Globus St.Gallen: Zwei Restaurants und Shopping auf sechs Etagen

Shopping Mode, Beauty, Wohnen und zwei Restaurants auf sechs Etagen: Das sind die Pläne von Globus am neuen St.Galler Standort Das Kaufhaus Globus wird seine drei Standorte in der St.Galler Innenstadt 2023 an einem bündeln. An einer Begehung der Baustelle am Multertor bekräftigen Globus-CEO und Globus-Geschäftsführer, warum sie an den Standort St.Gallen glauben – und was sie sich für den hiesigen Detailhandel wünschen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 28.09.2022, 17.00 Uhr

Baustellenbegehung und Stehempfang für ausgewählte Gäste: 2023 wird Globus in sein neues Zuhause am Multertor ziehen. Bild: Ralph Ribi (27. September 2022)

Globus-CEO und Geschäftsführung haben zur Baustellenbegehung geladen. Denn der Globus zieht um, in den ehemaligen Bankpalast am Multertor. Knapp 50 Gäste, darunter Stadtrat Markus Buschor, Pro-City-Präsident Ralph Bleuer, Standortförderer Samuel Zuberbühler und ausgewählte Platin-Kundinnen und -Kunden, die dem Detaillisten Globus sehr zugetan seien, «sie lieben Globus», wie Geschäftsführer René Popp formuliert. Bei Champagner und Häppchen mitten auf der Baustelle erfahren die Gäste am Dienstagabend, was sie ab September 2023 hier erwarten dürfen.

Noch sieht es nicht nach Luxuskaufhaus aus. Noch kann man sich nicht vorstellen, dass hier in einem Jahr, im September 2023, eingekauft werden kann. Schutthaufen, Kabelberg, Loch im Fussboden. Nackter Beton, Staub, Rohre. Erste Etage, Herrenmode – nein, noch ist der ehemalige Bankpalast eine Baustelle.

Die Investoren sind aus Thailand nach St.Gallen gereist

Ja, der Zeitplan sei sportlich, sagt Geschäftsführer René Popp. Energiekrise, Inflation, Knappheit von Baumaterialien – er vertraue auf die Bauherrin und Hausbesitzerin, die Wildegg Immobilien AG. Der Mietvertrag für 30 Jahre steht, im September 2023 wird Globus im neuen Kaufhaus am Multertor eröffnen. Shopping auf sechs Etagen, mit Delicatessa-Abteilung und zwei Restaurants. Die bisherigen drei Standorte – eigentlich seien es sogar vier, sagt Popp, die heutige Delicatessa-Abteilung befindet sich in einem vierten Gebäude an der Webergasse, angrenzend an den Globus an der Multergasse -, die bisherigen Standorte also werden zusammengezogen. Früher Stickereikontor und Bank, ab nächstem Jahr Nobelkaufhaus. Kein reines Luxuskaufhaus, wie CEO Franco Savastoni sagt. Man lege Wert auf Qualität. Diese habe ihren Preis.

Glauben an und investieren in den Standort St.Gallen: Globus-CEO Franco Savastano (rechts) und Geschäftsleiter René Popp. Bild: Ralph Ribi

Der Umzug ins Gebäude am Multertor sei eine grosse Chance, so René Popp. CEO Franco Savastano erinnerte an die über 100-jährige Geschichte des Warenhauses in St.Gallen. Als Globus von der Investorengruppe gekauft wurde, sei die Frage gestellt worden, ob man sich vorstellen könnte, mit den verschiedenen St.Galler Häusern die nächsten 50 Jahre bestreiten zu können. Dann habe sich die Möglichkeit im Multertor geboten. Die Investoren seien aus Thailand nach St.Gallen gereist, «sie glauben an den Standort», so Savastano.

Man sei überzeugt, dass das Gesamterlebnis Mode, Food und Home & Living in einem Haus vereint eine Chance für Globus sei. In der Ostschweiz leben rund eine halbe Million Menschen – «wir gehen zum Kunden», so Savastano. Kundinnen und Kunden aus der ganzen Ostschweiz, aus Vorarlberg und Süddeutschland sollen im St.Galler Globus einkaufen.

St.Gallen soll ein Standort werden, an den man gerne zum Shoppen kommt, so René Popp. Damit das neue Globus-Kaufhaus rentiere, müsse es über 30 Millionen Franken Umsatz pro Jahr erwirtschaften. Das sei machbar, aber: Es brauche eine Sogwirkung. Globus soll zum Treffpunkt werden, so Popp. «Menschen brauchen die Begegnung mit anderen Menschen.» Im neuen Globus finden sich Beauty, Mode, Delikatessen und Home-Produkte unter einem Dach.

Hoffnung, dass auch andere in den Standort St.Gallen investieren

Bei Projektmanagerin Svetlana Krstic laufen die Fäden des Umbaus zusammen. Sie erklärt, was im Gebäude geplant ist. Das alte Treppenhaus kam raus, dort werden Rolltreppen installiert. Ins zweite Untergeschoss kommen Lager. Im ersten Untergeschoss mit neuem Eingang über die Neugasse wird die Food-Abteilung eingerichtet samt Restaurant und Take-away. Im Erdgeschoss, Eingang über die Multergasse, findet die Beauty-Abteilung Platz sowie ein Restaurant mit Gartenplätzen, welches auch am Sonntag geöffnet haben wird. Im Zwischengeschoss wird Damenmode präsentiert, im ersten Obergeschoss Herrenmode. Der historische Balkon wird kein Café, so Popp, eher ein Ort für Events. Im zweiten Obergeschoss finden Home & Living Platz, im dritten Obergeschoss Home & Kinder. Im vierten Obergeschoss werden Räume für Mitarbeitende sowie eine Kantine eingerichtet. Ob es das grösste Kaufhaus von St.Gallen wird? Den Vergleich kann Krstic nicht nennen. Aber: Jedes der neuen Globus-Geschosse umfasse 730 Quadratmeter.

Bis 1776 gab es hier eine Wirtschaft mit Zugbrücke, 1891 baute die Union-Bank den Bankpalast. Ab September 2023 beherbergt er das Kaufhaus Globus. Bild: Ralph Ribi

Was mit den bisherigen Globus-Standorten in St.Gallen geschieht, weiss René Popp nicht. Er hofft, dass andere attraktive Läden oder Dienstleister, «richtig gute Zugpferde», einziehen werden. Was Popp sich für St.Gallen wünscht? Dass auch andere Geschäftstreibende in ihren Standort und Service investieren. Es brauche eine lebendige Multergasse, mehr Cafés, einen Marktplatz, der funktioniere. «Wenn wir Menschen nach St.Gallen ziehen, dann gewinnen wir im Gesamten.»

