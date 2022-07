St.Galler Callboy erzählt von den geheimen Wünschen der Frauen

Sexarbeit «Drei Viertel meiner Kundinnen sind verheiratet»: Ein Callboy aus St.Gallen über die geheimen Wünsche der Frauen In einer Gesellschaft der Singles und kaputten Beziehungen ist er gefragt: der Mann für gewisse Stunden, der Sex ohne Verpflichtungen anbietet. Wie der St.Galler Callboy James. Frauen, die ihn buchen, wollen nicht kuscheln. Fesselspiele werden oft verlangt. Melissa Müller Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.00 Uhr

Der St.Galler nennt sich James. Nur seine besten Freunde wissen von seinem Hobby als Callboy. Bild: Ralph Ribi

Männer haben sich seit Jahrhunderten daran gewöhnt, für schöne Frauen das Portemonnaie zu zücken. Frauen nicht. Doch auch Frauen kaufen Sex. Sie wollen Sex ohne Folgen, einfach nur nehmen. Auf der Seite callboy-schweiz.ch bieten sich im Kanton St.Gallen elf Männer mit freizügigen Fotos an. Etwa James aus St.Gallen, der beim Baden in einem See posiert. Wassertropfen perlen über seinen Sixpack. Auf Anfrage erklärt er sich gerne bereit, über sein Metier zu reden.

Am St.Galler Bahnhof sticht James mit seinem durchtrainierten Körper, der sich unter einem weissen T-Shirt abzeichnet, aus der Menschenmenge hervor. Er trägt beige Chinohosen und Segelschuhe im HSG-Studentenlook. Mit seinem kantigen Gesicht und den stahlblauen Augen erinnert er an «James Bond» Daniel Craig. Ein Mister Perfect. Er hat einen kleinen Hund dabei. In Wirklichkeit heisst James anders, eine befreundete Zahnärztin habe ihm den Künstlernamen verpasst.

Er steige zweimal in der Woche mit einer Frau ins Bett für Geld, erzählt James bei einer Cola Zero. Manchmal habe er wochenlang keine Buchung, was ebenfalls in Ordnung sei. Es kam auch schon vor, dass eine Frau ihn für die Ferien am Meer buchte, wo er ihr Gesellschaft leistete. James ist finanziell nicht darauf angewiesen, er arbeitet im Aussendienst einer Firma. Die Sexarbeit sei für ihn ein Hobby, «wie Trainieren im Fitnesscenter und Velofahren». Am liebsten, sagt er, würde er nur noch als Gigolo arbeiten. «Weil es mir Spass macht, Frauen kennen zu lernen.»

Er nimmt sich Zeit, hört zu

James hat eine freundliche Ausstrahlung und tadellose Manieren. Er wirkt entspannt und präsent, ganz im Hier und Jetzt. Meistens buchen ihn Geschäftsfrauen in Zürich. «Drei Viertel der Frauen sind verheiratet.» Das Sexleben in der Ehe ist eingeschlafen, und sie sehnen sich nach einem Kick. Aber so genau weiss James es nicht, er fragt nicht nach. Die Frau kann erzählen, wenn sie will. Er ist ein guter Zuhörer, Diskretion sein oberstes Gebot.

Er punkte mit Pünktlichkeit, Geduld und guter Planung. Und: Er nehme sich Zeit für die Frauen. Sei ganz für sie da.

Bevor er auf die Idee kam, sich zu prostituieren, sagten seine Freunde: «Hey, du siehst aus wie ein Callboy.» James trug sich zwei Jahre mit dem Gedanken, bevor er vor drei Jahren zum ersten Mal zur Tat schritt. Bei der ersten Kundin habe er vor Aufregung gezittert. Doch nach einem Glas Wein legte sich die Nervosität. Er liess sich nichts anmerken.

Schon immer habe er leichtes Spiel gehabt bei Frauen. «Ich konnte immer Sex haben, wann ich wollte.» Mit der Zeit habe ihn das gelangweilt, und er sagte sich: Warum nicht daraus Kapital schlagen? Rhetorisch fragt er:

«Ist es etwa besser, sich am Wochenende in der Disco volllaufen zu lassen und mit Fremden im Bett zu landen?»

Am glücklichsten sei er, «wenn die Frau glücklich ist», sprich zum Höhepunkt komme. Damit sie auf ihre Kosten komme, nehme er sich zurück, verwöhne sie mit einer Massage. Er habe ein gutes Gespür für die Frau, ihre Körpersprache und nonverbale Signale. Er hat ein Köfferchen mit allen Utensilien dabei, «um Spass zu haben»: Massageöl mit Rosenduft, Gleitmittel, Kondome und eine kleine Peitsche.

Fit mit veganer Ernährung

James kostet 300 Franken für zwei Stunden. Ausdauer beim Sex sei Pflicht. Wie erhält er sich die Potenz? «Mit viel Bewegung, ausreichend Schlaf und gesunder Ernährung», sagt der 40-Jährige. Früher modellierte er seinen Körper mit exzessivem Bodybuilding und ass ein Kilo Fleisch pro Tag. Zwar wuchsen die Muskeln, «aber ich fühlte mich müde und ausgelaugt». Seit er sich vegan ernähre, gehe es ihm besser.

James strahlt etwas Unabhängiges aus. Wirkt geerdet und bei sich. Das spürt auch sein kleiner Hund. Eben noch unruhig, kommt das Energiebündel in James' Arme zur Ruhe. Er küsst den Welpen auf die Schnauze und wiegt ihn wie ein Baby. «Er kommt zu mir wie zu Mama», sagt James. «Wenn ich schlafe, legt er seinen Kopf auf meine Brust.»

Seine Kundinnen wollen hingegen nicht kuscheln. «Die meisten Frauen wollen harten Sex», sagt er. «Sie wollten sich unterwerfen.» Auch Fesselspiele werden oft verlangt und gehören zu seinem Standardrepertoire. «Ich fessle gern, aber mit Mass. Ohne Blut.» Auch Paare buchen James. «Manche Männer wollen zuschauen, wenn ihre Frau mit einem anderen Mann Sex hat.»

Vorab die Wünsche klären

Bereits vor dem Treffen fragt er die Frau nach ihren Wünschen und Erwartungen. Er stelle sie und ihre Lustbefriedigung in den Mittelpunkt. Es sei selbstverständlich, dass er den Frauen perfekt gepflegt, frisch geduscht und tadellos rasiert unter die Augen trete. «Hygiene ist mir sehr wichtig.»

Die meisten Kundinnen werden zu Stammkundinnen und sind zwischen 35 und 55 Jahre alt. Was macht er, wenn ihm eine Frau optisch nicht gefällt? «Bisher ist mir das nie passiert. Frauen, die sich bei mir melden, sind gepflegt und sehen schön aus.» Manche verlieben sich in ihn. Das merkt er daran, dass sie sich plötzlich privat mit ihm treffen wollen. Oder dass sie ihm Kurznachrichten mit Herzchen schicken. Dann grenzt er sich ab und betont, dass er seine Dienste gegen Geld anbietet.

James ist Single, eine Beziehung eingehen möchte er nicht. Er schliesst es aber nicht aus, dass er sich in eine Kundin verlieben könnte. Bisher sei ihm das aber noch nie passiert.

In seiner Freizeit ist er gern allein: «Ich verbringe sehr viel Zeit im Badezimmer», sagt er ohne Ironie. Er lege Wert auf perfekte Haarentfernung und ein ästhetisches Erscheinungsbild. Gutes Aussehen ist harte Arbeit.

Nur beste Freunde wissen es

Das Bundesamt für Polizei schätzt, dass allein in der Schweiz jährlich 3,2 Milliarden Franken für Sex ausgegeben werden – in Bordellen, auf dem Strassenstrich, in Escort-Agenturen, über Online-Vermittlungsdienste. Sollte professionelle, fair bezahlte Sexarbeit gesellschaftlich mehr Akzeptanz bekommen? «Ich glaube nicht, dass das jemals passiert», sagt James. «Und das ist auch okay. Sonst würden es ja viel mehr Männer tun.» Dass der Prostitution etwas Anrüchiges, moralisch Verwerfliches anhaftet, nimmt er in Kauf. Nur seine besten Freundinnen und Freunde wissen davon. Mit dem Sex gegen Bezahlung sei es so: Man tut es, aber man spricht nicht darüber. «Ich finde das schön.»

