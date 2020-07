Sie stoppt fremde Pflanzen, die einheimische verdrängen: Unterwegs in der Region St.Gallen mit einer Neophytenjägerin Sandra Viazzoli ist professionelle Jäterin. Sie reisst in der Region St.Gallen tonnenweise Neophyten aus, die der Biodiversität schaden – täglich und überall dort, wo die fremde Pflanzen wuchern: An Flussufern, im Wald, bei Autobahnraststätten. Melissa Müller 24.07.2020, 05.00 Uhr

Sandra Viazzoli bekämpft den Japanischen Staudenknöterich. Auch der Sommerflieder muss weg – er bietet Schmetterlingsraupen kein Futter, sodass sie verhungern. Bilder: Michel Canonica

Eine Frau mit einem Zopf, Filzhut und Wanderschuhen steigt aus einem weissen Bus aus. Sandra Viazzoli könnte einem Cowboyfilm entsprungen sein. Unter einer Brücke zwischen Gossau und Waldkirch reisst sie viele Pflanzen aus – der Japanische Staudenknöterich macht sich hier breit. «Vielleicht, weil jemand einen Blumenstrauss an den Strassenrand geworfen hat», sagt Sandra Viazzoli. Früher hätten Floristinnen den Staudenknöterich als Dekopflanze verwendet.

Mit verheerenden Folgen: Ein winziges Stück genügt, damit er Wurzeln schlagen kann. Aus Asien eingeschleppt, wächst er extrem schnell. Er nimmt Flussufer, Bahnböschungen und Hecken in Beschlag. Der dichte Blattwuchs lässt nur wenig Licht durch und verhindert, dass andere Pflanzen wachsen können.

«Im Juni haben wir hier an einem Tag zu dritt 880 Kilo Knöterich rausgenommen.»

Jetzt ist er schon wieder hüfthoch nachgewachsen. Auch in St.Gallen treibt er entlang der Steinach sein Unwesen.

Viazzoli ist professionelle Neophytenbekämpferin bei Zyklus, einer Firma für Landschaftspflege. Im Auftrag von Gemeinden bekämpft sie Problempflanzen. Die 35-Jährige leitet einen Trupp aus Asylbewerbern und Zivildienstlern des Vereins Grünwerk Winterthur. «Es ist harte körperliche Arbeit», sagt die Degersheimerin. Auch an Hitzetagen trägt sie lange Hosen, langärmelige T-Shirts und ein Kopftuch, um sich vor Dornen, Zecken und anderem Ungeziefer zu schützen.

Von Mai bis September kämpft sie sich mit ihren Mitarbeitern durch das Dickicht, an steilen Waldhängen hinauf, entlang den Flussufern von Glatt, Sitter, Goldach und Thur, bei Autobahnraststätten – überall dort, wo invasive Neophyten an der Ausbreitung gehindert werden müssen.

Sandra Viazzoli entsorgt einen Sommerflieder.

Schädlich für Haut und Lunge

Neophyten sind Pflanzen, die mit Zutun des Menschen nach der Entdeckung Amerikas 1492 nach Europa kamen. Dazu gehören auch Kartoffeln, Tomaten, Peperoni, Auberginen, Tabak und Mais. Man unterscheidet invasive und nicht invasive. Die invasiven verwildern und breiten sich stark aus. Manche gefährden auch die Gesundheit, wie die Ambrosia, die durch verunreinigtes Vogelfutter eingeschleppt wurde. Mit ihrem Blütenstaub kann sie schwere Asthmaanfälle auslösen. Oder der Riesen-Bärenklau, der zu schweren Hautentzündungen führt. «Darum trage ich Handschuhe», sagt Viazzoli. Dies auch, um eine Ansteckung mit Fuchsbandwurm oder Fuchsräude zu vermeiden. Zudem pinkeln oft Hunde an die Wegränder.

Sommerflieder: Die Schmetterlingspflanze ist, anders als ihr Name vermuten lässt, nicht insektenfreundlich.

41 Invasive Pflanzen stehen in der Schweiz auf der schwarzen Liste. Darunter der lila blühende Sommerflieder, auch Schmetterlingspflanze genannt. «Auch in meinem Garten wächst ein Exemplar und ich finde es wunderschön. Ich überlege mir aber, den Sommerflieder auszugraben und durch eine andere Pflanze zu ersetzen», sagt Viazzoli, die mit ihrem Freund, einem Hund und drei Katzen zusammenwohnt. Denn die Staude sei keineswegs insektenfreundlich. Zwar lieben Schmetterlinge ihren Nektar und legen ihre Eier drauf ab.

«Doch die Raupen finden nach dem Schlüpfen keine Nahrung. Sie verhungern.»

Sandra Viazzoli bekämpft Neophyten an der Glatt in der Tobelmüli in Gossau.

Und wenn der Schmetterling aussterbe, habe auch der Vogel nichts mehr zu fressen. So werde der natürliche Kreislauf zerstört. «Wer einen Sommerflieder hat, sollte die Blüten vor der Versamung abschneiden, damit sie sich nicht weiter vermehren. Und sie im Kehrichtsack entsorgen», sagt die Fachfrau.

Trotzdem blüht der Handel mit solchen Pflanzen. Gartencenter verkaufen weiterhin schädliche Exoten wie Sommerflieder, Robinie und Kirschlorbeer. Letzterer gehört mit seinen immergrünen Blättern zu den beliebtesten Heckenpflanzen. Er siedelt sich aber auch im Wald an und erschwert das Aufkommen einheimischer Jungbäume. Viazzoli sagt:

«Es ist sinnlos, Pflanzen zu verkaufen, die wir später mühsam bekämpfen müssen.»

Entlang der Flussufer breiten sich Neophyten besonders rasch aus.

Das Thema beschäftigt auch die Politik. SP-Nationalrätin Claudia Friedl aus St.Gallen fordert ein Verkaufsverbot. Sie hat eine Motion eingereicht, die der Bundesrat zur Annahme beantragt hat. Dieser ändert zurzeit das Umweltschutzgesetz, um die Ausbreitung invasiver Neophyten zu stoppen. Neu sollen auch Privatpersonen verpflichtet werden, exotische Problempflanzen aus ihrem Garten zu entfernen. Die Organisation Birdlife Sarganserland startete mit der Gemeinde Sargans bereits einen Aktionstag: Wer in seinem Garten einen Kirschlorbeer, einen Sommerflieder oder eine Forsythie beseitigte, erhielt kostenlos eine einheimische Ersatzpflanze.

Das Springkraut ist weg, der Biber zurück

Sandra Viazzoli steuert ihren Bus über einen Kiesweg steil bergab ins Gossauer Naturschutzgebiet Tobelmüli. Seit zehn Jahren bekämpft sie rund um die Kolumbanhöhle Springkraut und Knöterich. «Es war alles überwuchert, wir haben tonnenweise Pflanzen in Abfallsäcken entsorgt.»

Sandra Viazzoli fährt jeden Tag zu einem anderen Flussufer oder Waldstück, um Pflanzen auszureissen.

Durch den stetigen Einsatz konnte sie die Problempflanzen in die Schranken weisen. Jetzt seien nur noch Kontrollgänge nötig, um einzelne Pflanzen auszureissen. Das Schilf erobert seinen Lebensraum zurück. «Die Natur hat sich prächtig erholt und der Biber fühlt sich in der Tobelmüli wieder wohl.»

Sandra Viazzoli hat die Baustelle gegen den Wald getauscht. Michel Canonica

Ihr Auto ist mit Vogelfedern geschmückt, die sie bei der Arbeit gefunden hat. Auch Ringelnattern, Libellen und Feldhasen trifft sie bisweilen an. Die gelernte Malerin sagt:

«Ich könnte nie im Büro arbeiten.»

Auch der Druck auf dem Bau habe sie gestört. Darum tauschte sie die Baustelle gegen den Wald.

Der Fluss mäandriert in einer Schlaufe, schmiegt sich in eine Nagelfluhhöhle. Mitten auf dem Strand liegt ein Hundhaufen. «Eine absolute Sauerei», schnaubt Viazzoli packt den Kot in eine Säcklein. Dann schweift ihr Blick über ein Brombeergebüsch. Ihr geschultes Auge bleibt an einem Staudenknöterich hängen, den sie sofort ausreisst. Für Laien ist die unscheinbare Staude im Dickicht so schwierig auszumachen wie eine Nadel im Heuhaufen.

Finanzieller Schaden für Landwirte

Das Problem ist, dass der Japanische Staudenknöterich ein dichtes Wurzelwerk bildet, das sich bis zu drei Meter tief ins Erdreich bohrt. Wird die grüne Blattmasse immer wieder ausgerissen, kann die Pflanze ihre Wurzeln nicht mehr mit Zucker aus der Photosynthese versorgen. So wird sie geschwächt. Darum müssen Viazzoli und ihre Gehilfen immer wieder Hand anlegen. «Alternativ müsste man das ganze Gelände ausbaggern, um die Pflanze zum Verschwinden zu bringen.»

Das Einjährige Berufkraut wuchert gern auf Magerwiesen. Michel Canonica

Auf dem Vormarsch ist auch das Einjährige Berufkraut, ein filigranes Blümchen, das der Kamille ähnelt. Es wuchert gene auf Magerwiesen. Das hat für Bauern, die extensive Flächen bewirtschaften, finanzielle Folgen: Wenn auf ihren Wiesen zu viele invasive Neophyten wachsen, können die Direktzahlungen gekürzt werden.

Immer wieder Pflanzen beseitigen, die im Nu wieder wuchern – ist das nicht eine frustrierende Sisyphusarbeit? Sandra Viazzoli winkt ab. Es sei befriedigend, wenn sich einheimische Pflanzen wieder behaupten könnten. «Diese Arbeit macht mir Spass», sagt die Neophytenjägerin, die zum Ausgleich ihren alten BMW repariert.

