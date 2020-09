Sie werden wieder sichtbar, sie werden wieder laut: Nach der Besetzung in Bern stehen auch beim St.Galler Klimakollektiv die Zeichen auf Angriff Während das Klimacamp vor dem Bundeshaus für nationale Schlagzeilen sorgte, schien der lokale Klimastreik in letzter Zeit eher eingeschlafen. Das wird jetzt anders. Viola Priss 26.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Moritz Rohner vom St.Galler Klimastreik-Kollektiv demonstrierte am Mittwochabend bei einer spontanen Aktion vor dem Hauptbahnhof.

Tobias Garcia

Mittwoch, 17.20 Uhr, Rushhour am St.Galler Hauptbahnhof. Pendler eilen die Rolltreppe auf und ab, Trauben von Schülern stehen laut schwatzend auf den Perrons und warten darauf, heim zu kommen. Mitten in dieses allabendliche Schauspiel platzen plötzlich ein knappes Dutzend Jugendliche in blutbefleckter Kleidung, grösstenteils maskiert. Ihr Ziel ist nicht der nächste Zug, ihr Ziel sind die Rolltreppen und Zugänge des Bahnhofs, ihr Ziel ist die Aufmerksamkeit der Gehetzten.

Moritz Rohner vom St.Galler Klimastreik-Kollektiv in ihrer Mitte zückt innert Sekunden ein Megaphon, eine Alarmsirene ertönt. Das Signal für die Aktivistinnen und Aktivisten zum sogenannten «Die In»: Wie ausgeknipst gehen sie zeitgleich zu Boden und behindern damit in gespielter Leichenstarre den Weg.

«Das haben wir in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Boden gestampft.»

Rohner ist selbst nach wenigen Stunden Schlaf gerade erst vom Klimacamp auf dem Bundesplatz in Bern zurückgekommen. Müde sei er, aber auch stolz. Einmal mehr seien sofort genug Freiwillige für die Aktion parat gestanden. «Wir werden wieder sichtbar», sagt er.

Es darf und muss weiter gestört werden

Kopfschütteln, gemurmeltes Fluchen aber auch eindeutig feindselige Worte, das sind die jungen Aktivisten bei derlei Aktionen gewohnt. So kommt es auch an diesem Mittwochabend: «Das sehen Kinder, mein Gott», sagt eine Passantin, die über die gemimten Leichen in Richtung Moritz Rohner stolpert. Bei dieser Art des friedlichen Protests gehen beziehungsweise liegen die Aktivisten stellvertretend für das Artensterben in Fussgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen um «im Alltag zu stören», sagt Moritz Rohner. «Im Lockdown waren wir gezwungen, auf andere Aktionsformen auszuweichen», sagt er, der selbst seit Ende 2018 dabei ist. Kurz vor dem Lockdown liefen die Vorbereitungen für einen nationalen Grossstreik im Mai auf Hochtouren, spezielle Taskforces arbeiteten daran. Die 30 aktiven Mitglieder des Klimastreik-Kollektivs in der Ostschweiz wollten ihrem Credo «Demos sollen legal sein» auch in der Krise treu bleiben. Man wolle die Coronakrise schliesslich nicht verharmlosen, doch es müsse einfach parallel laufen sagt die 17-jährige Aktivistin Leonie Schubiger. Sobald es wieder möglich war, ging es also zurück auf die Strasse.



«Natürlich machen wir weiter. Die Klimakrise wartet leider nicht, bis die letzte Krise verkraftet ist.»

Leonie Schubiger vom St. Galler Klimastreik-Kollektiv

Tobias Garcia

Die Kantischülerin widmet seit eineinhalb Jahren jede freie Minute dem «Kampf für ein Umdenken und für die Hoffnung», wie sie es nennt. Die Reaktionen der Parlamentarier auf das Klimacamp vor dem Bundeshaus hätten sie in ihrem Kampf nur bestärkt. Dass sich die Politik über friedlich campierende Demonstranten erzürnt, spreche für sich. Die Berichterstattung und Aufregung um den Protest sei für sie ein «Stellvertreterkrieg», der von nötigen Veränderungen ablenke: «Wir haben das Messer am Hals und Politiker regen sich auf, weil sie auf dem Weg zur Arbeit behindert werden.»

Und was wird jetzt aus den Klimazielen?

«Absurd», sagt auch Moritz Rohner. Viele Aktivisten kämen irgendwann an den Punkt, mit dieser Absurdität nicht mehr gut klar zu kommen, manche seien irgendwann ausgebrannt und müsse sich für ein paar Monate zurückziehen. Das Gefühl, für das Wichtigste überhaupt zu kämpfen, bewirke neben Kraft eben auch sehr viel Druck. «Umso wichtiger, dass wir auch abseits von Demos darüber reden und uns zusammentun für unser Ziel von CO2-Netto–Null bis 2030. Jetzt erst recht.»

Gerade seit der Coronapandemie konzentriert sich das Klimastreikkollektiv daher auf Netzwerkarbeit. Der 22-Jährige Moritz Rohner ist auch für die St. Galler Juso aktiv. Aktivismus sei für ihn viel mehr als einmal in der Woche Transparente in Kameras zu halten, sagt er. Jedes Mitglied habe aber als Privatperson weiter zur Aufklärung beigetragen: «Das Thema Klimawandel und Systemwandel muss den Alltag, die Schule, den Beruf durchdringen, wie es Corona auch getan hat. Dann ist so viel möglich.»

Aber: Ist die Bevölkerung nicht zu krisenmüde, die Wirtschaft nicht zu geschwächt und der Wunsch nach Normalität nicht zu gross für die Forderung nach einem Wandel? Die beiden jungen Aktivisten verneinen das. Im Gegenteil, die Krise habe bewiesen: «Die Schweiz kann, wenn sie will. Ganz viel und ganz schnell», sagt Schubiger.

Leonie Schubiger und Moritz Rohner sind seit 2018 im Klimaschutz aktiv.

Tobias Garcia

Streiken um «nicht getötet zu werden»

Von Abwarten ist auch auf den sozialen Kanälen des Kollektivs keine Spur: «Anstatt von der Klimakrise getötet zu werden kommt diesen Freitag nach Herisau», fordern sie darin zur Freitagsdemo auf. «Denkt an eure Masken», heisst es weiter. Lokale wie nationale Aktionen seien und würden geplant, Treffen organisiert,»es läuft Einiges», sagt Rohner. Erfreulicherweise seien während des Lockdowns viele neue Interessierte zum Kollektiv gestossen. Die wollen betreut, mit Aufgaben versorgt und in Aktionstrainings eingeführt werden. Ganz ohne Bürokratie gehe es auch im Klimaaktivismus nicht.



Angepasst an die Pandemie denke man seit diesem Frühling aber kurzfristig, die Krise habe «zwangsläufig beweglich gemacht», sagt Rohner. Und für Bewegung gesorgt. In Bern, in der Ostschweiz, in den Köpfen. Dieses Potenzial will die Klimabewegung nutzen: «Gegen die Klimakrise können wir eben etwas tun. Das muss allen klar werden. Wir Menschen sind in diesem Fall der Virus und der Impfstoff.»