Seltenheitswert Sämtliche sechs Fraktionen des St.Galler Stadtparlaments sagen Nein zur Wiesli-Initiative: «Diese setzt ein falsches Zeichen» «Irreführend», «eine Gefahr für künftige Zwischennutzungen» und «ein Widerspruch zum Rechtsstaat»: Die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten von Links bis Rechts schalten sich gemeinsam in den Abstimmungskampf um die Wiesli-Initiative ein. Sandro Büchler 1 Kommentar 17.02.2023, 17.49 Uhr

Von links: Andreas Hobi (Präsident Grüne/JG-Fraktion), Evelyne Angehrn (Präsidentin SP/Juso/PFG-Fraktion), Jacqueline Gasser-Beck (Präsidentin GLP/JGLP-Fraktion), Patrik Angehrn (Präsident Die Mitte/EVP-Fraktion), Karin Winter-Dubs (Präsidentin SVP-Fraktion) und Andreas Dudli (Vizepräsident FDP/JF-Fraktion). Bild: Sandro Büchler (17. Februar 2023)

Es ist ein Bild mit Seltenheitswert: Die Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten aller sechs Parteien im St.Galler Stadtparlament sitzen an einem Tisch und setzen sich für eine Sache ein: nämlich ein Nein zur Wiesli-Initiative, über die das Stimmvolk am 12. März an der Urne entscheidet.

Das Pro-Komitee führe eine gut orchestrierte Kampagne mit vielen Leserbriefen. «Doch bei den emotionalen Bildern erkennen viele die Hintergründe und Konsequenzen von einem Ja nicht», sagte Andreas Hobi von der Grüne/JG-Fraktion am Freitag vor den Medien. Das Komitee ziele auf einen Bauchentscheid der Stimmbevölkerung ab. Seine Fraktion strebe eine massvolle Verdichtung in Wohnzonen an. Das sei beim Landfleck im Museumsquartier möglich und schon immer so geplant gewesen. Sonst werde am Stadtrand gebaut. «Aber wir Grünen wollen nicht, dass der grüne Ring angeknabbert wird.»

Fraktionen wollen Gegensteuer geben

Patrik Angehrn von der Mitte/EVP-Fraktion erinnerte daran, dass bereits das Stadtparlament das Initiativbegehren im August 2022 deutlich mit 53 zu 5 Stimmen abgelehnt hatte. Sämtliche Fraktionen sprachen sich damals gegen die Initiative und damit gegen die Umzonung aus. Aufgrund dieser deutlichen Abfuhr habe man kein Nein-Komitee gegründet. Jetzt – in der «heissen Phase» des Abstimmungskampfs – wollen die Parteien zur Meinungsbildung beitragen – und «Gegensteuer» zur gut konzertierten Pro-Kampagne geben.

Denn das «Wiesli» sei eher eine Art Innenhof und bleibe so den unmittelbaren Anwohnenden vorbehalten, werde also privat genutzt und habe keinen öffentlichen Charakter, sagte Angehrn.

«Es kann nicht Aufgabe der Stadt sein, für die Bewohnerinnen und Bewohner einzelner weniger Häuser eine eigene Spiel- und Begegnungsfläche zu schaffen.»

Karin Winter-Dubs von der SVP-Fraktion doppelte nach: Es sei unstatthaft, «völlig falsch und irreführend» vom Pro-Komitee, das «Wiesli» mit dem Boppartshof oder der Sömmerliwiese gleichzusetzen. «Denn Letztere gehören der Stadt, das Wiesli aber gehört der St.Galler Pensionskasse.» Die Behauptung des Komitees, ein grünes Zentrum gehe verloren, sei ebenfalls unangebracht. «In unmittelbarer Nähe befindet sich der Stadtpark, welcher ebenfalls ein grünes Zentrum ist. Der Stadtpark ist Eigentum der Stadt und nicht ein privates Grundstück», so Winter-Dubs. Eine bis zu 2 Millionen Franken teure Enteignung auf Kosten der Steuerzahlenden setze ein falsches Zeichen, so die Fraktionen unisono.

Geld, das anderswo sinnvoller eingesetzt werden könne

In einer urbanen und verdichteten Innenstadt seien genügend Freiräume als Erholungs- und Aufenthaltsorte wichtig, sagte Evelyne Angehrn von der SP/Juso/PFG-Fraktion. Das Museumsquartier grenze jedoch direkt an den Stadtpark. Zudem seien mehrere öffentlich zugängliche Spielplätze und Schulanlagen in wenigen Schritten erreichbar. «Die bestehenden Möglichkeiten, um zu spielen oder sich zu treffen, sind in diesem innerstädtischen Quartier, im Vergleich zu anderen Quartieren, geradezu ausgeprägt.»

Um dieses Landstück an der Hadwigstrasse geht es: Weniger als die Hälfte des Grundstücks will die Grundeigentümerin bebauen. Auch mit dem geplanten Neubau bleibt ein Freiraum erhalten. Dieser könne der Nachbarschaft zur Verfügung gestellt und auch in Zukunft als Begegnungsort für das Quartier dienen. Bild: Tobias Garcia (04. August 2022)

Es leuchte deshalb nicht ein, weshalb die Stadt eine kleine Wiese neben dem Stadtpark für bis zu 2 Millionen Franken übernehmen solle. «Das ist viel Geld. Mittel, welche die Stadt sinnvoller einsetzen könnte – etwa in anderen Quartieren mit weniger Grünflächen wie der Lachen. Oder aber auch, um den Stadtpark aufzuwerten.»

Die Eigentümerin der Grundstücke an der Hadwigstrasse habe die Nutzung ihrer Baulandflächen als Spiel- und Begegnungsplatz stets toleriert, sagte Jacqueline Gasser-Beck von der Grünliberalen/JGLP-Fraktion an der Pressekonferenz in der Militärkantine. «Es wurde nicht einmal eine Entschädigung verlangt.» Wenn nun die Grundeigentümerin von ihrem gemäss Zonen- und Überbauungsplan garantierten Recht Gebrauch mache und das Bauland zur Hälfte überbauen will, dürfen nicht plötzlich die «Spielregeln» geändert werden.

Eigentumsrecht wird frontal angegriffen

Mit einem Ja zur vorliegenden Initiative würden künftig wohlwollende Zwischennutzungen andernorts gefährdet. Grundeigentümer könnten skeptisch werden gegenüber Zwischennutzungen – «und eher einen Zaun und ein ‹Betreten verboten›-Schild aufstellen, wenn sie fürchten müssen, später enteignet zu werden». Als Beispiele für eine gelungene Zwischennutzung und eine öffentliche Nutzbarmachung nannte Gasser-Beck das Areal Bach in St.Fiden und das Burgweiher-Areal. 2019 konnte die Stadt das Naturjuwel im Westen der Stadt nach langwierigen Verhandlungen vom privaten Grundeigentümer abkaufen. Das zuvor jahrelang eingezäunte Gelände konnte so für die Bevölkerung geöffnet werden.

Im Juni 2020 konnte Stadtpräsidentin Maria Pappa das Burgweiher-Areal für die Öffentlichkeit freigeben. Die Wege rund um die zwei Weiher erfreuen sich seither grosser Beliebtheit. Bild: Michel Canonica (17. Juni 2020)

Wenn die Verhinderung eines legitimen Bauprojekts bis zur Umzonung der Flächen den Dank für die Zwischennutzung darstelle, würden solch pragmatische Lösungen nicht mehr länger toleriert, so die Angst der Grünliberalen.

Andreas Dudli, Vizepräsident der FDP/JF-Fraktion, machte schliesslich deutlich, dass die Initiative das verfassungsmässige Recht zum Schutz des Eigentums frontal angreife. «Dieses gilt auch für eine Pensionskasse.» Sie habe ein Recht darauf, ihr Land bebauen zu dürfen. Es sei schlicht unverhältnismässig, so Dudli, das Eigentumsrecht der Grundeigentümerin einzuschränken und die privaten Interessen einiger weniger Anwohnenden höher zu gewichten. «Das widerspricht dem Grundgedanken eines liberalen Rechtsstaats.»

1 Kommentar Christian Neff vor 17 Minuten 1 Empfehlung Ich bin für die Initiative. Denn: Gerade die Grossen, wie HSG, Raiffeisen, andere systemrelevante Banken, Pensionskassen und Versicherungen begannen schon vor Jahren vom "Gemeinwohl" zu sprechen. Gemeinwohl bedeutet, man handelt für einen besseren Stakeholdervalue. Nicht mehr Shareholdervalue. Also nicht mehr nur reine Kapitalrendite. Und hier geht es um die Kapitalrendite. Es wäre ein Beitrag eines grossen Marktplayers, um den Predigten auch wirklich Nachdruck zu verleihen und zu zeigen: Wir meinen es ernst. Wir haben hunderte andere Möglichkeiten, unsere Mittel zu optimieren. Wir zerstören keinen Lebensraum, der selten ist und es geschafft hat - ein grosses Problem unserer Zeit zu lösen: Generationenübergreifendes Zusammenkommen. Denn das ist das Wiesli. Es ist nicht einfach nur Spielplatz und BBQ-Fleck. Von den Jüngsten bis zu den Ältesten, selbst aus verschiedenen Familien, kommen Menschen zusammen und tauschen sich aus. Das ist sozialer Mehrwert. Fazit: Die Stadt müsste das Landstück nicht abkaufen, sondern die Eigentümer hätten hier Grösse zeigen müssen und agieren, statt immer nur medienwirksam zu predigen. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen