Polizei muss Posten in Wittenbach und Goldach temporär schliessen

Sicherheit Kantonspolizei schliesst Posten in Goldach und Wittenbach temporär: Das sind die Folgen für die Gemeinden Die Kantonspolizei St.Gallen muss wegen der Personalengpässe handeln: Sie schliesst mehrere Stationen und reduziert gewisse Tätigkeiten. Goldachs Gemeindepräsident und Wittenbachs Vizepräsident haben Verständnis, sorgen sich aber auch um die Sicherheit. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 18.07.2022, 13.43 Uhr

Der Polizeiposten in Goldach hatte zu Bürozeiten offen, jetzt ist er bis Herbst geschlossen. Bild: Benjamin Manser

Auf Google Maps hat der Polizeiposten in Goldach noch offen. Tatsächlich ist er aber seit Montag geschlossen, ebenso wie jener in Wittenbach. Die Kantonspolizei St.Gallen schliesst diese zwei Stationen und jene in Oberriet, Bad Ragaz und Walenstadt bis 23. Oktober. Grund dafür sind Personalengpässe, die durch angesammelte Ferientage und Überstunden entstanden. Dies teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

Zusätzlich reduziert die Kantonspolizei die sogenannte freie polizeiliche Tätigkeit. Darunter fallen etwa Geschwindigkeits-, Poser- und allgemeine Lärmkontrollen. Notfalleinsätze haben gemäss Mitteilung höchste Priorität. Nicht zeitkritische Anzeigen behandelt die Polizei bis Herbst mit tieferer Priorität, etwa Ruhestörungen oder Anzeigeerstattungen im tiefen Vermögensbereich.

Sorgen wegen längeren Anfahrtswegs der Polizei

Wittenbachs Vize-Gemeindepräsident Urs Schnelli sieht die Reduktion pragmatisch: «Während der Ferien ist alles reduziert, da können auch die polizeilichen Tätigkeiten reduziert werden.» Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Massnahmen zur Entlastung auch während der sieben Wochen zwischen Sommer- und Herbstferien gelten.

«Da habe ich Mühe. Drei Monate, das ist ein Vierteljahr.»

Urs Schnelli, Gemeinderat und Vizepräsident von Wittenbach. Bild: PD

Bei Notfällen habe die Kantonspolizei durch die Postenschliessung einen längeren Anfahrtsweg. In den vergangenen Jahren wurden in Wittenbach immer wieder Banken und Tankstellen überfallen. Die Bank Acrevis zog sich nach zwei Überfällen sogar aus der Gemeinde zurück. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, sagt auf Anfrage:

«Die Sicherheit bleibt gewährleistet.»

Posten nur zu Öffnungszeiten besetzt

Der Polizeiposten an der Arbonerstrasse 19 in Wittenbach war bereits vor der temporären Schliessung nur zu den Öffnungszeiten besetzt und dann auch teilweise nur durch eine Person – wegen der Personalengpässe, wie Krüsi sagt. «Ein Polizist alleine kann bei einem Überfall nicht viel ausrichten.»

Patrouillen der Kantonspolizei seien ständig unterwegs. «Natürlich kommt es vor, dass dann prompt keine in der Nähe ist. Und klar wäre es schön, wir könnten überall sein. Aber dazu fehlen uns die Mittel.»

Gemeinderat Urs Schnelli zeigt aber auch Verständnis für die Situation der Polizei. «Verkehrskontrollen sind nicht das Dringendste, gerade während der Ferien. Und Lärmprobleme gibt es je nach Wetter.»

Der Posten in Wittenbach ist ebenfalls geschlossen. Teilweise war wegen der Engpässe nur noch ein Polizist vor Ort. Bild: Benjamin Manser

Personalsituation schon länger schwierig

Goldachs Gemeindepräsident, Dominik Gemperli, zeigt ebenfalls Verständnis für den Entscheid, bedauert ihn aber gleichzeitig. «Dass die Personalsituation schwierig ist und es eine Entlastung braucht, war schon länger klar. Es ist schade, dass der Engpass nicht antizipiert wurde.»

Die Attraktivität des Polizeiberufs ist Gemperli auch als Präsident des Verbands der Kantonspolizei St.Gallen ein Anliegen. Dem Verband gehören ehemalige und aktuelle Polizistinnen und Polizisten an. Der Beruf müsse auch in Zukunft attraktiv sein, sagt Gemperli, der zudem für die Mitte im Kantonsrat sitzt. «Es ist wichtig, dass man genügend geeignete Leute rekrutieren kann. Die personellen Engpässe werden bestehen bleiben, wenn man nicht von Seiten der Politik Gegensteuer gibt.»

Von Goldach aus sei der Posten in Rorschach aber gut und schnell erreichbar, sagt Gemperli zur temporären Schliessung. Was den Gemeindepräsidenten mehr umtreibt: die Reduktion der Lärm- und Poserkontrollen. «Beides trifft uns am See mehr, gerade im Sommer.»

Werden die Posten ganz gestrichen?

Mit der temporären Schliessung der Polizeistation kann Gemperli leben. Was, wenn der Posten an der Hauptstrasse 4A aber ganz geschlossen wird? Schliesslich muss die Politik zur Entlastung der Polizei handeln? «Dagegen würde ich mich wehren. Der Posten hat seine Berechtigung», sagt Gemperli.

«Die Schliessung darf keine langfristige Lösung werden.»

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Tobias Garcia (7. April 2022)

Goldach hat inzwischen etwas über 9500 Einwohnerinnen und Einwohner. Die ganze Region am See sei bevölkerungsstark. «Ein Posten ist für uns auch attraktiv. Er schafft Sicherheit und vermittelt ein Sicherheitsgefühl.»

Mittelfristig seien keine Schliessungen vorgesehen, sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi. «Dazu müsste erst der politische Prozess eingeleitet werden.» 2018 war der Posten in Abtwil geschlossen worden, 2019 jener in Thal. Über die Schliessung des Postens in Wittenbach war vergangenen Herbst diskutiert worden.

Posten in Rorschach ist jetzt für zehn zusätzliche Gemeinden zuständig

Mit der temporären Schliessung der Polizeiposten vergrössert sich das Einzugsgebiet der Station in Rorschach auf einen Schlag um zehn Gemeinden. Wittenbach ist normalerweise auch zuständig für Berg, Häggenschwil und Muolen. An den Posten in Goldach können sich auch Bewohnerinnen und Bewohner von Eggersriet, Mörschwil, Steinach, Tübach und Untereggen wenden.

Krüsi befürchtet aber nicht, dass der Posten in Rorschach überlastet werden könnte. «Die Leute können sich auch an andere Stationen wenden, etwa jene in St.Gallen. Kleinere Sachen können zudem online unter suisse-epolice.ch angezeigt werden.»

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (10. Mai 2022)

Und was, wenn die Ferientage und Überstunden bis Ende Oktober nicht genügend abgebaut werden können? «Wir haben versprochen, die Posten dann wieder zu öffnen. Dann müssen wir andere Lösungen finden.»

Was die nächsten Monate bringen werden, weiss niemand. Werden wegen der Coronapandemie wieder Massnahmen nötig, kommt es wieder zu Demonstrationen, dann sei auch die Polizei wieder mehr gefordert, sagt Krüsi.

