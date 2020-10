Sensorenproduzent abgesprungen: Das Smart-Parking-Projekt der Stadt St.Gallen verspätet sich Das Pilotprojekt für «Smart Parking» der Stadt St.Gallen ist abgeschlossen. Wegen Lieferproblemen dauert die Umsetzung aber länger als geplant. Erst im kommenden Jahr soll mit der Installation begonnen werden. Luca Ghiselli 07.10.2020, 05.00 Uhr

Die Stadtpolizei testete die Sensoren von 2017 bis 2019 an der David- und Pestalozzistrasse. Bild: Benjamin Manser (25. September 2020)

Wer einen freien Parkplatz in der Stadt St.Gallen sucht, hat zwei Optionen: Entweder lässt er sich vom Parkleitsystem zu einem unterirdischen Parkplatz führen, oder er sucht auf eigene Faust. Sowohl im Zentrum als auch in den Aussenquartieren führt die Parkplatzsuche immer wieder zu unerwünschtem Verkehr.

Damit sich das ändert, hat die Stadt St.Gallen bereits im Herbst 2017 einen Pilotversuch gestartet. Parkplätze an der Pestalozzi- und Davidstrasse wurden mit Bodensensoren ausgestattet. Fährt ein Auto auf das freie Parkfeld, löst der Sensor aus und zeigt den Parkplatz im System als besetzt an.

So weit, so einfach. Doch die flächendeckende Einführung dieses sogenannten Smart-Parking-Systems zieht sich hin. Zunächst musste wegen unzuverlässiger Daten der Pilotversuch verlängert werden. Und nun, in der Umsetzungsphase, harzt es weiter. Das geht aus der Antwort auf eine Einfache Anfrage hervor, die Stadtparlamentarier Marcel Baur (GLP) einreichte. «Wo hakt’s?», fragte Baur, und die Antwort des Stadtrats ist prompt gefolgt.

Hersteller abgesprungen, Ersatz noch nicht gefunden

Die Quintessenz: Es hakt bei den Sensoren. Genauer: Bei deren Beschaffung. Nach Abschluss des Pilotprojekts habe man festgelegt, auf einen Mischbetrieb aus Radar- und Bodensensoren zu setzen. Heisst konkret: Die Stadt will sowohl Bodensensoren als auch Überkopfsensoren, wie sie zum Beispiel in Tiefgaragen üblich sind. Das Problem: Als im Herbst 2019 mit der Beurteilung der Parkplätze begonnen werden sollte, teilte der Lieferant der getesteten Überkopfsensoren der Stadt mit, dass er über keinen Partner mehr verfüge, der die Sensoren produzieren und installieren könne.

Die Suche nach einem anderen Hersteller verlief bisher erfolglos. Aus diesem Anlass, schreibt der Stadtrat weiter, habe man bewusst mit weiteren Arbeiten zugewartet.

«Wie die weitere Umsetzung des Projekts – allenfalls ohne Radartechnologie – vorangetrieben werden kann, wird demnächst entschieden.»

Die Stadt St.Gallen nehme bezüglich technikunterstützter Parkplatzbewirtschaftung eine Vorreiterrolle ein, entsprechend könne man kaum auf Erfahrungen aus anderen Städten zurückgreifen. Laut Stadtrat ist aber heute schon klar, dass die Verzögerungen keine Kostenfolge haben werden.

2021 soll mit der Installation begonnen werden

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Droht dem Projekt damit das Aus? «Keinesfalls», sagt Stadtpolizei-Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage. Man rechne damit, 2021 mit der Installation der Sensoren zu beginnen. Bis dahin gelte es aber noch einige Fragen zu klären – etwa jene nach einem Partner für das Projekt.

«Wir haben in der Pilotphase gesehen, dass eine erfahrener Partner sehr wichtig ist.»

Die Suche danach laufe derzeit. Dass zwei verschiedene Technologien zum Einsatz kommen sollen, liege an lokalen Gegebenheiten. «An der Davidstrasse zum Beispiel wurden während des Pilotversuchs die Sensoren von vorbeifahrenden Autos überfahren. Dort ergibt ein Überkopfsensor mehr Sinn.»

An anderen Orten, wo zum Beispiel Bäume den Raum zwischen Überkopfsensor und Boden versperrten, setze man hingegen eher auf Bodensensoren.

«Die genauen Abklärungen laufen.»

Klar ist hingegen bereits die flächendeckende Installation der Sensoren: Alle Parkplätze in der weissen Zone, die von der Stadt bewirtschaftet und nicht bereits mit einer Schranke ausgestattet sind, werden mit der Technologie erschlossen. Die Kosten sind derzeit aber noch unklar. Der Pilotversuch kostete 110000 Franken, das Schlussprojekt dürfte wesentlich teurer werden – und deshalb auch dem Stadtparlament vorgelegt werden.

«Gelegenheit, um das Leitsystem zu überdenken»

GLP-Stadtparlamentarier Marcel Baur. Bild: PD

Ist der Verfasser der Einfachen Anfrage mit der Antwort des Stadtrats zufrieden? Marcel Baur sagt auf Anfrage, es sei zwar nicht schön, wenn ein solches Projekt drei Jahre daure, bis es zum Fliegen komme.

«Ich habe aber bereits vermutet, dass es nicht einfach wird.»

Das System müsse allen Ansprüchen genügen und er habe Verständnis dafür, dass das Zeit brauche, sagt Baur. Ziel bleibe es, den Suchverkehr zu minimieren. Damit dieses Ziel erreicht werde, brauche es aber nicht nur funktionierende Sensoren, sondern auch ein gutes Leitsystem.

Wo Autofahrer freie Parkplätze finden

Dabei steht laut Baur die Frage im Zentrum, wie Autofahrern mitgeteilt werden soll, wo sie freie Parkplätze finden.

«Unser Parkleitsystem ist inzwischen auch schon in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik.»

Die Einführung von «Smart Parking» biete eine gute Gelegenheit, diesbezüglich über die Bücher zu gehen. Stadtpolizei-Sprecher Widmer sagt dazu: «Es laufen Gespräche. Erklärtes Ziel ist, die Daten möglichst breit zugänglich zu machen.» Dass man die Daten beispielsweise in Google Maps oder Navigationssystemen einspeise, sei durchaus denkbar. «Wir wollen den grösstmöglichen Nutzen.»