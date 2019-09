Sie bringt ihr Geld unter die Leute - Die Designerin der neuen Banknoten zu Gast in St. Gallen

Manuela Pfrunder ist 1979 in Eschenbach, Luzern geboren. Nach der obligatorischen Schule hat sie zwischen 1995 und 2000 die Grafikfachklasse an der Schule für Gestaltung in Luzern besucht. In dieser Zeit macht sie einen dreimonatigen Austausch in England, bevor sie ein Praktikum auf der anderen Seite des Atlantiks annimmt. In einem kleinen Grafikbüro in New York sammelt sie erste Arbeitserfahrungen. Nach ihrem mehrfach ausgezeichneten Abschluss an der Schule für Gestaltung ist sie für eine kurze Zeit in Luzern angestellt. Pfrunder arbeitet anschliessend gut zwei Jahre in Zürich. Im Jahre 2003 folgt der Schritt zur Selbstständigkeit. Spätestens nach dem Erhalt des SNB-Auftrags 2007 stehen ihr alle Türen offen.