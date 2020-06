Porträt Sie studiert Psychologie und arbeitet als Bademeisterin: Samantha Wanjiru hat die Black-Lives-Matter-Demo in die Ostschweiz gebracht Samantha Wanjiru kennt Rassismus aus eigener Erfahrung. Nun kämpft die 26-Jährige mit kenianischen Wurzeln an vorderster Front dagegen an. Sie hat die Black-Lives-Matter-­Demonstration in der St.Galler Innenstadt organisiert und ist vom Grossaufmarsch überwältigt. Christina Weder 16.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samantha Wanjiru, Organisatorin der Black-Lives-Matter-Demonstration in St.Gallen, kennt Alltagsrassismus aus eigener Erfahrung. Bild: Benjamin Manser

Auch drei Tage nach der Black-Li­ves-Matter-Demonstration ist Samantha Wanjiru noch immer überwältigt vom Erfolg. Statt der 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aufgrund der Coronavorschriften zugelassen waren, kamen 1100 Personen in die St.Galler Innenstadt – darunter auffallend viele Junge. «Alle waren da, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen», sagt die 26-Jährige, die in der Stadt zu Hause ist. Das Gemeinschaftsgefühl werde sie nicht so schnell vergessen. Sie ist überzeugt: «Wir haben viele Menschen berührt, die eine konservative oder gar keine Meinung zum Thema hatten.»

Schwarze Kleider – und trotzdem kein Trauermarsch

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd von Ende Mai hat weltweit für Erschütterung gesorgt und Proteste ausgelöst. In vielen Schweizer Städten gingen am Wochenende Tausende auf die Strasse und schlossen sich der Bewegung «Black Lives Matter» an, die sich gegen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung von Afroamerikanern richtet.

In St.Gallen trugen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwarze Kleider. Doch ein Trauermarsch sollte es nicht werden. Organisatorin Samantha Wanjiru sagt, es sei ihr wichtig gewesen, trotz des schweren Themas Lebensfreude auszustrahlen. Die schwarze Kultur stehe für eine positive Grundhaltung:

«Es kommen bessere Tage – und darauf dürfen wir uns freuen.»

Gleichzeitig sollte aber auch der ernste Hintergrund nicht vergessen gehen. Sie las die letzten Worte von George Floyd und gedachte mit einer Schweigeminute der Opfer polizeilicher Gewalt. «Der Vorfall ist schockierend. Aber leider hat es diesen Schock gebraucht, damit etwas in Bewegung gerät», sagt Wanjiru.

Tatsächlich ist es die erste Demo, die sie organisiert hat. Vor einem Jahr schloss sie sich der Klimabewegung an. Doch politisch einordnen lassen will sie sich nicht. In der Rassismus-Debatte engagiert sie sich aus der eigenen Betroffenheit heraus. Im Internet hatte sie nach einer Möglichkeit gesucht, in der Ostschweiz auf die Strasse zu gehen. Als sie nicht fündig wurde, nahm sie die Organisation kurz entschlossen selber in die Hand.

Aus dem Bett heraus erstellte sie die Instagram-Seite «blacklivesmatter.stgallen» und mobilisierte Freunde. Dann nahm alles seinen Lauf. Täglich zählte die Seite hundert Follower mehr. «Viele hatten nur darauf gewartet, dass etwas organisiert wird», sagt Wanjiru. So kam es, dass sie am Samstag an vorderster Front mitlief, ein Megafon in der Hand trug und eine Rede vor über Tausend Personen hielt.

Mit Megafon ausgerüstet: Samantha Wanjiru an der Demonstration in der St.Galler Innenstadt. Benjamin Manser

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen

Samantha Wanjiru wirkt selbstbewusst, als sie fürs Foto posiert. Sie sprüht vor Energie. Sie wolle aber nicht das neue Gesicht der Bewegung werden, stellt sie klar:

«Ich bin nur deren Sprachrohr.»

Wanjiru ist in zwei Kulturen zu Hause. Sie ist in Kenia geboren. Als Vierjährige zog sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Deutschland. Die Kindheit verbrachte sie in einem Dorf in der Nähe von Freiburg im Breisgau. «Dort, wo Fuchs und Hase sich ‹gute Nacht› sagen.» Auch wenn es ländlich war, sei die Bevölkerung multikulturell gewesen. Zu ihren Freunden zählte sie Portugiesen, Italiener und Türken.

Samantha Wanjiru machte eine Ausbildung zur Kauffrau und kam vor zwei Jahren wegen eines Jobs nach Tägerwilen in die Schweiz, wo sie für die Swisscom arbeitete und Bekanntschaft mit sämtlichen Schweizer Dialekten machte. Vor einem halben Jahr zog sie wegen der Liebe nach St.Gallen. Unterdessen absolviert sie ein Fernstudium in Psychologie und arbeitet als Bademeisterin in der Badi Horn.

Martin Luther King und Michelle Obama als Vorbilder

Sie beschreibt sich als kreativ und weltoffen, geht gerne auf Reisen. Drei Monate war sie in Südostasien unterwegs, in Europa ist sie weit herumgekommen. Sie fotografiert gern, mag Musik und Tanz und liebt es, zu philosophieren. Mit ihren Freunden diskutiert sie über Themen wie Herkunft, Alltagserlebnisse und Rassismus.

Inspirieren lässt sie sich von «schwarzen Heldinnen und Helden» wie Michelle Obama, Beyoncé oder Martin Luther King. Wichtig sei ihr auch die afrikanische Stammeskultur, die auf einem starken Frauenbild beruhe – das helfe ihr im Alltag. Denn da braucht sie oft eine dicke Haut.

Die Bewegung «Black Lives Matter» verfolgt sie schon länger mit. Es gibt sie nicht erst seit kurzem. Drei amerikanische Aktivistinnen gründeten die Bewegung 2013 als Protest auf den Freispruch eines Sicherheitsmannes, der den afroamerikanischen Jugendlichen Trayvon Martin erschossen hatte.

Ungefragt greifen ihr Unbekannte ins Haar

In Europa zeige sich Rassismus oft subtiler im Alltag. Wanjiru kennt das aus eigener Erfahrung: Zum Beispiel, wenn sie im Bus sitzt und ihr wildfremde Menschen ungefragt ins Haar greifen. Oder wenn ihr immer dieselben Fragen gestellt werden wie:

«Gell, in Kenia wohnt ihr alle in Lehmhütten? Gibt es da überhaupt WLAN? Und Internet?»

Immer wieder muss sie sich mit Stereotypen auseinandersetzen, wenn ihr gesagt wird: «Du kannst bestimmt gut tanzen» oder «sicher bist du glücklich, dass du in Europa aufgewachsen bist». Auch mit Bildungslücken sehe sie sich konfrontiert, was sie nicht überrascht. Denn im europäischen Schulsystem ist Afrika ein weisser Fleck geblieben. «In der Schule kommt die schwarze Kultur praktisch nicht vor – und wenn, dann überwiegt der Blick der 1980er-Jahre: Es geht um Aids, Entwicklungshilfe, Unterernährung.» Immer sei der Kontinent negativ besetzt. Auch in den Medien kämen schwarze Männer meist nur als Dealer, Gangster oder Hypersexuelle vor.

«Mein Wunsch: Weisse sollen ihr Handeln hinterfragen»

Diesen Stereotypen und Vorurteilen will Samantha Wanjiru entgegenwirken und dafür sensibilisieren. Sie bedauert, dass der Diskurs unter Weissen praktisch nicht geführt wird – ausser man hat ein dunkelhäutiges Adoptivkind oder eine schwarze Freundin. «Doch das Thema geht alle etwas an», findet sie. Um langfristig etwas zu bewirken, brauche es die Stimmen der Weissen. Deshalb hat sie sich auch gefreut, dass am Samstag nicht nur Schwarze und Personen mit Migrationshintergrund demonstriert haben, sondern auch viele Weisse mobilisiert werden konnten. «Ich würde mir wünschen, dass Weisse nicht nur schwarze Kacheln auf Instagram posten, sondern vor allem das eigene Handeln hinterfragen», sagt sie.

Nun denkt sie daran, einen Verein zu gründen, der Aufklärungsarbeit leistet, Kulturveranstaltungen durchführt und Bildung zur schwarzen Kultur in der Ostschweiz vermittelt. Denn für sie ist klar: Die Bewegung soll nicht einfach verpuffen.