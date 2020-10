Porträt Sie war drei Jahre zu Fuss unterwegs: Ein Traum führte Ruth Wili von St.Gallen nach Georgien Ruth Wili ist von St.Gallen ans Schwarze Meer gewandert – begleitet von ihrem Hund. Über ihre aussergewöhnliche Reise hat die 39-Jährige ein Buch geschrieben. Marion Loher 14.10.2020, 05.00 Uhr

Zuerst hatte Ruth Wili auf ihrer Reise einen Hund dabei, dann zwei und schliesslich sieben. Bild: PD

Es ist ein Traum, den Ruth Wili wiederholt träumt: Sie sitzt an einem Holztisch und schreibt ein Buch. Hinter ihr auf dem Boden liegt Hund Homer. Das Haus, in dem sie schreibt, besteht aus einem einfachen Raum und befindet sich inmitten einer hügeligen Landschaft umgeben von Oleander- und Rhododendronbüschen. Unsichtbar am Horizont: das Schwarze Meer.

Vom Land, in dem das Haus steht, weiss Ruth Wili nicht viel, ausser dass es Georgien ist. «Keine Ahnung weshalb Georgien, ich bin ostwärts bislang nicht über die Türkei hinausgekommen», sagt sie und lacht. Aber die 39-Jährige kennt diese Art von Träumen.

«Es gab schon mehrmals Zeiten in meinem Leben, in denen ich intensiv geträumt habe.»

Das Bild, das sie dabei begleitet, beinhalte das Wissen, dass sie hierher gewandert sei, angekommen im «Sehnsuchtsland» und den Blick zurück auf Europa gerichtet.

Schönheiten beim Wandern entdecken

Ihre Reise führte Ruth Wili durch verlassene Landschaften. PD

Das war im Herbst 2016. Die gebürtige Bernerin arbeitete damals seit drei Jahren als Inspizientin für Schauspiel und Tanz am Theater St.Gallen. «Der wiederkehrende Traum war für mich eine Aufforderung zum Handeln.» Sie kündigte ihren Job, löste ihre Wohnung auf und machte sich im Februar 2017 mit ihrem Hund von St.Gallen auf in Richtung Osten – zu Fuss.

Das Wandern ist seit jeher eine Leidenschaft von ihr. «Aber nicht nur in den Bergen», sagt sie. «Ich liebe es, das Land, die Städte und Dörfer wandernd kennen zu lernen, um der Natur und den Menschen so direkt wie möglich zu begegnen.» Wandern bedeutet für sie Unausweichbarkeit. Auf früheren Wanderungen habe sie durch Gespräche mit Einheimischen «eine Schönheit nach der anderen» entdeckt und immer einen Platz zum Schlafen gefunden.

Impression von Ruth Wilis Reise nach Georgien. PD

Wenn aus zehn Monaten drei Jahre werden

Geplant hatte Ruth Wili, innerhalb von sieben Monaten vom Bodensee über Österreich, die Slowakei, Ungarn und Rumänien an die Hafenstadt Constanza zu wandern und von dort mit dem Schiff das Schwarze Meer zu überqueren. In Georgien wollte sie das Haus finden, das sie in ihren Träumen gesehen hatte. Der Rückflug von Tiflis nach München war für Anfang Dezember 2017 gebucht. Zehn Monate sollte das Abenteuer dauern – doch es wurden mehr als drei Jahre daraus.

Statt der vorgesehenen Länder durchwanderte sie zunächst Österreich und Italien, dann ging es weiter über Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien nach Bulgarien. Unterwegs, nahe der bulgarischen Stadt Sewliewo, kam ein zweiter Hund, Pluto, dazu, der mit ihr und Homer nicht immer mithalten konnte. Er benötigte lange Pausen – und schliesslich auch Papiere, um nach Georgien einreisen zu können. Fünf Monate dauerte der Aufenthalt in der Hafenstadt Warna, bis alles erledigt war.

«Irgendwann spürte ich, dass dies alles seine Richtigkeit hat und wir schon irgendwann ankommen werden.»

Von diesem aussergewöhnlichen Fussmarsch hat Ruth Wili ein Buch geschrieben, das am 15. Oktober erscheint. Es erzählt von Naturschönheiten und minenverseuchten Böden, von «einzigartiger Gastfreundschaft» und einer eisig-kalten Nacht in der Abgeschiedenheit sowie von dem, was das «stille Wandern» mit einem macht.

Ruth Wili mit Hunden. PD

Fast hätte es das Buch jedoch nicht gegeben. «Ich hatte mir in Warna einen Laptop gekauft, weil es mir zu mühsam geworden war, meine Texte ins Handy zu tippen», erzählt sie. An einem Abend wuselten die Hunde – es waren mittlerweile sieben – herum und «badeten» den Laptop in Wein. Alles Geschriebene war weg. «Selbst Eduard, der Bastler meiner Wahl, der alles versucht, kann keine Daten mehr retten, und ich fühle mich leer und in Unglauben, was da verloren ist», schreibt sie in ihrem Buch über diesen Moment. Und so wurde das Buch, mit dem sie heimkam, ein anderes.

Eine ungewöhnliche Rückkehr

Seit Mai ist die Abenteurerin zurück in der Schweiz. Eigentlich wollte sie im April mit ihren drei Hunden auf dem Landweg heimreisen, doch Corona machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Auch Flüge gab es keine mehr und für eine Rückholaktion des Bundes hatte es in Georgien zu wenig Schweizerinnen und Schweizer. Sie bereitete sich schon darauf vor, die Coronazeit in ihrem «Sehnsuchtsland» zu verbringen, als das Angebot des Bundes kam, mit einem Flugzeug, das abgewiesene Asylbewerber ausschaffte, zurück in die Schweiz zu fliegen.

Sobald es Corona zulässt, möchte Ruth Wili noch einmal nach Georgien reisen. Sie will einen weiteren Hund holen und irgendwann auch ihre Freunde wiedersehen. «Und vielleicht auch noch das Tal weiter hochgehen, wo ich das Haus vermute. Da bin ich vor lauter Hunden nicht mehr hingekommen.»

Ruth Wili: (Aus)gewandert nach Georgien, Knesebeck-Verlag.