Nachts in St.Gallen: Das sagt Polizei zum Sicherheitsgefühl

Sicherheit «Wer sich bedroht fühlt, kann sich jederzeit bei der Polizei melden» Unsicherheit, Aggressivität, körperliche Bedrohung: Vielen Frauen ist es nachts im Ausgang in St.Gallen unwohl. Doch die Polizei kann nur einschreiten, wenn sie von Delikten erfährt. Deswegen rät sie: Melden. Auch wenn die Beamtinnen und Beamten nicht immer Ermittlungen aufnehmen können. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fühlt man sich nachts in der Stadt sicher oder nicht? Das hängt auch vom persönlichen Empfinden ab: Manche Person sieht eine Situation gravierender an als eine andere. Bild: Aylin Erol (St.Gallen, 27. August 2022)

Im Vorbeigehen sei ihr mit voller Absicht eine Zigarette auf der Brust ausgedrückt worden – von solch einem Übergriff berichtete eine junge Frau am St.Galler Fest. Eine Anzeige habe sie nicht in Betracht gezogen. Denn: Die Polizei interessiere sich nicht für solche Sachen.

Ist es so? Hat die Polizei wirklich kein Interesse, dass ihr solche Übergriffe gemeldet werden? Nein, heisst es von Stadtpolizei und Kantonspolizei St.Gallen auf Nachfrage, im Gegenteil. Man solle Übergriffe immer melden, dafür sei die Polizei da, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Und: «Wer sich bedroht fühlt, kann sich jederzeit bei der Polizei melden.» Also auch, ohne dass vielleicht etwas Strafbares vorgefallen ist. Für Auskünfte sei die Stadtpolizei jederzeit unter der Nummer 071 224 6000 erreichbar, im Notfall unter 117. Falls ein Tatbestand wie eine Tätlichkeit, Körperverletzung oder Drohung vorliege, werde der Fall zuständigkeitshalber an die Kantonspolizei weitergeleitet.

Schnell Anzeige erstatten, nicht erst Tage später

Aber wann soll man denn überhaupt Anzeige erstatten? Ein komplexes Thema, sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Man könne niemandem sagen, wann er oder sie Anzeige erstatten solle. Es habe viel mit persönlichem Empfinden zu tun. So sehe eine Person eine Situation gravierender an als eine andere. Orientierung könne die Website der Schweizerischen Kriminalprävention bieten.

Grundsätzlich gelte aber: Die Kantonspolizei nimmt jede Anzeige entgegen, ungeachtet der Erfolgschancen in der Ermittlung. «Das ist die rechtliche Situation, und keine Frage, ob es die Polizei interessiere oder nicht», betont Schneider. Bei Offizialdelikten muss die Polizei von Amtes wegen ermitteln. Bei Delikten auf Antrag muss die Person selber Anzeige erstatten.

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: acp

Doch auch bei Offizialdelikten gilt: Die Polizei müsse Kenntnis erhalten, dass sich ein Delikt zugetragen habe, sagt Schneider. Sonst könne sie nicht einschreiten. Sprich: Sollte sich am St.Galler Fest irgendwo ein Übergriff ereignet haben, muss jemand die Polizei darüber informieren. Und zwar sofort, nicht erst Tage später: «Es geht darum, was für verwertbare Spuren es noch gibt, ob sich aus den vorhandenen Informationen Ermittlungsansätze herleiten lassen», sagt Schneider.

Er nennt ein fiktives Beispiel: Jemand war im Ausgang, wacht mit Blackout auf, schläft aber aus am Sonntag, geht – vielleicht auch aus Scham – erst am Dienstag nach der Arbeit zur Polizei und meldet, was vorgefallen ist, dass wohl K.-o.-Tropfen verabreicht wurden, verfügt aber weder über Blut- noch Urinprobe nach dem Ereignis. Dann habe die Polizei zwar die Aussage, aber was für ein Ermittlungsansatz liesse sich daraus generieren? Man könne allenfalls am mutmasslichen Tatort nachfragen, mehr aber leider nicht. «Das ist die Problematik», sagt Schneider.

Er betont, man habe grosses Verständnis, wenn jemand unzufrieden sei mit der Situation – «das sind wir auch!» Ein Polizist, eine Polizistin wolle immer herausfinden, was passiert sei, wolle die Täterschaft einer Bestrafung zuführen. Aber das decke sich leider nicht immer mit der Realität.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen