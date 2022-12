St.Gallen: Grosser Andrang am ersten Sonntagsverkauf

Shopping «Es ist wie zu den guten alten Zeiten»: In St.Gallen brachte der erste Sonntagsverkauf volle Gassen und volle Shoppingcenter Am ersten Sonntagsverkauf im Advent füllten sich die Gassen in der St.Galler Innenstadt. Auch in der Shopping-Arena am Stadtrand herrschte viel Betrieb. Rund 30'000 Personen strömten am Sonntagnachmittag ins Einkaufszentrum. Die Parkgarage war innerhalb einer halben Stunde voll. Christina Weder 11.12.2022, 18.10 Uhr

In der Shopping-Arena herrscht am ersten Sonntagsverkauf Grossandrang. Bild: Michel Canonica

Pünktlich zum zweiten Adventswochenende präsentierte sich die Stadt St.Gallen im winterlichen Kleid. Bei Minustemperaturen und prächtigem Wetter bummelten Jung und Alt durch die Innenstadt, darunter viele Familien und Pärchen. Die Gassen waren am ersten Sonntagsverkauf im Advent gut gefüllt. Kinder vergnügten sich auf aufgeschütteten Schneehaufen. Erwachsene scharten sich um die Glühweinstände.

Es herrschte reges Treiben – ganz zur Zufriedenheit der Ladeninhaber. Rico Baettig, Mitinhaber von Parfumerie-Intercoiffure Baettig und Präsident der Multergass-Gesellschaft, zeigte sich erfreut: Er habe schon lange nicht mehr so viele Leute in der Stadt gesehen. «Die Stimmung ist sehr gut. Und die Leute suchen diese Stimmung.» Es laufe wieder etwas in der Stadt – «richtig schön».

Es läuft etwas in der Stadt: Der Sonntagsverkauf zieht viel Publikum an. Bild: Christina Weder

Nach einer halben Stunde war das Parking voll

Nicht nur in der Innenstadt zog der Sonntagsverkauf viel Publikum an; auch am Stadtrand in der Shopping-Arena wimmelte es. Das Einkaufszentrum öffnete punkt 12 Uhr seine Türen, eine halbe Stunde später war das Parking bereits voll. Durchs üppig mit Lichterketten dekorierte Einkaufszentrum drängten sich Kundinnen und Kunden mit gefüllten Einkaufstaschen. Und auf dem Polarexpress, dem kleinen Weihnachtszug für Kinder, waren bald alle Plätze besetzt.

«Wir sind sehr zufrieden», sagt Centerleiter Marc Schäfer am späteren Nachmittag. «Es ist wie zu den guten alten Zeiten.» Schätzungsweise 30'000 Leute hätten das Einkaufszentrum am Sonntag besucht. Damit habe man das Vor-Corona-Niveau erreicht. «Wir merken, dass die Leute nach der Pandemie wieder Lust haben rauszugehen – in die Innenstadt oder eben ins Shoppingcenter.»

Die Shopping-Arena ist üppig mit Lichterketten dekoriert. Bild: Michel Canonica

Nun sind Winterjacken gefragt

Auch das Wetter hatte laut Schäfer einen Einfluss aufs Kaufverhalten. Weil es pünktlich zum Wochenende hin winterlich kalt wurde, hätten die Leute bei den Winterjacken zugeschlagen. Auch Spielwaren, Schmuck, Parfüm und Fanartikel des FC St.Gallen hätten regen Absatz gefunden. «Das Weihnachtsgeschäft ist gut angelaufen.» Für den zweiten Sonntagsverkauf vom kommenden Wochenende erwartet Schäfer nochmals einen Ansturm in ähnlicher Höhe.

Einige Geschäfte hielten sich am ersten Verkaufssonntag noch zurück. So blieb der ganze Neumarkt geschlossen, inklusive des Spielzeuggeschäfts Zollibolli. Am zweiten Verkaufssonntag werden dann auch diese Geschäfte offen haben.