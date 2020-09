Porträt Sie liebt Dessert, Tanzen und Strategiespiele: Baudirektorin Maria Pappa will die erste Frau an der Spitze der Stadt St.Gallen werden Mit Tempo steigt Maria Pappa die politische Karriereleiter hoch: Bis zu ihrer Einbürgerung vor neun Jahren hatte sie wenig mit Politik zu tun. Nun kandidiert die Frau mit den italienischen Wurzeln als Stadtpräsidentin. Christina Weder 09.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadträtin Maria Pappa auf der Treppe vor der «Militärkantine»: Sie liebt die Atmosphäre unter den Kastanien. Bild: Benjamin Manser

Stadträtin Maria Pappa hat ihren Lieblingsort in der Stadt als Treffpunkt fürs Interview gewählt: die Allee mit den mächtigen Kastanienbäumen auf der Kreuzbleiche. Daran fährt sie täglich auf ihrem Arbeitsweg mit dem Velo vorbei.

«Ich liebe die wechselnden Stimmungen, den Duft der Bäume, das Geräusch der Kieselsteine.»

Nur bei Schnee lässt Pappa das Velo zu Hause stehen.

Maria Pappa fährt übrigens kein E-Bike, sondern ist mit einem gewöhnlichen Velo unterwegs. Deshalb kommt es hin und wieder vor, dass die Baudirektorin mit hochrotem Kopf an einer Sitzung erscheint – vor allem, wenn diese irgendwo auf einem Hügel der Stadt stattfindet. Immerhin komme sie so zu etwas Bewegung. «Es ist der einzige Sport, den ich treibe.»

Anspruchslose Pflanzen und multikulturelles Flair

Das erzählt sie auf der Terrasse der «Militärkantine», die sie liebevoll ihr «zweites Zuhause» nennt. Im Lokal hat sie ihre Kandidaturen bekanntgegeben und ihre Wahl als Stadträtin gefeiert. Die 49-Jährige wohnt nicht weit davon entfernt in einer «einfachen Wohnung mit vier kleinen Zimmern» im Quartier Lachen. Sie habe sich darin eine «grüne Ecke» mit vielen Pflanzen eingerichtet, die trotz unregelmässiger Wässerung prächtig gedeihen.

Für die Singlefrau ist die eigene Wohnung ein Rückzugsort nach langen Arbeitstagen. Deswegen hat sie sich auch gegen ein Treffen bei sich daheim entschieden. Zu persönlich, findet sie. An ihrem Wohnquartier schätzt Maria Pappa das urbane und multikulturelle Flair. «In den Läden im Lachenquartier hört man verschiedenste Sprachen», sagt sie. «Das entspricht mir.»

Pappa ist die Tochter süditalienischer Einwanderer. Sie ist in St.Gallen aufgewachsen, hat die Handelsmittelschule Talhof besucht und in der Buchhaltung gearbeitet. Vor ihrer Wahl in den Stadtrat studierte sie an der Höheren Fachschule für Soziale Arbeit in Rorschach Sozialpädagogik, arbeitete in der Jugendstrafanstalt Platanenhof und leitete eine Tagesbetreuung für Schulkinder. Damals hätte sie nicht im Traum daran gedacht, dass sie einmal Baudirektorin der Stadt St.Gallen werden würde.

Kandidatin persönlich Am 27. September kämpfen acht Kandidierende um fünf Stadtratssitze. Wir stellen sie in einer Serie von ihrer persönlichen Seite vor.



Welches ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Die Kastanienallee auf dem Kreuzbleicheweg.

Ihr Lieblingsessen? Desserts in allen Variationen.



Ihr Lieblingsland? Der ganze Kontinent Europa.

Ihre Lieblingslektüre? Spirituelle Bücher wie «Der Alchimist» von Paulo Coelho.

Worüber haben Sie sich zuletzt gefreut und geärgert? Geärgert habe ich mich über den Begriff Frauenbonus, gefreut über den Besuch meiner Nichte.



Haben Sie ein Lebensmotto? Mich begleitet schon länger ein Gebet: Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Bis 2011 hatte sie mit Politik nicht viel zu tun. Dann erhielt sie die Doppelbürgerschaft und sagte sich:

«Wenn ich mich einbürgern lasse, will ich mich auch politisch einbringen.»

2012 liess sich Pappa – noch ohne grosse Ambitionen – auf die SP-Frauenliste setzen. Von da an nahm ihre politische Karriere Fahrt an. Sie schaffte auf Anhieb die Wahl ins Stadtparlament. Vier Jahre später zog sie für die SP in den Stadtrat ein. Und nun will sie die erste St.Galler Stadtpräsidentin werden. Maria Pappas Stärke ist ihre offene Art. Sie hat keine Mühe, auf andere zuzugehen, ist authentisch. Und ihr Lachen wirkt ansteckend.

Nachtschichten und Plauderstunden

Seit sie Stadträtin ist, sind ihre Tage durchgetaktet. Als Frühaufsteherin ist Pappa nicht gerade bekannt. Lieber kehrt sie nach einem Abendtermin nochmals ins Büro zurück, um in Ruhe Dinge zu erledigen. Wenn sie einmal Zeit für sich hat, dann «holt sie gerne Schlaf nach» oder plaudert mit Freundinnen. Seit ihrer Kindheit tanzt sie, zum Beispiel Salsa. Früher hat sie zudem gerne spirituelle Bücher gelesen und Strategiespiele wie Siedler oder Tichu, ein Kartenspiel, gespielt. Heute kommt sie kaum noch dazu.

Für etwas nimmt sie sich aber weiterhin Zeit: Seit rund 25 Jahren trägt sie einmal im Monat als Lektorin in der Kathedrale Fürbitten, Lesungen und Mitteilungen vor.

«Das ist für mich ein ruhiger Moment.»

Auch wenn sie als temperamentvoll gilt, so geniesst die Baudirektorin doch gerne hin und wieder die Ruhe – in der Kathedrale oder unter den Kastanien auf der Kreuzbleiche.