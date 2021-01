serie Quartiere im Fokus: «Es ist ein Vorurteil, dass der Rosenberg ein Bonzenquartier sei» Der Rosenberg ist reich an prunkvollen Zeugen der St.Galler Stickereiblüte. Dem Quartier fehlt aber auch einiges: Kinder, Läden und ein Quartiertreffpunkt. Ein Spaziergang mit dem Quartiervereinspräsidenten. Melissa Müller 20.01.2021, 17.00 Uhr

Die Stickereiherren liessen sich am «Nobelhügel» herrschaftliche Familiensitze mit weitläufigen Gärten erbauen. Bild: Arthur Gamsa (13. Januar 2021)

Die Häuser sind mit Ornamenten und bunten Glasscheiben verziert. Eine glamouröse Aura umweht den Rosenberg mit seinen verschnörkelten Villen. Schon vor über 100 Jahren galt er als «Bonzenhügel». «Ein dummes Vorurteil», findet Quartiervereinspräsident Martin Schregenberger, und weist auf die Zweiteilung des Quartiers hin: oben die Stadtvillen mit Umschwung, aber auch viele einfachere Wohnungen, unten die stark befahrene Rosenbergstrasse mit Studenten-WGs und alten Leuten in Pfisterblöcken.

Der ehemalige Denkmalpfleger kennt viele Anekdoten. Etwa verdanke der Tigerberg seinen Namen nicht etwa einem wilden Tier, das sein Unwesen auf dem Rosenberg trieb. Sondern einem reichen Mann, der ein Gemälde eines Tigers besass. Er sicherte sich ein Stück Land am Rosenberg, weshalb auch die Tigerbergstrasse nach ihm benannt ist.

Quartierpräsident Martin Schregenberger kennt die Geschichten hinter vielen Häusern am Rosenberg. Bild: Arthur Gamsa (13. Januar 2021)

Schregenberger sagt:

«Die Rosenbergstrasse ist heute die Verkehrskloake der Stadt.»

Während die Quartiere St.Georgen und Rotmonten zu 30er-Zonen-Paradiesen gestaltet würden, werde die Rosenbergstrasse als reiner Verkehrskanal missbraucht. «So wird sie zur Trennlinie der Stadt.»

Nicht einmal ein Bus fahre hier durch, mit dem Argument, dass er den Verkehr bremsen würde. «Eine eigenartige Logik», meint der pensionierte Architekt und erinnert daran, dass die Rosenbergstrasse einst eine prunkvolle Einfahrtsstrasse nach St.Gallen war, die direkt auf den Marktplatz führte. An ihr entlang reihten sich vom Stahl bis zum Schibenertor herrschaftliche Villen wie Perlen an einer Kette. Auch beim Anblick der Fachhochschule gerät der Quartiervereinspräsident in Rage. «Eine städtebauliche Katastrophe.» Die Fassade an der Rosenbergstrasse wirke so abweisend, dass man die Strassenseite wechsle.

«Modern, aber wenig einladend»: Die Fassade der Fachhochschule.



Bild: Arthur Gamsa (13. Januar 2021)

Wer mit Schregenberger durchs Quartier spaziert, erfährt viel. Zum Beispiel, dass in einem der Backsteinhäuser Bettina Würth wohnt, eine der reichsten Frauen der Schweiz und Tochter des Industriellen Reinhold Würth, dem auch das Würth-Haus in Rorschach gehört. «Frau Würth entschuldigt sich immer schriftlich, wenn sie an einem Anlass des Quartiervereins nicht teilnehmen kann», sagt Schregenberger.

«Sie ist mit dem Herzen bei uns.»

Bettina Würth ist nicht nur Mitglied des Quartiervereins, sie hat auch die ehemalige Kirche an der Dufourstrasse 76 gekauft und dort die «Neue Stadtschule» eröffnet, eine Privatschule. Diese belebt zwar das Quartier, in dem es nur wenige Kinder gibt, sorgt aber auch dafür, dass Elterntaxis die Strassen verstopfen.

Nackte Kinder trinken Wein in der Kirche

Gegenüber der Neuen Stadtschule befindet sich eine der markantesten Prunkbauten der Stadt: Die Christkatholische Kirche.

Die Christuskirche an der Dufourstrasse 77 am Rosenberg. Bild: PD

Der Südtiroler Pietro Delugan erbaute sie 1889 im Stil einer italienischen Renaissance-Villa mit zwei Türmen. Das Haus, in dem auch gewohnt wird, ist nicht öffentlich zugänglich. Doch auf Anfrage öffnet Pfarrer Daniel Konrad gerne die Türen zum Prunksaal im Obergeschoss.

Der einstige Festsaal dient als Kirchenraum.



Bild: Arthur Gamsa (13. Januar 2021)

Dabei fällt das frivole, goldverzierte Fries auf: Es zeigt nackte Kinder, die Rotwein trinken, Purzelbäume schlagen, tanzen und kegeln. Die Malereien seien wohl eine Hommage ans Kinderfest, meint der Pfarrer und erklärt:

«Das war früher keine Kirche, sondern ein Konzertsaal.»

Pfarrer Daniel Konrad: Schon sein Grossvater besuchte die Christkatholische Kirche - und fand die Kinder auf dem Fries «zu nackt».



Bild: Arthur Gamsa (13. Januar 2021)

Vor 130 Jahren wurde hier nicht gebetet, sondern gefeiert. Im Untergeschoss gab es eine Kegelbahn. Das damalige «Concerthaus» war als Ausflugsziel für Städter gedacht, rentierte aber nicht und wurde schon nach wenigen Jahren zur Kirche umgenutzt. «Das Gelände war damals schwer zugänglich, es gab vor 130 Jahren noch keine Asphaltstrassen auf den Rosenberg», ergänzt Martin Schregenberger.

Hoch die Tassen: Kinder auf dem Fries in der Kirche. Bild: Arthur Gamsa (13. Januar 2021)

Ab 1883, in der Hochblüte der Stickereiindustrie, entstand das Villenviertel mit einer lockeren Bebauung. Auch ein Waisenhaus und eine Freimaurerloge standen am Rosenberghang ; beide sind längst verschwunden. «Die Architekten bedienten sich munter der verschiedensten Baustile: Der Gotik, des Barock, des Klassizismus, des Schweizerhausstils, des Jugendstils», sagt Schregenberger.

Einflussreiche Architekten stammten aus Deutschland, wie Karl August Hiller (1852 bis 1901), der manches Backsteinschlösschen im Stil der deutschen Renaissance schuf. Er verewigte sich an seinem Wohnhaus an der Zwinglistrasse 26, der Villa Hortulus, mit einem Porträt aus Stein über dem Haupt­fenster.

Porträt von Karl August Hiller (1852 bis 1901) an der Zwinglistrasse 26. Bild: PD

Manche Villa der einstigen Stickereibarone erinnert an ein Draculaschloss: Sie sind umgeben von weitläufigen Gärten, fast schon Parks, mit altem Baumbestand. Im Winter scheint hier den ganzen Tag die Sonne, während der Freudenberg auf der anderen Stadtseite, wo früher die Fabrikarbeiter wohnten, im Schatten liegt.

Schneeballschlacht mit Buben des Rosenberginstituts

Auf der Sonnenseite an der Tell- und an der Zwinglistrasse ist Daniel Studer aufgewachsen, der Direktor des Historischen- und Völkerkundemuseums. «Du reicher Schnösel», nannten andere Kinder den Sohn eines Textilfabrikanten. Er wiederum lieferte sich Schneeballschlachten mit den «verwöhnten Pörschtli» des Rosenberginstituts, die Uniformen und Krawatten tragen mussten.

Daniel Studer, Direktor Historisches und Völkerkundemuseum. Bild: Ralph Ribi (16. November 2011)

«Es hat mich geprägt, in so schönen Räumen aufzuwachsen, umgeben von Stuckaturen», sagt Kunsthistoriker Studer.

«Ich habe den Jugendstil quasi mit der Muttermilch aufgesogen.»

Studer meint, es gebe heute exklusivere Gegenden in St.Gallen als der mittlere, steile Rosenberg, der durch seine Nähe zum Bahnhof ein urbanes Lebensgefühl habe. Etwa der flacher abfallende östliche Rosenberg und Rotmonten.

Das Quartier mit den meisten Deutschen

Rund 2500 Einwohnerinnen und Einwohner zählt das Quartier heute. Darunter einerseits viele junge Leute, andererseits auch etliche rüstige Damen und Herren über 80 Jahren. Manche leben mutterseelenallein in einer Villa, in der fünf Familien Platz hätten. Der Anteil der Deutschen ist am Rosenberg fast doppelt so hoch wie im Rest der Stadt, was wohl mit der HSG und der Fachhochschule zusammenhängt.

Sag mir, wo die Kinder sind

Da das Quartier weder ein öffentliches Primarschulhaus noch eine Oberstufe hat, sind hier nur wenige Familien daheim. «Vielleicht gibt’s einen Wechsel, wenn die 80-Plus-Bewohner aus ihren Häusern ziehen», sagt Peter Bischof, der Quartierbeauftragte der Stadt. Schulhäuser seien wichtige Quartiertreffpunkte mit ihren Wiesen. Ein solcher Begegnungsort fehle dem Rosenberg. Die Kinderfestwiese gehört zum Quartier Dietli-Hölzli-Schoren. Ein paar wenige Beizen liegen am Fusse des Hügels, wie das «Perronnord» und das spanische Klublokal El Hogar. Ein Vereinsleben gibt es nicht, abgesehen vom Quartierverein.

Hoffnungen ruhen auf dem grossen Parkplatz zwischen der Fachhochschule Ost und der Lokremise. Noch hat der Kanton diesen Parkplatz den SBB vermietet. Das Areal Bahnhof Nord soll zu einem unbestimmten Zeitpunkt zu neuem Leben erblühen: Geträumt wird von einer lebendigen Piazza, umringt von Läden und Restaurants. «Ich wünsche dem Quartier eine gute Gestaltung des Bahnhof Nord», sagt Peter Bischof. «Einen richtigen Platz, wo sich bunt durchmischte Geschäfte ansiedeln und wo man sich treffen kann.»