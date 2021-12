Sevelen Streit eskaliert: Mann bedroht zwei Frauen mit Messer – die Polizei sucht Zeugen Am Dienstagnachmittag ist es zwischen drei Frauen zu einem Streit gekommen. Ein unbeteiligter Mann mischte sich mutmasslich in den Streit ein, bedrohte zwei der Frauen mit einem Messer und verletzte eine davon leicht. Der mutmassliche Täter konnte nach ersten Ermittlungen festgenommen werden. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 22.12.2021, 15.57 Uhr

Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen waren zwei Frauen im Alter von 31 und 34 Jahren am Dienstagnachmittag mit einem Hund auf der Gärtlistrasse in Sevelen unterwegs. Anschliessend, so geht aus der Medienmitteilung hervor, seien sie einer unbekannten Frau mit einem Kinderwagen und einem kleinen Hund begegnet, woraufhin der Hund der 34-Jährigen zu bellen begann. Es kam zu einer kurzen Diskussion zwischen den beiden Hundehalterinnen.