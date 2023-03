Prostitution Das Sexgewerbe hat sich aus den Clubs in private Wohnungen verschoben - Stadtparlamentarierin reicht Vorstoss ein Gemäss GLP-Politikerin und Polizistin Magdalena Fässler nehmen Wohnungsbordelle in St.Gallen stark zu. Wie der Stadtrat dem entgegenwirken will, fragt sie in einer Interpellation. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.03.2023, 17.00 Uhr

Das Sexgewerbe verschiebt sich in St.Gallen ausgehend von Klubs hin zu Privatwohnungen, kritisiert GLP-Parlamentarierin Magdalena Fässler in ihrer Interpellation. Bild: Getty

«Mama, was ist eine Nutte?» Vor rund zwanzig Jahren hat einer ihrer vier Söhne Magdalena Fässler zum ersten Mal diese Frage gestellt. «Das hat etwas mit mir gemacht.» Der Bub ist unterdessen ein Mann, Fässler unterdessen GLP-Stadtparlamentarierin. Sie beschäftigt sich noch immer mit dem Thema, wird fast schon emotional, wenn sie über das schwedische Modell redet, das die Freier und Vermittler bestraft, nicht aber die ihren Körper anbietenden Frauen. Sie redet von «den Ketten im Kopf» der Sexarbeiterinnen. Und meint damit die Angst, sich gegen Zuhälter oder die Zuhälterin zu wehren, weil es vielleicht der Cousin ist. Oder die Mutter.

Rund zwanzig Jahre nach der Frage ihres Sohnes hat Fässler nun eine Interpellation eingereicht. «Zunahme der Wohnungsbordelle - das gefährliche Geschäft mit dem Sex» lautet die Überschrift. Fässler ist auch bei ihrer Arbeit als Polizistin mit Prostitution konfrontiert. «Ich sehe vielleicht mehr als andere dahinter, aber ich trenne Job und Politik klar», betont sie. Sie erhebe nun ihre Stimme als Frauenrechtlerin, nicht als Polizistin.

Viele Osteuropäerinnen

Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit beziehungsweise EU-Osterweiterung im Jahr 1999 habe sich die Prostitution stark gewandelt, schreibt Fässler in ihrem Vorstoss. «Diese Grenzöffnung bewirkte, dass heute die Mehrheit (70 bis 80 Prozent) der Prostituierten aus osteuropäischen Staaten wie Rumänien, Bulgarien und Ungarn stammen. Also aus den ärmsten Ländern Europas.» Zum Teil würden die Frauen schon als Mädchen in die Prostitution geführt, verfielen einem Loverboy oder sie hätten aus ökonomischen Gründen keine andere Wahl, als sich den Lebensunterhalt so zu verdienen.

Fahrerorganisationen brächten die Frauen in reiche europäische Länder wie die Schweiz, in den meisten Fällen blieben sie hier von Zuhältern kontrolliert, schildert die Stadtparlamentarierin weiter. «Unser liberales Prostitutionsgesetz ist ein Nährboden für Menschenhandel und Ausbeutung und spielt Menschenhändlern, Zuhältern, Bordell- und Wohnungsbesitzern in die Karten.»

Wucherpreise für Wohnungsbordelle

In den letzten Jahren habe sich das Sexgewerbe aus den Clubs in private Wohnungen verschoben. «Die Prostituierten mieten für eine bestimmte Zeit ein Zimmer in einem Wohnungsbordell zu überhöhten Preisen. Zu Wucherpreisen.» Auch Airbnb-Wohnungen seien betroffen. «Ich und andere Menschen stellen eine starke Zunahme fest», sagt Fässler.

Eine Entwicklung, die sie sehr kritisch beobachtet. Die «undurchsichtige Praxis» erschwere Amts- und Beratungsstellen die Arbeit.

Bild: Magdalena Fässler, Stadtparlamentarierin GLP

«Sie wissen oft nicht, in welchen Wohnungen sich die unter Umständen schutzbedürftigen Prostituierten befinden.»

Und: «Illegale Arbeitsstätten für Prostituierte nehmen deswegen zu. Zuhälter und Menschenhändler befinden sich in einem vermeintlich rechtsfreien Raum.»

Fässler verweist auf Schätzungen, gemäss denen sich in St.Gallen die Hälfte aller Rotlichteinrichtungen im Kanton befinden. Die GLP-Politikerin macht zwei Gründe dafür aus. Einerseits zähle die Stadt im Vergleich zu anderen Städten viele billige, leer stehende Wohnungen. «Das spricht sich im Rotlichtmilieu herum und zieht zusätzliche Wohnungsbordellbesitzerinnen und -besitzer an», schreibt sie im Vorstoss. Andererseits sei ein Baugesuch, um die Wohnung als Erotikbetrieb benutzen zu dürfen, erst ab zwei Prostituierten nötig. «Die Frauen wissen, dass sie ihr Bordell öffnen und schliessen können, wie es ihnen lieb ist.»

Nur noch in gewissen Zonen?

Nicht nur Polizei und Beratungsstelle, auch die Stadt sei verantwortlich, dass Menschenhandel gar nicht erst geschehe. Die Bewilligungspraxis für Wohnungsbordelle verschärfen, schlägt Fässler im Gespräch vor. In ihrer Interpellation erkundigt sie sich beim Stadtrat, wie viele Wohnungsbordelle in der Stadt bestünden, ob er die Übersicht habe und wo er Handlungsspielraum sehe, um der Entwicklung entgegenzuwirken.

Die Stadt Rorschach etwa habe eine Ergänzung zum Zonenplan erlassen, schreibt Fässler weiter. Diese legt fest, welche Nutzungen im Stadtzentrum zugelassen sind. Keine Prostitution! Die Nutzungsbeschränkung schütze das Rorschacher Zentrum vor «Immissionen durch sexgewerbliche Nutzung». Fässler: «Ich kenne niemanden, der gerne neben einem Bordell wohnt. Egal wie offen und liberal er denkt.» Ob sich der St.Galler Stadtrat vorstellen könne, das Sexgewerbe ebenfalls nur noch in bestimmten Zonen zu bewilligen, fragt sie in ihrem Vorstoss.

Freier huschen herein und wieder heraus

Immissionen? Margot Vogelsanger, Leiterin von Maria Magdalena, schüttelt den Kopf. Die kantonale Beratungsstelle ist zuständig für die Prävention und Gesundheitsförderung im Sexgewerbe. «Sexarbeit ist ein stilles Gewerbe. Die Freier wollen unerkannt bleiben, huschen hinein und wieder heraus. Eine Familie verursacht mehr Lärm», sagt sie. Tatsächlich stelle auch sie eine leichte Verlagerung der Sexarbeit von Clubs in private Wohnungen fest, sagt die Psychologin.

Vogelsanger begrüsst die Absicht des Vorstosses. Nämlich jene, Sexarbeiterinnen vor Übergriffen zu schützen. Die vorgeschlagenen Massnahmen seien aber die falschen. Sie fordert:

Bild: Margot Vogelsanger, Leiterin von Maria Magdalena

«Statt weiterer Überreglementierung sind legale Migrationsmöglichkeiten und Entstigmatisierung der Sexarbeiterinnen nötig.»

Mit Verboten schränke man sie nur weiter ein, statt sie zu stärken. Vogelsanger wünscht jeder Sexarbeiterin, dass sie selbstständig arbeiten kann. «In die eigene Tasche, dass sie entscheiden kann, wie oft und welche Dienstleistungen sie anbietet.»

«Sexarbeit ist nicht gleich Menschenhandel»

Natürlich gebe es Menschenhandel, und der müsse bestraft werden, sagt die Stellenleiterin. «Aber Sexarbeit ist nicht gleich Menschenhandel», betont sie. Die Interpellation erwecke diesen Eindruck. Und der Vorstoss fordere aufgrund einer Gruppe Sexarbeiterinnen Bestimmungen für eine ganze Branche.

Rumäninnen und Bulgarinnen, die Sex in privaten Wohnungen anböten, machten nur «einen Teil einer grossen Bandbreite» aus. Vollzeit, Teilzeit, sporadisch, im Club, daheim, auf Social Media, Generalistin, Massage, nur Begleitung, schnell und heftig, ein ganzes Wochenende lang, Sexarbeit sei sehr vielfältig, sagt Vogelsanger. «Die Interpellation stellt fast schon eine Diskriminierung und Ächtung all jener Sexarbeiterinnen dar, die nicht traumatisiert sind, die nicht verschleppt wurden. Die vielleicht in finanzieller Not sind und freiwillig entschieden haben, dass sie mit sexuellen Dienstleistungen Geld verdienen wollen.»

Mit einem Opfer im Bett?

Ob man noch von Freiwilligkeit sprechen könne, wenn eine Frau keinen anderen Ausweg aus ihrer Not kenne als Prostitution, mit all den negativen Folgen, kontert Stadtparlamentarierin Magdalena Fässler. «Ich glaube nicht.» Die GLP-Politikerin belässt es nicht bei der Interpellation. Sie referiert am 5. April auch im St.Galler Kulturlokal Denkbar über «Prostitution gestern, heute - und morgen?».

Es müsse ja nicht gleich das schwedische Modell mit Strafen für Freier sein, schon mehr Öffentlichkeitsarbeit könnte wirken, sagt Fässler.

«Der Freier schafft den Markt. Oft ist er sich aber nicht bewusst, dass er mit einem Opfer von Menschenhändlern im Bett liegt.»

Je mehr die Gesellschaft über das Thema rede, desto mehr Männer sähen vielleicht ein, dass es nicht okay ist, einen Frauenkörper zu kaufen.

Seit vier, fünf Jahren erst setze sie sich politisch für Frauen im Rotlichtmilieu ein, sagt Fässler. Ein langer Weg liegt noch vor ihr. «Ich träume von einer Welt ohne Prostitution.»

