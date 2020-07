Sie weiss, was im Alter zählt: Barbara Züst ist die neue Altersexpertin der Stadt Gossau Barbara Züst leitet die neue Fachstelle für Alter und Gesundheit der Stadt Gossau. Ihr wichtigstes Projekt ist die Überarbeitung der Altersstrategie. Es geht dabei um die Antwort auf die Frage: Was braucht die ältere Bevölkerung in Gossau in Zukunft? Michel Burtscher 20.07.2020, 05.00 Uhr

Seit dem 1. April leitet Barbara Züst die neue städtische Fachstelle Alter und Gesundheit. Ralph Ribi (14. Juli 2020)

Barbara Züst bezog ihr Büro im ersten Stock des Gossauer Rathauses, als das Coronavirus die Schweiz fest im Griff hatte. Anfang April war das. Der Bundesrat hatte das öffentliche Leben quasi zum Stillstand gebracht, die Schulen, Läden und Restaurants waren zu. Sie habe Bedenken gehabt, dass viele Beteiligte Schwierigkeiten haben würden, um die sie sich kümmern müsse, sagt Züst. Denn als Leiterin der neuen Fachstelle Alter und Gesundheit ist sie just für jene zuständig, die zur grössten Risikogruppe gehören.

Doch die Bedenken seien unbegründet gewesen. «Ich war überrascht, wie gut in Gossau alles organisiert war.» Die Betreuung der älteren Bevölkerung habe funktioniert. Die Pflegeheime und die Spitex hätten genug Schutzausrüstung gehabt, die Kirche habe einen Mahlzeitendienst organisiert. Sie sei auch beeindruckt gewesen, wie viele Freiwillige mitgeholfen hätten. «Mit dem Thema Corona hatte ich gar nichts zu tun.»

Bedürfnisse der älteren Bevölkerung wandeln sich

Das wirft die Frage auf: Wozu braucht es überhaupt eine Altersexpertin, wenn alles schon gut läuft? Züst sagt: «Wegen der demografischen Entwicklung.» Was sie damit meint: Die Lebenserwartung hierzulande steigt, der Anteil der über 65-Jährigen hat zugenommen und wird weiter zunehmen, laut Bund von 19 Prozent im Jahr 2020 auf über 25 Prozent im Jahr 2050. In der Stadt Gossau leben heute bereits rund 3500 über 65-Jährige. Züst sagt:

«Es braucht darum mehr Wissen im Altersbereich.»

Denn die Menschen werden nicht einfach nur älter, sondern sie sind auch immer länger gesund und fit. Dadurch würden sich ihre Ansprüche und Bedürfnisse wandeln. Sie wollten länger selbstbestimmt zu Hause wohnen, individueller alt werden, könnten mit Hilfsmitteln länger mobil sein. Hinzu kommt, dass sich die Familienstrukturen ändern, ältere Menschen dadurch öfter auf sich selber gestellt sind. «Früher ging man ins Pflegeheim, wenn es zu Hause nicht mehr ging», sagt Züst. Heute gebe es eine Zeitspanne dazwischen, in der mehr möglich sei. Dafür brauche es Lösungen – und die Fachstelle.

Von der Pflegefachfrau zur Patientenschützerin

Die Stadt Gossau ist damit eine Vorreiterin. Es gebe erst drei solche Fachstellen im Kanton St. Gallen, sagt Züst. Sie arbeitet in einem Pensum von 40 Prozent, ist also zwei Tage pro Woche in ihrem Büro im Rathaus anzutreffen. Die 52-Jährige ist in der Stadt Zürich aufgewachsen und wohnt heute in Winterthur. Sie ist gelernte Pflegefachfrau, arbeitete während ihrer Ausbildung unter anderem am Kantonsspital St.Gallen. Später holte sie die Matura nach und studierte Jus an der HSG.

Zwölf Jahre war sie dann bei der Schweizerischen Patientenorganisation tätig, zuerst als Beraterin, zuletzt als Geschäftsführerin. Dort habe sie viel organisieren und kommunizieren müssen, sagt Züst, im Mittelpunkt seien Probleme gestanden. Sie habe wieder mehr inhaltlich arbeiten und sich um Anliegen einer gesamten Bevölkerungsgruppe kümmern wollen. Darum machte sie eine Weiterbildung zum Thema öffentliche Gesundheit und bewarb sich auf die Stelle bei der Stadt. Barbara Züst sei ein «Glücksfall» für Gossau, sagte Stadträtin Helen Alder Frey im März. «Sie bringt unglaublich viel Wissen und gute Voraussetzungen mit.»

Viele Angebote, wenig Überblick

Züst ist nicht dafür da, ältere Gossauerinnen und Gossauer bei Fragen oder Problemen «vertieft zu beraten oder zu begleiten», wie sie sagt. Dafür sei weiterhin die Pro Senectute zuständig. Ihre Aufgabe ist eine übergeordnete. Kurz zusammengefasst: Information der Bevölkerung, Koordination des Angebots, Aufsicht über die öffentlichen Pflegeheime in der Stadt.

Es gebe in Gossau viele Angebote für die ältere Bevölkerung, sagt Züst. «Das ist erfreulich.» Doch bisher sei es für die Betroffenen schwierig gewesen, sich einen Überblick zu verschaffen. Es sei ihre Aufgabe, diese Informationen zu bündeln und aufzubereiten. Hier setzt die Onlineplattform für Altersfragen an, die Mitte Mai aufgeschaltet wurde. Dort erfährt man etwa, welche Mahlzeitendienste es gibt oder wo man Unterstützung für zu Hause erhält.

Nächste Projekte: Altersstrategie und Zeitvorsorge

Als ihr zukünftig wichtigstes Projekt bezeichnet sie die Überarbeitung der Gossauer Altersstrategie von 2005. Dort bestehe «dringender Handlungsbedarf», denn sie müsse weiterentwickelt werden. Darin soll aufgezeigt werden, welche Bedürfnisse die ältere Bevölkerung in Gossau hat und wie sie künftig gedeckt werden können. Themen sind dabei unter anderem alternative Wohnformen oder der öffentliche Verkehr. «Oder wie viele Sitzgelegenheiten es im öffentlichen Raum braucht», sagt Züst.

Der öffentliche Verkehr wird Teil der Gossauer Altersstrategie sein. Benjamin Manser

Ein weiteres Projekt, dem sie sich bald annehmen will, ist die Zeitvorsorge. Das Konzept: Menschen über 50 unterstützen hilfsbedürftige alte Menschen im Alltag und erhalten dafür Zeiteinheiten auf einem individuellen Konto gutgeschrieben, die sie später dann selber einmal einlösen können. Das gibt es in der Stadt St. Gallen schon seit einigen Jahren. Nun gehe es darum zu prüfen, ob und wie das auch in Gossau eingeführt werden könnte, sagt Züst.

Auch die späteren Jahre sind schöne Jahre

Geplant ist zudem ein Gefäss wie einen Seniorenrat ins Leben zu rufen, damit sich die ältere Bevölkerung einbringen kann. Eine Schwierigkeit werde sein, auch jene abzuholen, an die man nicht einfach herankomme, weil sie vereinsamt seien oder kein Deutsch sprächen. Eines ist klar: Das Thema Alter wird bei der Stadt künftig eine grössere Rolle spielen. Lange habe ein «defizitorientiertes Bild» über das Leben im Alter vorgeherrscht. Das sei heute anders: «Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass auch die späteren Jahre schöne Jahre sind.»