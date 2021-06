Abdul Waraich: Vom Mount Everest kehrte er nicht mehr zurück

Seven Summits Wie ein ehemaliger Flüchtling in St.Gallen Skifahren lernte, die höchsten Berge der Kontinente bestieg und vom Everest nicht mehr zurückkehrte Sein Weg führte steil bergauf: Abdul Waraich hat geschafft, was nur wenigen gelingt. Er hat die «Seven Summits» bestiegen, die jeweils höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Der Bürger von St.Gallen-Tablat kam im Mai am Mount Everest ums Leben. Christina Weder 10.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Weg zum kältesten Berg der Welt: 2019 bestieg Abdul Waraich den Denali (ehemals Mount Mc Kinley), den höchsten Gipfel Nordamerikas. Bild: PD

Was genau am höchsten Berg der Welt passiert ist, weiss Rashid Waraich nicht. Seit kurzem hat er die traurige Gewissheit, dass sein älterer Bruder Abdul Waheed Waraich, der am 5. April zu einer Expedition im Himalaja aufgebrochen ist, nicht mehr lebend zurückkehren wird. Am Telefon erzählt Rashid Waraich dessen Geschichte. Ein Kapitel spielt in der Stadt St.Gallen.

Abdul Waraich Bild: PD

Mit seiner Reise zum höchsten Berg der Welt habe sich sein Bruder einen Traum erfüllt. Der 41-Jährige wollte die höchsten Berge der sieben Kontinente besteigen, die sogenannten Seven Summits. Nur rund 500 Personen haben das bisher geschafft. Der Mount Everest war der letzte Gipfel auf seiner Liste, der ihm noch fehlte. Abdul Waraich erreichte ihn am 12. Mai und machte seinen Traum wahr. Doch der Abstieg wurde ihm zum Verhängnis.

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Er befand sich in der Todeszone auf über 8000 Metern, als er zusammenbrach. Die Luft ist auf dieser Höhe besonders dünn. «Tod aus Erschöpfung» hiess es nach dem Unglück. Zusammen mit einem US-Amerikaner zählte er zu den ersten Opfern der diesjährigen Bergsteigersaison im Himalaja.

Er war der einzige Bergsteiger in der Familie

Unterdessen kursieren Vermutungen, Waraich könnte sich mit dem Coronavirus infiziert haben, das im Basislager grassierte. Symptome habe er allerdings keine gehabt, sagt sein Bruder Rashid, der seit fünf Jahren in den USA lebt und sich zurzeit bei seinen Eltern und Geschwistern in der Schweiz und in Deutschland aufhält. Mit seinem Bruder Abdul stand er bis zuletzt in engem Kontakt.

Dieser habe sich minutiös und monatelang auf die Expedition vorbereitet. Auch die Akklimatisierung im Himalaja habe gut geklappt. «Die Sherpas waren zufrieden mit ihm.» Sein Bruder sei kein Draufgänger gewesen. Viel eher zeichnet Rashid Waraich das Bild eines besonnenen Mannes, der immer von neuem die Herausforderung suchte – und dies nicht nur am Berg.

«Seine Philosophie war, stets sein Bestes zu geben.»

In der Familie, die ursprünglich aus Pakistan kommt, gibt es keine anderen Bergsteiger. Abdul Waraich war der einzige, den es in eisige Höhen zog. Als er sein Projekt «Seven Summits» vor sieben Jahren in Angriff nahm, sei die Familie skeptisch gewesen. «Wir kannten das nicht und hatten Angst», sagt sein Bruder.

Erst mit der Zeit habe die Familie verstanden, wie wichtig das Projekt für Abdul Waraich war. Er verband damit eine persönliche Mission. Auf jedem Gipfel, den er erreichte, hisste er die Flaggen der Schweiz, Pakistans und der Religionsgemeinschaft der Ahmadi Muslime, der er angehörte. «Mit seinem Projekt führte er das zusammen, was er liebte», sagt Rashid Waraich. Bergsteigen sei die Passion seines Bruders gewesen. Es war eine Passion, die er erst in der Schweiz für sich entdeckt hatte.

Als er elf Jahre alt war, flüchtete die Familie in die Schweiz

Abdul Waraich stammt aus einer Flüchtlingsfamilie. Er wurde in Pakistan geboren und hat seine ersten Lebensjahre dort verbracht. Als Sechsjähriger wurde er Augenzeuge, wie sein Vater auf offener Strasse angegriffen wurde, weil die Familie zur Religionsgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat gehört, die in Pakistan verfolgt wird.

Mit seinen Eltern und drei Geschwistern flüchtete er Anfang der 1990er-Jahre, kam nach Wittenbach und zog ein halbes Jahr später nach St.Gallen-St.Georgen. Abdul Waraich war damals elf Jahre alt. Am Anfang sei es nicht einfach gewesen, erinnert sich Rashid Waraich, der jüngere Bruder, und spricht von einem Kulturschock. In Pakistan sei die Familie gut situiert gewesen, der Vater habe eine eigene Fabrik geführt. Man habe alles zurücklassen müssen.

Auch seine Karriere führte steil bergauf

Abdul, Rashid und ihre zwei Schwestern besuchten das Hebel-Schulhaus. Sie lernten nicht nur eine fremde Sprache, sondern entdeckten auch neue Sportarten, die sie aus Pakistan nicht kannten. An der Beckenhalde übten sie Skifahren. In der Freizeit gingen sie wandern oder waren in der Pfadi. Ein ehemaliger Schulkollege aus der Primarklasse erinnert sich gut an Abdul Waraich. Er beschreibt ihn als zurückhaltend, freundlich und sehr umgänglich. Als einer, der sich nicht in den Vordergrund drängte.

Abdul Waraich auf einem Klassenfoto aus der Primarschulzeit in St.Georgen zu Beginn der 1990er-Jahre.

Bild: PD

Nach der sechsten Klasse empfahl der Lehrer Abdul, die Realklasse zu besuchen. Doch dieser hatte andere Pläne und liess sich nicht von sprachlichen Hürden aufhalten, wie sich sein Bruder erinnert. Er meldete sich für die Sekundarschulprüfung an, bestand sie und schaffte zwei Jahre später den Übertritt an die Kantonsschule. Es war der Anfang einer Karriere, die steil bergauf führte.

Waraich studierte an der ETH Zürich, reiste für Austauschsemester nach Schweden und in die USA und absolvierte an der Uni St.Gallen ein MBA-Studium. Der Software-Ingenieur arbeitete zuletzt für die Swisscom und führte ein eigenes Informatikunternehmen. Er benannte es nach seinem persönlichen Projekt «7 Summits». Mit seiner Frau und den fünf Kindern im Alter zwischen 3 und 18 Jahren zog er vor zwei Jahren in die deutsche Gemeinde Waldshut nahe der Schweizer Grenze.

Seine Geschichte motivierte viele Jugendliche

«Mein Bruder war mein grosses Vorbild», sagt Rashid Waraich, der beruflich einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat. «Es war ihm wichtig, sich zu integrieren, aber die eigenen Wurzeln nicht zu vergessen.» So liess sich Abdul Waraich 2002 mit seinen Geschwistern in St.Gallen-Tablat einbürgern, absolvierte den Militärdienst, schätzte die Pünktlichkeit und liebte die Berge.

Und er engagierte sich in der Gemeinschaft der Ahmadiyya Muslim Jamaat Schweiz, war in verschiedenen ehrenamtlichen Positionen tätig und präsidierte jahrelang deren Jugendorganisation. Er veranstaltete gemeinnützige Veranstaltungen wie interreligiöse Treffen oder Spendenläufe und leitete Hilfsprojekte in Afrika. In der Gemeinschaft wurde seine bescheidene und zugängliche Art geschätzt. Auf deren Website heisst es, Abdul Waraich sei für viele Jugendliche wie ein grosser Bruder und Mentor gewesen. Mit seiner Geschichte inspirierte er sie, die eigenen Ziele zu verfolgen.

Der erste, der kälteste und der höchste Gipfel

Mit dem Bergsteigen begann Abdul Waraich erst 2014. Seither trieb er sein Projekt «Seven Summits» beharrlich voran. Mit sieben Gipfeln gab er sich nicht zufrieden. Weil es je nach Grenzziehung unterschiedliche Auffassungen über die höchsten Gipfel der Kontinente Australiens und Europas gibt, finden sich neun Berge auf seiner Liste. Auf allen stand er zuoberst.

Der erste Gipfel war der Aconcagua in Südamerika mit 6961 Metern. Der kälteste war der Denali, ehemals Mount McKinley, in Alaska. Waraich brauchte zwei Anläufe, um ihn zu bezwingen. Beim ersten Versuch musste er wenige hundert Meter vor dem Ziel umkehren, weil das Wetter zu schlecht war.

Abdul Waraichs Liste der «Seven Summits». Bild: PD

Der höchste Gipfel war zugleich sein letzter. Abdul Waraichs Leiche konnte vor einer Woche auf über 8000 Metern am Mount Everest geborgen werden – zum letztmöglichen Zeitpunkt, bevor die Bergsteigersaison zu Ende ging, wie Rashid Waraich sagt. Zwölf Sherpas brachten sie vom Berg hinunter. Von dort wurde sie nach Kathmandu geflogen. Sie soll baldmöglichst nach Europa überführt werden, wo die Familie die Beerdigung plant. Bei aller Trauer bleibt Rashid Waraich ein tröstender Gedanke. Sein Bruder hat auch den letzten Gipfel erreicht und seine Mission erfüllt.