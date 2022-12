Kauflaune trotz Teuerung: Adventsgeschäft der St.Galler Händler

Shopping Kauflaune ist da, trotz Teuerung und Inflation: So läuft das Adventsgeschäft der St.Galler Detaillisten Nach Weihnachten ist vor Weihnachten: Die St.Galler Händlerinnen und Händler haben sich schon im Januar auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Mit dem Start in die Adventszeit sind sie bislang zufrieden. Trotz Energiekrise und Teuerung, die Menschen seien in Kauflaune. Einige Geschäfte halten sich allerdings am ersten Sonntagsverkauf noch zurück. Marlen Hämmerli und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die St.Galler Händlerinnen und Händler hoffen auf starke Sonntagsverkäufe im Advent, wie hier 2018. Bild: Michel Canonica

«Wir sind sehr zufrieden», sagt Stefan Eberhard. Er ist Geschäftsführer der Zollibolli-Filiale im Neumarkt St.Gallen, dem Spielwarengeschäft in der Stadt. Es ist der einzige reine Spielwarenladen in der Innenstadt, alteingesessen, zur Weihnachtszeit ist der riesige Hampelmann an der Fassade das Markenzeichen. Eberhard sagt, das Weihnachtsgeschäft sei sehr gut angelaufen. Er merke, dass die Kundinnen und Kunden schätzen, dass Geschäft und Lager voll mit Waren seien. Dass man nicht bestellen und warten muss, sondern die Spielsachen gleich kaufen kann.

Letztes Jahr sei die Warenverfügbarkeit ein grosses Thema gewesen, sagt Eberhard. Dieses Jahr wäre das Thema medial nicht so präsent, doch für die Detailhändlerinnen und -händler sei es nicht einfacher, Waren zu bekommen. Er und sein Team haben bereits im Januar angefangen, für Weihnachten zu bestellen:

«Nach Weihnachten ist vor Weihnachten.»

Der Zollibolli-Hampelmann wird jedes Jahr in der Weihnachtszeit aufgehängt. Bild: red

Der Dauerbrenner bei Zollibolli sei Lego, «wie jedes Jahr», auch Kugelbahnen zum Selberbauen seien beliebt. Und Schweizer Produkte, aus Holz, handgemacht. Nachhaltigkeit sei bei den Kundinnen und Kunden ein grosses Thema.

Dass Teuerung und Energiekrise die Kauflaune beeinträchtigen, das spüre man nicht. Die Kauflaune sei da wie in den letzten Jahren, sagt Eberhard. Einzig bei grossen, teureren Sachen, da spüren er und sein Team eine gewisse Hemmschwelle. «Man überlegt es sich zweimal, ob man sich wirklich teure Spielwaren leistet.» Doch Eberhard ist zufrieden, wie das Weihnachtsgeschäft läuft.

Jetzt, am ersten Sonntagsverkauf, wird Zollibolli allerdings geschlossen bleiben. Der ganze Neumarkt macht nicht mit – ein Gemeinschaftsbeschluss, dem sich Zollibolli fügt. Auch wenn Stefan Eberhard gerne jede Minute des Weihnachtsgeschäfts nutzen würde. Doch die Mehrheit der Geschäfte im Neumarkt habe befunden, der erste Sonntagsverkauf sei schwach, zu weit weg von Weihnachten – am zweiten Sonntagsverkauf hat dann aber auch der Neumarkt offen.

Rico Baettig, Multergass-Gesellschaft: «Wir sind zuversichtlich»

In gewissen Geschäften kann man Weihnachtsartikel schon im Oktober kaufen. Tatsächlich hat sich das Weihnachtsgeschäft aber nach hinten verlagert, wie Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft, sagt. Kauften die Leute früher einzelne Geschenke schon im November, tun sie es jetzt in den letzten 14 oder sieben Tagen vor Heiligabend.

Für Baettig, Mitinhaber der gleichnamigen Parfumerie-Intercoiffure, ist es daher schwierig, das diesjährige Weihnachtsgeschäft zu beurteilen. Trotzdem sagt er: «Bis jetzt sind wir zufrieden. Die Stimmung ist sehr gut.» In den Gassen sind viele Leute unterwegs. «Von daher sind wir zuversichtlich.»

Rico Baettig, Präsident Multergass-Gesellschaft. Bild: Urs Bucher

Die Weihnachtsbeleuchtung Aller Stern trage zur Adventsstimmung bei. «Wie trist es ohne ist, sieht man andernorts, wo auf die Beleuchtung verzichtet wurde.» Baettig windet dem Stadtrat daher ein Kränzchen, dass er den Mut gehabt habe, «Aller Stern» aufhängen zu lassen.

Der Sonntagsverkauf hat für Baettig auch einen sozialen Effekt. Man trifft sich auf der Gasse, Familien gehen gemeinsam zum Einkaufsbummel. «Manche kommen auf einen Schwatz ins Geschäft, oder einfach, um ‹Grüezi› zu sagen.»

Im Vergleich zu 2019 habe die «Geiz ist geil»-Mentalität abgenommen. «Man leistet sich weniger, aber wenn man sich etwas leistet, ist man bereit, mehr auszugeben», sagt Baettig. Von diesem Wandel würden Fachgeschäfte profitieren.

Andreas Egger, Spisergass-Gesellschaft: «Die Leute wollen raus»

Andras Egger, Präsident der Spisergass-Gesellschaft. Bild: Marlen Hämmerli

In der Spisergasse sind ebenfalls mehr Leute unterwegs. «Die Frequenzen sind sehr gut. Besser als in den vergangenen Saisons», sagt Andreas Egger, Präsident der Spisergass-Gesellschaft. «Es ist mehr los, es hat mehr Leben. Die Leute wollen raus.» Sein Geschäft, Baumann Mode, ist kein «klassisches Gschenkli-Huus». Daher sei der Dezember vom Umsatz her ein guter, durchschnittlicher Monat. Die Sonntagsverkäufe seien jeweils «ganz okay».

Egger steht täglich selbst im Laden. Dabei stellt er fest, dass sich das Einkaufsverhalten in der St.Galler Innenstadt verändert hat. «Die Kundinnen und Kunden kommen dann, wenn sie ein Bedürfnis haben, das Einkaufserlebnis wollen und es ihnen zeitlich passt.»

Marc Schäfer, Shopping-Arena: «Es gibt ein Rekordjahr»

Der Auftakt ins Weihnachtsgeschäft war vielversprechend. 100'000 Besucherinnen und Besucher kauften am langen Black-Friday-Wochenende in der Shopping-Arena ein. «Da haben wir Vor-Corona-Niveau erreicht», sagt Centerleiter Marc Schäfer.

Man sei auf Kurs mit den Besucherzahlen, man sei zufrieden mit dem Start ins Weihnachtsgeschäft. An den beiden verkaufsoffenen Sonntagen laufe es traditionell sehr gut, auch das Last-Minute-Shopping am 23. Dezember bis nachts um 23 Uhr habe in der Vergangenheit gut funktioniert.

Was noch fehlt: Schnee und Kälte. Kundinnen und Kunden wären noch zurückhaltend in Sachen Winterjacken und Skiausrüstung, und ja, da spiele wirklich das Wetter eine Rolle.

Der Black Friday mit verlängerten Öffnungszeiten ist in der Shopping-Arena der Auftakt des Weihnachtsgeschäfts. Bild: Arthur Gamsa (27. November 2020)

Vor der Pandemie waren an den verkaufsoffenen Sonntagen im Advent jeweils 25'000 bis 30'000 Menschen in der Shopping-Arena. Der erste Sonntag laufe fast besser, weil da andere Shopping-Center geschlossen haben, am zweiten Sonntagsverkauf hätten viele andere grosse Center auch geöffnet.

Von einer Zurückhaltung beim Einkaufen spüre man nichts. «Die Shopping-Arena profitiert von schwierigen Zeiten», sagt Marc Schäfer, günstig und gut sei ein Thema, und dieses Angebot finde man hier. Auch Ikea melde, dass tendenziell eher schwierige Zeiten gut fürs Geschäft seien.

Man sei noch ein bisschen unter dem Vor-Corona-Niveau, doch die Leute würden mehr Geld ausgeben. Trotz Inflation und Teuerung, die Kunden kaufen, haben Freude am physischen Einkaufen. Daran, dass man Dinge anfassen kann. «Wenn das Weihnachtsgeschäft weiter so gut läuft, dann gibt das ein Rekordjahr.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen