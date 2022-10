Nach Sexismusvorfall: Schützengarten AG sucht den Dialog

Sexismus Nach Kritik des Kulturlokals Palace: Schützengarten-Brauerei zu Gesprächen bereit Der Skandal um die «Wiederkehr Getränke» ist längst nicht überwunden. Das St.Galler Kulturlokal Palace fordert in einem öffentlichen Brief: Die Schützengarten-Tochter soll ein Konzept zur Verhinderung von Sexismus erarbeiten. Darauf will sich die Brauerei einlassen. Miguel Lo Bartolo und Natascha Arsić 2 Kommentare Aktualisiert 28.10.2022, 17.03 Uhr

Nach Belästigungsskandal: Das Palace will von der Brauerei Schützengarten AG ein verbindliches Bekenntnis zur Veränderung. Bild: Michel Canonica

Die Brauerei Schützengarten AG kommt nicht zur Ruhe. Nachdem publik wurde, dass eine Führungskraft der Schützengarten-Tochter «Wiederkehr Getränke» über Jahre eine Mitarbeiterin belästigt hat, folgt ein Boykott dem nächsten. Unlängst hat sich das St.Galler Kulturlokal Palace in einem Brief an die Geschäftsleitung gerichtet – mit klaren Forderungen:

«Als Kundin der Brauerei Schützengarten wünschen, nein, fordern wir von Ihnen ein verbindliches firmeninternes Konzept zur Verhinderung von Sexismus, sexualisierter Gewalt und generell von schadendem Verhalten am Arbeitsplatz.»

Die jüngsten Geschehnisse seien nicht mit den eigenen Werten vereinbar, heisst es im Brief weiter. Aus der Vorgehensweise der Unternehmensführung sei ausserdem nicht ersichtlich, wie man die Unternehmenskultur dahin gehend ändern wolle, dass es nicht mehr zu solchen Vorfällen kommen kann.

Das Palace teilte den Brief in den sozialen Medien. Auf Instagram etwa mit folgender Beschreibung: «Das Unternehmen hat nach alter, patriarchaler Tradition das Opfer anstelle des Täters auf die Strasse gestellt und ist erst nach der Veröffentlichung des Falls halbherzig zurückgekrebst.»

Das Palace will die per 1. Oktober eingeführte Preiserhöhung nicht durchsetzen, bis die Brauerei ein verbindliches Konzept vorweist, das den gesetzlich geforderten Schutz der Angestellten vor sexueller Belästigung gewährleisten kann. Der Differenzbetrag soll stattdessen dem Frauenhaus St.Gallen zugutekommen. Man behalte sich überdies vor, «eine Kooperation mit einer neuen Getränkelieferantin einzugehen», sollte die Brauerei Schützengarten AG den Forderungen nicht nachkommen.

Palace ist mit seiner Strategie erfolgreich

Auf Anfrage dieser Zeitung gewährt Franca Mock, Co-Betriebsleiterin des Palace, einen vertieften Einblick in die Überlegungen und Absichten des Kulturlokals. So sei der Palace-Leitung von Anfang an klar gewesen, dass man sich in dieser Angelegenheit zu Wort melden wolle.

Mock wiederholt das schlagende Argument aus der Stellungnahme: «Was sich in der Schützengarten-Tochter zugetragen hat, ist in keiner Weise mit unseren Werten vereinbar.» Deshalb habe sich das Palace auch dazu verpflichtet gefühlt, die Debatte öffentlich auszutragen.

Franca Mock, Co-Betriebsleiterin Palace. Bild: Ralph Ribi

Obwohl es allerhand zu beanstanden gebe – angefangen beim Belästigungsfall selbst, den Versuchen, die Angelegenheit zu vertuschen, bis zum «unzulänglichen Krisenmanagement» –, sei es dem Palace nicht darum gegangen, die Schützengarten AG an den medialen Pranger zu stellen, sagt Mock.

«Wir wollen ja erreichen, dass sich etwas ändert.»

Die forsche Vorgehensweise des Palace zeigt offenbar schon Erfolg. Wie Franca Mock verrät, haben inzwischen «intensive Gespräche» mit der Schützengarten AG stattgefunden. Man konnte gar einen Termin vereinbaren, bei dem beide Geschäftspartner und die Fachstelle für Gleichstellung zusammensitzen werden. Dass sich die Schützengarten AG so kooperativ zeigt, stimmt Mock zuversichtlich.

Schützengarten zum Gespräch bereit

Die Schützengarten AG bestätigt, dass ein Gespräch vereinbart ist. «Wir nehmen Anliegen und Vorschläge unserer Kunden ernst und haben in den letzten Wochen schrittweise mit ihnen Kontakt aufgenommen. Wir setzen alles daran, Bedenken und Unklarheiten direkt mit ihnen zu klären», so Roger Tanner, Leiter Marketing und Services. Die Berichterstattung über das Fehlverhalten eines Vorgesetzten innerhalb der Tochtergesellschaft Wiederkehr AG habe bei den Schützengarten-Kunden verständlicherweise zu Fragen und teilweise auch Verunsicherung geführt.

Dass bei «Wiederkehr Getränke» keine Richtlinien für ethisches und rechtskonformes Verhalten implementiert waren, hält Tanner für einen Fehler. Im Kontrast dazu stehe «der bei der Brauerei Schützengarten gelebte Verhaltenskodex, der 2015 erlassen und zwischenzeitlich auch schon dreimal revidiert wurde». Dieser werde im Unternehmen mehrmals jährlich thematisiert.

Weiter biete Schützengarten seit April Mitarbeitenden, die sich belästigt oder gemobbt fühlen, die Möglichkeit, sich mit der Firma Movis an eine unabhängige Stelle zu wenden.

Die Brauerei scheint dem Kulturlokal Palace entgegenzukommen, denn wie Tanner sagt, erachte man den Vorschlag, das ethische und rechtskonforme Verhalten einer externen Prüfung vorzulegen, «als äusserst konstruktiven und wichtigen Beitrag zur Debatte».

«Für uns ist wichtig, dass wir in der Tochtergesellschaft Wiederkehr AG wie auch der Brauerei Schützengarten die Lehren und richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.»

