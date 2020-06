«Sie führen sich auf wie Dorfkönige»: In Gaiserwald gibt es Ärger bei der Suche nach einem neuen Schulratspräsidenten FDP und CVP suchen zusammen nach Kandidaten für das Gaiserwalder Schulratspräsidium. SVP und SP hätten sich eine überparteiliche Findungskommission mit allen Parteien gewünscht – und üben teilweise scharfe Kritik an den beiden Mitteparteien. Die Genossen haben bereits einen möglichen Kandidaten, der bei der SVP gut ankommt. Michel Burtscher 11.06.2020, 05.00 Uhr

In der Schule Gaiserwald werden rund 900 Kinder und Jugendliche auf verschiedenen Stufen unterrichtet. Im Bild sind Kindergärtler in Abtwil zu sehen.

Bild: Benjamin Manser

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Noch einen Monat dauert es, bis in Gaiserwald die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Gesamterneuerungswahlen im Herbst abläuft. Besonders in den Fokus ist nun das Schulratspräsidium gerückt. Vor zwei Wochen gab der Gemeinderat bekannt, dass er den Rücktritt des aktuellen Amtsinhabers Jürg Seitter (FDP) per Ende Juli genehmigt hat. Dieser wird Schulleiter in Eggersriet.