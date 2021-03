Selbstunfall Video zeigt Chaosfahrt durch St.Gallen: Stadtpolizei sucht Zeugen Ein 36-Jähriger baute am Dienstagabend in St.Gallen einen Selbstunfall. Der Mann kollidierte mit einer Fussgängertafel, sein Auto erlitt Totalschaden. Zuvor geriet der Autolenker mehrmals auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Tunnelwand. 17.03.2021, 11.52 Uhr

Der 36-jährige Lenker soll weitere kleinere Kollisionen verursacht haben. Bild: Stapo

(red/mas/rar) «Da fährt einer in Schlangenlinien auf der Autobahn und krachte gerade in die Tunnelwand», meldete ein Autofahrer der Polizei am Dienstagabend. Ein Video dazu macht daraufhin die Runde in diversen WhatsApp-Chats die Runde. Es zeigt wie ein Autofahrer massive Schlangenlinien fährt, mehrmals Signale touchiert und dann auf der Gegenfahrbahn fährt: