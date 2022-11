St.Gallen: Frau wird drei Mal von eigenem Auto überrollt

Selbstunfall Frau wird in St.Gallen drei Mal von eigenem Auto überrollt – und schwer verletzt Eine Frau wird am Donnerstagmittag an der Lehnstrasse drei Mal von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Die 45-Jährige wurde schwer verletzt. 04.11.2022, 11.48 Uhr

Bild: Stapo SG

Eine Frau hat am Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, ihr Auto an der Lehnstrasse angehalten. Anschliessend stieg sie bei laufendem Motor aus, um vermutlich etwas auszuladen. Dabei rollte das Fahrzeug in der Steigung rückwärts. Die 45-Jährige stellte sich hinter das Fahrzeug und versuchte dieses aufzuhalten. Nach einigen Metern kam sie aber zu Fall und wurde vom Fahrzeug überrollt, wie die St.Galler Stadtpolizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Das Auto rollte dann rund 40 Meter rückwärts und kollidierte mit einem anderen Personenwagen, welcher am Strassenrand parkiert war. Anschliessend setzte sich das Auto wieder vorwärts in Bewegung und überrollte die Frau ein zweites Mal. Als es gegen einen Randstein fuhr, rollte es wieder rückwärts. Die 45-Jährige wurde in der Folge ein drittes Mal überrollt.

Bild: Stapo SG

Danach kollidierte das Fahrzeug mit einem Holzzaun und kam schliesslich zum Stillstand. Die Frau wurde laut Polizei beim Vorfall schwer verletzt und durch die Rettung ins Spital gebracht.

Polizei klärt Hintergründe ab

Es entstand Sachschaden an den zwei Fahrzeugen und dem Holzzaun. Das Auto der 45-Jährigen wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Der Vorfall konnte durch mehrere Personen beobachtet werden. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar und werden durch die Stadtpolizei St.Gallen geklärt. (stapo/lex)