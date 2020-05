Auge in Auge mit einem Jäger, der gerne im Trüben fischt: Seltenes Wiedersehen am Bodenseegrund

Zander gehören zu den seltenen Raubfischen in unseren Gewässern.

Ein besonders grosses Exemplar ist dem Goldacher Unterwasserfotografen Tino Dietsche im Bodensee vor Goldach vor die Linse geschwommen. Rudolf Hirtl 26.05.2020, 05.29 Uhr

Der alte Zander ist beinahe einen Meter lang und vermutlich gegen zehn Kilo schwer. Bild: Tino Dietsche

Tino Dietsche hat schon beinahe 1200 Tauchgänge auf dem Buckel. Die meisten davon im Bodensee. «In der Dunkelheit, wenn das Leben am Seegrund erwacht, ist der Bodensee ein absolut faszinierendes Gewässer für Taucher», sagt der Goldacher und erntet dafür schon mal ungläubiges Kopfschütteln. Seine Beharrlichkeit, bei jedem Wetter und auch bei tiefen Temperaturen abzutauchen, hat sich aber einmal mehr ausgezahlt.

Der Zander zeigt keine Scheu vor der Kamera Bild: Tino Dietsche

«Nach mehreren hundert Tauchgängen hatte ich vergangene Woche wieder einmal eine ganz spezielle Begegnung. Ein alter Zander hat vor der Goldacher Bucht ein paar Runden gedreht» sagt Dietsche. Normalerweise würden sich die majestätischen Fische in der Weite des Sees in sicherer Tiefe aufhalten. Zur Paarung kämen die Fische allerdings in Ufernähe.

Vor über 100 Jahren im Bodensee ausgesetzt.

Im schweizerischen Fischatlas werden 60 Fischarten ausgewiesen – wovon acht als ausgestorben gelten und 15 als nicht einheimisch taxiert sind. Im Kanton St.Gallen kommen rund 40 Arten vor. Davon gelten zehn Fischarten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Von den Ende des 19.Jahrhunderts nachgewiesenen Arten sind mit Ausnahme des Kilchs – einer Tiefenform des Felchens – noch alle vorhanden. Darüber hinaus findet man heute auch neue Arten: Zander, Regenbogenforelle, Stichling, Kaulbarsch und Sonnenbarsch. Davon haben nur der Zander und begrenzt die Regenbogenforelle eine wirtschaftliche Bedeutung. Zander und Regenbogenforelle wurden zu Anfang des 20.Jahrhunderts gezielt in den Bodensee eingesetzt. Wie die anderen drei Arten in den See gelangten, ist nicht bekannt.

Der Zander liebt trübes Wasser und lebt darin so richtig auf. Bild: Tino Dietsche

Der Zander ist heute für die Fischerei im Bodensee laut Michael Kugler vom kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei ein wichtiger Begleitfisch. Weil Egli und Felchen seltener ins Netz gehen, gewinne der Zander an wirtschaftlicher Bedeutung.

Sein Fleisch ist hochgeschätzt

Der Zander gehört zu den besten Speisefischen. Sein weisses, festes grätenarmes Fleisch ist hochgeschätzt. Das ist Vorteil und Nachteil für den Fisch. Wäre er nicht so lecker, so würde ihm kaum jemand nachjagen. Andererseits würde er nicht umhegt und gepflegt, hätte er nicht so verbreiten können.



«Einen natürlichen Feind hat der Zander im Bodensee nicht. Er ist in etwa dem Hecht gleichzusetzen», sagt Kugler. Je östlicher, desto eher seien Zander im See zu finden. Insbesondere in der Bregenzer Bucht und in dessen Zuflüssen.