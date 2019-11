Sie hat für die Primarschule Wittenbach gelebt: Die Schulpräsidentin vor ihrem letzten grossen Auftritt

Die Schulbürgerversammlung findet am Montagabend, 20 Uhr, in der Aula des Oberstufenzentrums Grünau statt. Um 20.30 Uhr geht es weiter mit der Bürgerversammlung. In Zukunft könnten die beiden Versammlungen zu einer werden. Die Schulbürger entscheiden nämlich über die «kleine Einheitsgemeinde», also die Eingliederung der Primarschul- in die Politische Gemeinde. (dar)