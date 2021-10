HSG-Studentenverbindungen werben nach Corona um neue Mitglieder

Seltener Einblick Wie St.Galler HSG-Studentenverbindungen nach coronabedingter Abstinenz wieder um Mitglieder werben Farbige Mützen, auffallende Schärpen und manchmal ein Bier in der Hand: In St.Gallen sind sie wieder anzutreffen – die HSG-Studentenverbindungen. Mit welchen Folgen die Vereine durch die Pandemie zu kämpfen hatten und welche Klischees ihnen anhaften, verraten die Präsidenten der zwei grössten Studentenverbindungen an der Uni St.Gallen in einer Reportage vom Stammtisch. Pascal Keel Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die Schweizer Studentenverbindung Zofingia hat auch einen Ableger an der HSG. Im Bild: Die 200-Jahre-Jubiläumsfeier in Zürich im Jahr 2018. Bild: Christoph Ruckstuhl

Cyrill Müller bittet an einen Holztisch im Zofingerhaus an der Brühlgasse. Am Tisch nebenan sitzen zwei Mitglieder der Studentenverbindung – Assessmentstudenten im ersten Semester. Sie lernen für ihre ersten Prüfungen. «Wir müssen etwas stiller sein», sagt Müller. Er ist Masterstudent an der Universität St.Gallen und Präsident der Studentenverbindung Zofingia HSG.

Im «Rüümli» – dem Treffpunkt der St.Galler Zofinger – ist es in der vergangenen Zeit oft still gewesen. Den Studentenverbindungen ging es ähnlich wie vielen anderen Vereinen. Die Corona-Einschränkungen machten den Verbindungsbetrieb grösstenteils zunichte. Stammtreffen und Gastreferate mussten abgesagt werden. Die Verbindungslokale und die Biergläser blieben leer. Mit dem neuen Semester kehrte die Uni zum Präsenzunterricht zurück. Das hat auch die Verbindungen wieder zum Leben erweckt. Cyrill Müller - vereinsintern «Expresso» genannt - sagt:

Cyrill «Expresso» Müller präsidiert die Studentenverbindung Zofingia HSG. Bild: Pascal Keel

«Wegen Corona und Fernunterricht war bei der Zofingia vereinsmässig lange tote Hose.»

Es sei schwierig gewesen, Freundschaften zu pflegen, so Müller. Umso glücklicher ist er daher, dass an der HSG seit September wieder vor Ort unterrichtet wird. Man treffe sich wieder, könne sich austauschen, sagt der gebürtige Solothurner. «Hoffen wir mal, es bleibt so.»

Zoom statt Stammtisch

An einem Holztisch im Verbindungslokal der AV Steinacher an der Rosenbergstrasse sitzt Masterstudent Andrea Benz. Er präsidiert die Akademische Verbindung Steinacher – neben der Zofingia die andere grosse, reine Männerstudentenverbindung an der HSG. Sein Alias ist «Heymisch».

Die Pandemie legte auch bei den Steinacher den Vereinsbetrieb weitestgehend lahm: «Es war ein kompletter Shutdown. Sämtliche geplanten Anlässe mussten abgesagt werden.» Zu Beginn habe man nicht wirklich gewusst, wie und ob man den Verbindungsbetrieb überhaupt noch weiterführen könne, so Benz. «Wir haben versucht, den Betrieb und den sozialen Kontakt via Zoom aufrechtzuerhalten.» Das sei natürlich nicht das Gleiche.

Wenigstens wurden die Restriktionen dann zum Start des Herbstsemesters 2020 gelockert. Zur Ankunft der neuen Studierenden konnte der Verbindungsbetrieb wieder grösstenteils normal starten, ehe dann die zweite und dritte Coronawelle das Verbindungsleben wieder lahmlegte. Daher seien trotz Corona im vergangenen Jahr neue Mitglieder hinzugekommen.

Das Ziel für das erste Semester zurück im Präsenzunterricht sei nun, wie damals vor Corona zu funktionieren. Im Sommer hätten die Steinacher noch befürchtet, dass alles anders sein werde. Doch die Befürchtungen waren unbegründet, sagt Benz. Das Verbindungslokal sei wieder voll. Und:

«Vieles funktioniert wieder so, wie wenn es Corona nie gegeben hätte.»

«Viel mehr als einfache Säufervereine»

Wie in jedem coronafreien Jahr haben die beiden Verbindungen im Rahmen der Startwoche Ende September grosse Kennenlernpartys organisiert. So wollen die beiden Verbindungen Neuankömmlinge für sich gewinnen. Cyrill Müller von der Zofingia HSG erinnert sich an seine Startwoche als Assessmentstudent: «In der Startwoche geht es jeweils ziemlich ab», sagt er und nimmt einen Schluck aus dem Bierglas. Für einmal ist da Wasser drin.

Eine Studentenverbindung prostet sich zu. Bild: Urs Bucher

(4. Juli 2013)

Das Klischee, dass in Studentenverbindungen pausen- und rücksichtslos Bier getrunken wird, streiten beide Präsidenten ab. Natürlich gehöre lustiges Beisammensein bei ein paar Bierchen zu jeder Studentenverbindung dazu, sagt Cyrill Müller. Die Zofingia sei aber viel mehr als ein einfacher Säufer- und Feierverein:

«Wir nehmen das Studium ernst.»

Wer bei der Zofingia mitmachen möchte, muss gute Noten schreiben und sich für politische und gesellschaftliche Themen interessieren. Daher organisiert die Verbindung regelmässig Lernveranstaltungen und Gastreferate von Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Zudem wartet die Verbindung mit der Aufnahme neuer Mitglieder jeweils bis zum Frühlingssemester – die Spreu soll sich vom Weizen trennen. Und ohnehin:

«Bei uns wird weniger getrunken, als bei anderen Verbindungen an der HSG.»

Das lasse er einmal dahingestellt, erwidert Andrea Benz von den Steinachern und lacht. Auch für ihn und seine Kollegen ist aber klar: Studieren geht über Bier konsumieren. «Klar wird auch bei uns mal das eine oder andere Bier getrunken, allerdings steht vor allem die akademische Leistung im Vordergrund.» Man scheue sich nicht, Mitgliedern mit akademischen Problemen zu sagen, sie sollen heute lieber zu Hause bleiben und sich ganz auf das Studium konzentrieren.

«Erzrivalen» Zofinger und Steinacher Die Zofingia HSG und die AV Steinacher sind die zwei grössten der acht Studentenverbindungen an der HSG. Die beiden verbindet eine Mini-Rivalität, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Der Schweizerische Zofingerverein (Zofingia) wurde 1819 im kleinen Städtchen Zofingen von reformierten Zürcher und Berner Studenten gegründet. Sie ist damit die älteste Studentenverbindung der Schweiz. An der Universität St.Gallen ist die Zofingia seit 1952 vertreten. Die AV Steinacher wurde ein Jahr später, 1953, gegründet. Sie schloss sich dem Schweizerischen Studentenverein an. Dieser entstand 1841 als politische Sammelbewegung christlich-konservativer Studenten und damit als Gegenstück zum progressiv-liberalen Zofingerverein. Heute sind beide Verbindungen politisch neutral. Die Rivalität ist geblieben. «Wir necken uns einfach gerne gegenseitig», witzelt Cyrill Müller. So steht etwa auf der Website der Zofingia, wer bei der Verbindung mitmachen will, soll rosarote Hüte und Stürmer (Farben der Steinacher) «etwas sonderbar finden.» «Wir verstehen uns gut miteinander», bestätigt auch Andrea Benz vom AV Steinacher. Es liege keine böses Blut zwischen den beiden Verbindungen. «Ihren Kommentar auf der Website haben wir ziemlich amüsant gefunden.» (pd/pke)