Sicherheit «Wir können das so nicht akzeptieren»: Wittenbacher Politiker empört über vorgesehene Schliessung der Polizeistation Das Sparpaket der St.Galler Regierung sieht unter anderem auch die Schliessung von sechs Polizeidienststellen im Kanton St.Gallen vor – eine davon ist die Polizeistation Wittenbach. Gemeindepräsident und Ortsparteien finden keine lobenden Worte für diese Sparmassnahme. Pascal Keel Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Gehe es nach der St.Galler Regierung, soll die Polizeistation Wittenbach geschlossen werden. Bild: Andri Vöhringer

1,3 Millionen Franken will die Regierung mit dem Sparpaket «Haushaltsgleichgewicht 2022plus» einsparen. In der Novembersession stimmt der Kantonsrat über den Vorschlag ab. Das Projekt ist umstritten: Nach der Verabschiedung zur Botschaft des Projekts Ende September hagelte es sowohl von linker als auch von bürgerlicher Seite Kritik.

Einer der Streitpunkte ist auch der vorgesehene Abbau an Polizeiposten im Kanton St.Gallen. Stand heute gibt es im weitläufigen Kanton 22 Polizeistationen. Sechs sollen gemäss Sparvorschlag geschlossen werden – darunter auch die Polizeistation an der Arbonerstrasse 19 in Wittenbach, die seit 2014 in Betrieb ist. Das Einzugsgebiet umfasst gemäss Kantonspolizei St.Gallen die Ortschaften Wittenbach, Kronbühl, Berg, Muolen, Häggenschwil und Lömmenschwil.

Die Schliessungspläne lösen in Wittenbach Kopfschütteln aus, wie unsere Umfrage zeigt.

Oliver Gröble, Wittenbacher Gemeindepräsident, zeigt sich empört über den Vorschlag. «Die Schliessung der Polizeistation Wittenbach wäre nicht gerechtfertigt», sagt er auf Anfrage. Er befürchte, dass durch die Schliessung der ortseigenen Polizeistation die Sicherheit innerhalb der Gemeinde vernachlässigt werde.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach, parteilos. Bild: Michel Canonica

Er sehe den Sinn hinter dieser Massnahme nicht, so Gröble. Er finde, dass es sich dabei nicht um eine Sparmassnahme, sondern lediglich um eine Weiterleitung der Kosten handle. «Der Kanton wälzt diese förmlich auf die Gemeinden ab.» Und weiter:

«Das geht gar nicht.»

Seinen Standpunkt zum Thema habe er Regierungsrat Fredy Fässler denn auch bereits mitgeteilt, sagt Gröble. Vorerst warte er jedoch den Entscheid des Kantonsrats ab. «Sollte dieser das Sparpaket gutheissen, würde ich mich mit Vertreterinnen und Vertretern der restlichen Gemeinden zusammensetzen und die Lage beurteilen», so Gröble. Denn:

«Wir könnten dies so nicht akzeptieren.»

Bei den Ortsparteien macht sich ebenfalls weitestgehend Unmut über den Sparvorschlag breit. Ursula Surber ist Präsidentin der SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. Auf Anfrage sagt sie: «Die SP Wittenbach würde eine Aufhebung des Postens der Kantonspolizei bedauern, ist deren Präsenz doch ein Teil des Service public.» Und:

Ursula Surber, Präsidentin SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. Bild: Fabienne Engbers

«Wir halten es für wichtig, dass die Polizei nahe bei der Bevölkerung ist und es in der Gemeinde eine Anlaufstelle gibt.»

Vor allem aber würde es die SP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen ablehnen, wenn die Gemeinde anstelle der Polizei eine private Sicherheitsfirma beauftragen würde und diese dann Aufgaben wahrnehmen würde, die allein in die Zuständigkeit der Polizei fallen, sagt Surber.

Erich Eberle, Co-Präsident Mitte Wittenbach. Bild: PD

Auch die bürgerlichen Parteien hadern mit der vorgeschlagenen Sparmassnahme der Regierung. Mitte-Wittenbach-Präsident Erich Eberle findet ebenfalls, dass die Schliessung der Polizeidienstelle ein weiterer Schritt im Abbau des Service public sei.

Für die weiter entfernten Gemeinden Berg, Häggenschwil und Muolen sei der Verlust grösser, da die Distanz zum nächsten Polizeiposten weiter zunehme. «Es wäre wünschenswert, dass die Stadtpolizei gewisse Notfalleinsätze in Wittenbach übernehmen könnte», so Eberle.

In einer Stellungnahme beteuert die FDP Wittenbach-Muolen, dass die Schliessung der Polizeistation einmal mehr einen unverständlichen Leistungsabbau in den Gemeinden bedeute. Der Einsatz der Polizei vor Ort würde verspätet stattfinden und die resultierenden Massnahmen würden massiv abgeschwächt, weil die Delinquenten beim Eintreffen der Polizei «schon längst über alle Berge sind». Zudem heisst es:

«Die bisher sehr gute Zusammenarbeit kann nicht mehr befriedigend ausgeführt werden.»

Markus Brunner, Präsident SVP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen. Bild: PD

Markus Brunner, Präsident der SVP Wittenbach-Häggenschwil-Muolen, fände es ebenfalls schade, wenn die Polizeistation in Wittenbach verschwinden würde: «Die Polizei im Dorf zu haben, vermittelt ein gewisses Gefühl der Sicherheit.»

Allerdings zeigt der SVP-Politiker auch Verständnis. «Wenn die Polizei versichern kann, dass sie auch ohne festen Posten in Wittenbach weiterhin ihren Job machen und für Sicherheit sorgen kann, sehen wir diese Änderung als gerechtfertigt.»

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, rechtfertigt eine allfällige Schliessung der Polizeistation Wittenbach: «Die Polizeidienststelle ist zwar für ein grosses, jedoch eher ländliches Gebiet zuständig.» Die ländliche Prägung führe zu einer relativ niedrigen Auftragslast für die Polizeistation, so Schneider. Daher sei auch der Personalbestand vergleichsweise gering und es könnten keine fixen Öffnungszeiten garantiert werden.

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Zudem ist insbesondere die Wittenbacher Bevölkerung stark Richtung St.Gallen orientiert. Viele Anzeigen werden in der Stadt aufgegeben und nicht in Wittenbach», sagt Schneider.

Die Schliessung hätte keinen Stellenabbau zur Folge, bestätigt Schneider. Zudem beteuert er, dass man sich um die Sicherheit im Dorf keine Sorgen machen muss:

«Die Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung geschieht grundsätzlich sowieso durch die mobile Polizei.»

Schneider betont auch, dass die Entscheidung, ob es zu einer Schliessung der Polizeistation Wittenbach kommt, letztlich nicht bei der Kantonspolizei St.Gallen, sondern beim Kantonsrat liege.