanzieller Sicht attraktiver für Neuzuzüger und für die Nachbargemeinden zu machen. Die Stadt hat für die nächsten Jahre einen hohen Finanzbedarf – aus meiner langjährigen Tätigkeit als Rorschacher Schulrat weiss ich, dass allein im Schuldepartement der Investitionsbedarf kurz- und mittelfristig immens und notwendig ist. Will heissen, wir brauchen neue gute Steuerzahler, und je mehr wir gewinnen können, desto attraktiver können wir unseren Steuerfuss gestalten.

Was macht Rorschach aus, weshalb sind Sie gerne hier?

Guerreri: Rorschach ist eine Herzensangelegenheit. Rorschach hat mir vieles ermöglicht, sei es durch den Schulrat oder im Austausch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Dabei erlebte ich immer wieder, wie die Menschen auch im Kleinen etwas bewirken können. Das bedeutet für mich Identifikation. Darum möchte ich als zukünftige Stadträtin die Stimme der Bürgerinnen und Bürger in den Stadtrat tragen, um weiterhin unsere schöne Hafenstadt weiterzubringen.

Kaelli: Angefangen bei der geografischen Lage – am schönsten südlichen Bodenseeufer am Fusse von Anhöhen, die tolles Naherholungsgebiet bieten, unweit der Kantonshauptstadt mit einer guten Anbindung an die nördlichen und östlichen Nachbarländer. Ich höre oft den Satz: «Wir wohnen am schönsten Ort», und ich kann mich selbst damit identifizieren. Mir gefällt unsere Multikulti, was Rorschach extrem vielseitig macht. Rorschach bietet kulturell, touristisch und gastronomisch einiges, hat jedoch Potenzial nach oben. Hierbei will ich auch aktiv werden. Wir verfügen über gute Einkaufsmöglichkeiten und ebenso gute Nah- und Fernverkehrsanbindungen. Rorschach ist persönlich und herzlich, und ich habe es in all den Jahren sehr schätzen gelernt, wie man sich hier einbringen und engagieren kann.

Wie kann und muss die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden aussehen?

Guerreri: Bereits im Kleinen wird gemeindeübergreifend zusammengearbeitet. Wir sehen es bei den Sportvereinen, aber auch beim Gewerbeverein Rorschach-Rorschacherberg, der sich zusammengeschlossen hat. Hier haben Rorschach und die umliegenden Gemeinden gezeigt, dass es möglich ist, das Gespräch zu suchen, um weiter zusammenzuwachsen. Bei aller Zusammenarbeit ist es wichtig, dass die Kosten angemessen verteilt werden. Es darf nicht sein, dass Rorschach als Zen­trumsort bei grenzüberschreitenden Projekten und anderen Vorhaben die Mehrheit der Kosten übernimmt.

Kaelli: Diese muss unbedingt weiter verstärkt werden – wir sind eine Region. Feuerwehr, Gewerbeverein, Sportvereine, politische Parteien etc. haben es vorgemacht: Gemeinsam sind wir stärker. Auf der politischen Ebene müssen wir hier nachziehen. Das klägliche Scheitern der Plus/Minus-Initiative war für mich eine Schande. Mittelfristig muss eine Fusion mit Rorschacherberg vollzogen werden können – das gehört zusammen. Mit den übrigen Gemeinden wie Goldach und Thal/Staad/Altenrhein muss mehr zusammengearbeitet und das entsprechende Synergiepotenzial genutzt werden. Für mich ist die Stadt am See nach wie vor eine sinnhafte realistische Vision und kein Märchen der Gebrüder Grimm.

Wofür wollen Sie sich unabhängig von einer Wahl einsetzen?

Guerreri: Während meiner bisherigen Behördentätigkeit, aber auch als Einwohnerin versuche ich, ein offenes Ohr für mein Gegenüber zu haben. Dabei ist es mir stets wichtig, einander auf Augenhöhe zu begegnen. Durch einen offenen Austausch strebe ich nach konstruktiven Lösungen. Dabei gilt es auch als Privatperson, innovative Projekte und Anlässe zu unterstützen.

Kaelli: Ich bin im neunten Jahr Schulrat und amtierender Vizepräsident. Als Organisator der Cliquenfasnacht und selbst seit zehn Jahren Mitglied einer Fasnachtsclique engagiere ich mich für den Veranstaltungskalender. Aktiv wirke ich an der Veranstaltung weiterer Anlässe mit und unterstütze diese, besonders im Interesse der Jugend – als Mitglied in Donatoren-Vereinigungen sowie mit Freiwilligendiensten. Von 2012 bis 2017 war ich OK-Präsident des Stadtfests und unterstütze das heutige OK noch immer. Ich werde noch Weiteres tun!

Was ist sonst noch zu sagen?

Guerreri: Ich danke allen Wählerinnen und Wählern, welche mir ihr Vertrauen schenken, um als zukünftige Stadträtin unser schönes Rorschach weiterzubringen. Der Stadtrat ist nicht die Hafenstadt. Die Bevölkerung ist die Hafenstadt. Nur gemeinsam bringen wir Rorschach vorwärts.

Kaelli: Ich bin mir sicher, alle Voraussetzungen mitzubringen, um tatkräftig im Interesse der Rorschacherinnen und Rorschacher sowie der Stadt und Region im Stadtrat mitzuwirken. Es würde mich sehr freuen, wenn mir die Bevölkerung ihr Vertrauen dazu schenken würde. Noch etwas Dringliches, wofür ich mich ungeachtet einer allfälligen Wahl ganz kurzfristig einsetzen werde, ist eine erheblich bessere Toilettensituation im Bereich Hafenareal/Chabis­platz. Hier finden jeweils tolle Veranstaltungen wie Zelt-Werk, Flohmarkt, Beach Event etc. statt. Die dafür zur Verfügung stehenden Toiletten sind meist in einem nicht zumutbaren Zustand – das muss per sofort verbessert werden, das ist schliesslich eine Visitenkarte für uns.