Shoppen Die Einkaufswelt Wittenbach soll noch bekannter werden: Dazu arbeitet der Verein auch mit Studierenden der Fachhochschule zusammen Die Einkaufswelt Wittenbach versammelt lokale Unternehmen unter einem Dach – zumindest virtuell. Seit etwas mehr als zwei Monaten ist die Plattform online. Mit der Startphase ist der verantwortliche Verein zufrieden. Er sucht derzeit auf der Crowdfunding-Plattform Lokalhelden aber noch nach Geldgebern. Perrine Woodtli 16.02.2021, 17.00 Uhr

Anfang Dezember lancierte der Verein Einkaufswelt gemeinsam mit seinen Partnern die Onlineplattform. Mit dem E-Mobil werden die Einkäufe ausgeliefert. Bild: Michel Canonica (2. Dezember 2020)

Online durch verschiedene Wittenbacher Geschäfte stöbern, alle Produkte in einen Warenkorb legen und am Schluss eine Rechnung bezahlen – das ist die Idee der Einkaufswelt Wittenbach. Hinter der Onlineplattform steckt ein gleichnamiger Verein. Dieser will mit der neuen Einkaufsmöglichkeit das Wittenbacher Gewerbe unterstützen und den Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglichen, schnell und unkompliziert in ihrem Dorf einzukaufen. «Online einkaufen ja, aber bitte in Wittenbach», sagte Vereinspräsident Thomas Egli bei der Lancierung der Plattform Ende Jahr.