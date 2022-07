Kantonspolizei St.Gallen reduziert Tätigkeiten wegen Überzeit

Sicherheit Kantonspolizei reduziert Tätigkeiten – diese Auswirkungen hat das in der Stadt St.Gallen Die St.Galler Kantonspolizei hat bis Herbst Posten geschlossen und gewisse Tätigkeiten zurückgefahren, weil das Korps Ferien und Überzeit abbauen muss. Auch die Olmazeit ist betroffen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Verkehrskontrolle an der Gallusstrasse: Eine Tätigkeit, die die Kantonspolizei wegen zu vieler Überstunden und Ferientage bis Ende Oktober reduziert hat. Bild: Raphael Rohner

Ein Paar bewirft sich in einem Restaurant in der St.Galler Innenstadt mit Essen, so sehr artet der Streit aus. Danach flüchtet es, ohne zu zahlen. Am selben Abend pöbelt ein junger Mann auf dem Bahnhofplatz Passantinnen und Passanten an, schreit laut und schlägt auf Gegenstände ein. Kurze Zeit darauf fällt am Bohl ein anderer Mann auf. Er belästigt Frauen sexuell und geht Personen tätlich an.

Ein normaler Abend in St.Gallen? Zum Glück nicht, jedoch hat die Zahl der Streitigkeiten leicht zugenommen. Die Stadtpolizei St.Gallen verzeichnet hier seit Frühling eine leichte Zunahme. Dasselbe gilt für Einsätze wegen Personen mit psychischen Problemen. Läuft die Stadtpolizei Gefahr, zu viele Überstunden und Ferientage anzuhäufen, wie das bei der Kantonspolizei geschehen ist?

Weniger Poserkontrollen, weniger Lärmkontrollen

Die Kantonspolizei St.Gallen baut derzeit Überzeit und Ferientage ab, die das Korps in den vergangenen Monaten aufgrund vieler Anlässe und Konferenzen angehäuft hat. Sie hat daher bis 23. Oktober die sogenannte freie polizeiliche Tätigkeit reduziert. Darunter fallen zum Beispiel Poser- und Lärmkontrollen. Ausserdem sind einzelne Posten bis dann unbesetzt, darunter jene in Goldach und Wittenbach.

Bei der Stadtpolizei gebe es aktuell noch keinen Handlungsbedarf, sagt Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage. Die Einsätze wegen Streitigkeiten oder Personen mit psychischen Problemen haben zugenommen. Sie sind aber nicht zeitintensiver geworden, anders als bei der Kantonspolizei.

Bei dieser sind die Einsätze im zwischenmenschlichen Bereich seit der Pandemie zeitintensiver geworden. Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei, sagt: «Die Einsätze werden immer schwieriger.» Die Aggressivität habe zugenommen, zudem müssen bei immer mehr Einsätzen Fachspezialisten beigezogen werden.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen: höhere Benzinkosten, die Angst vor Strommangel, die allgemeine Teuerung. All das kann eine Person, die sowieso schon eher labil ist, an ihre Grenzen und darüber hinaus bringen. Unter der Woche stehen Therapeuten zur Verfügung, am Wochenende und nachts ist aber oftmals nur die Polizei erreichbar, wie Krüsi erklärt.

«Im Nachtdienst übernimmt die Polizei auch soziale Aufgaben.»

Kommt zum Beispiel eine Meldung über ein streitendes Pärchen rein, bedeutet das: Die zwei trennen, eventuell den Mann festnehmen oder die Frau verarzten und für sie eine längerfristige Unterkunft suchen. «Die Leute sprechen vielleicht kein Deutsch», sagt Krüsi. Dann braucht es einen Übersetzer. «Und plötzlich merkt man, dass da auch noch ein Kind ist, um das sich jemand kümmern muss.»

Viele Anlässe gleichzeitig fordern Stadtpolizei

Auch bei der Stadtpolizei wird Überzeit angehäuft. «Die Arbeitsbelastung ist zeitweise sehr intensiv», sagt Widmer. Diese könne dank der engagierten und motivierten Mitarbeitenden bisher aber bewältigt werden. «Wie lange das möglich ist, ist schwer voraussagbar.» Anlässe, die wegen der Pandemie ausfielen, wurden und werden jetzt nachgeholt. Teils fallen gar mehrere Anlässe auf dasselbe Wochenende. So fanden Mitte Juni das Bignik und der Fackellauf für die Special Olympics gleichzeitig statt.

Mitte Juni wurde das riesige Picknick-Tuch der Riklin-Zwillinge in der St.Galler Altstadt ausgelegt. Bild: Tobias Garcia

Zu den Veranstaltungen kommen Demonstrationen und Fussballspiele. Die Stadtpolizei unterstützt – genau wie die Kantonspolizei – aber auch andere Korps bei nationalen oder internationalen Veranstaltungen wie dem WEF oder der Ukraine-Konferenz. «Diese Leute fehlen dann hier im Alltag», sagt Widmer. Für jene zu Hause fallen womöglich Zusatzdienste an.

Kantonspolizei übernimmt Ermittlungen

Jetzt während der Ferien ist es ruhiger. Anlässe finden kaum statt. Nach Möglichkeit baut die Stadtpolizei in ruhigeren Zeiten Überstunden ab. Die Kantonspolizei aber schleppt Überstunden schon seit Jahren mit und musste handeln. Sie hat nun zum Beispiel Geschwindigkeitskontrollen reduziert und behandelt nicht zeitkritische Anliegen wie Ruhestörungen mit tieferer Dringlichkeit. In der Stadt St.Gallen sollte das jedoch nicht spürbar sein, sagt Dionys Widmer: Hier ist die Stadtpolizei für diese Tätigkeiten zuständig.

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Sie übernimmt die sogenannten verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Aufgaben, also beispielsweise die Aufnahme von Unfällen, die Durchführung von Verkehrskontrollen oder das Intervenieren wegen häuslicher Gewalt. Grundsätzlich ist der «Erstangriff» bei Ereignissen, egal ob Raub oder Gewaltdelikt, Sache der Stadtpolizei. Weil sie keine kriminalpolizeiliche Abteilung führt, gibt die Stadtpolizei aber bestimmte Fälle der Kantonspolizei ab, etwa bei Delikten wie Raub oder Totschlag.

Bei Fussballspielen ist die Stadtpolizei je nach Lagebeurteilung auf Unterstützung anderer Korps aus dem Ostschweizer Polizeikonkordat angewiesen, auch von der Kantonspolizei St.Gallen. Wäre deren Unterstützung nicht mehr gleichermassen gewährleistet, müsste die Stadtpolizei andere Korps um Unterstützung anfragen. Danach sieht es aber derzeit nicht aus.

Überzeitabbau während Olma

Die Olma ist nicht nur bekannt für die Degustationshallen oder die Bratwurst, sondern auch für ihre Nebenwirkungen: Wildpinkler, Falschparkierer und Schlägereien. Nun reduziert die Kantonspolizei St.Gallen gewisse Kontrolltätigkeiten just bis zum letzten Tag der diesjährigen Olma.

Das sei aber kein Grund zur Beunruhigung, heisst es bei den Korps. Die Olma ist eine private Veranstaltung. Daher sind in erster Linie die Olma-Messen für die Sicherheit zuständig. Sollte es auf dem Messegelände zu Vorfällen kommen, bei denen die Polizei nötig wird, würde die Stadtpolizei entsprechend eingreifen, sagt Sprecher Dionys Widmer. Anzeigeerstattungen, etwa nach einer Schlägerei, würden in die Zuständigkeit der Kantonspolizei fallen.

Ausserhalb des Olma-Geländes, auf dem Herbstjahrmarkt, ist wiederum die Stadtpolizei zuständig. Sie zeigt Präsenz und interveniert, falls es zum Beispiel zu Streitereien oder Sachbeschädigungen kommt.

