Nachruf Sein Leben war das Museum Vizedirektor und Leiter Museumsdienste am Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen (HVM), Präsident der Museumsgesellschaft Arbon, Mitglied in kantonalen und nationalen Museumsvereinigungen – Achim Schäfer war ein weitherum anerkannter und beliebter Museumsfachmann. Daniel Studer 17.01.2021, 15.38 Uhr

Achim Schäfer (1962–2020) Bild: Ralph Ribi (9. Februar 2020)

1962 geboren in Schweich (Deutschland), schlug er nach dem Abitur zuerst die Unteroffizierslaufbahn ein. Er blieb fünf Jahre in der Bundeswehr und liess sich dabei zum Stahlbetonbauer ausbilden. Anschliessend studierte er Politikwissenschaft und Geschichte in Stuttgart. Infolge der Berufstätigkeit seiner Frau entschied er sich für die Familie und betreute die beiden Söhne. Bereits während dieser Zeit betätigte er sich als Stadtführer in einer Kleinstadt bei Stuttgart. Diese Funktion behielt er nach der Übersiedelung in die Schweiz. Er wurde Stadtführer in Arbon und organisierte Führungen im Heimatmuseum im Schloss Arbon.

Mit Leidenschaft und Fachwissen

Seine wahre Berufung entdeckte er 2002, als er in das HVM St.Gallen wechselte und dort als Teilzeitmitarbeiter mit der Inventarisation des Museumsgutes begann. Mit Leidenschaft und stetig wachsendem Fachwissen und Beschäftigungsgrad kümmerte er sich um die Sammlung und baute das digitale Inventar auf. Auf ihn geht die Online-Collection zurück, die bislang einzige webgestützte Datenbank eines St.Galler Museums. Als Sammlungsleiter war er mitverantwortlich für die 2010 neu geschaffene Stelle eines Provenienzforschers. Ihm war klar, dass die Eruierung der Herkunft eines Objekts je länger, je wichtiger wurde. Das zeigte sich im Zusammenhang mit Naziraubkunst, die in den 1960er-Jahren anlässlich einer Schenkung in das Museum gekommen war und 2017 den rechtmässigen Eigentümern zurückgegeben werden konnte. Je länger, je mehr wurde Achim Schäfer zum Afrika-Spezialisten. Als Kurator verantwortete er die Neukonzeption des Afrika- und Südamerika-Saals unter dem Titel «Welten sammeln».

Stets wertschätzend und humorvoll

Achim Schäfer war auch Leiter der Museumsdienste und Vorgesetzter von 18 Mitarbeitenden. Mit seiner ruhigen und überlegten Art gelang es ihm, sie zu motivieren und zu Höchstleistungen anzuspornen. Dabei war er sich nicht zu schade, selbst Hand anzulegen und im Depot mitzuhelfen. Unvergessen ist seine Rolle bei der Ausbildung eines Lehrlings, der nach zwei abgebrochenen Lehren zur Ausbildung in das HVM kam. Ohne Achim Schäfers Verständnis und seine konsequente Haltung hätte der junge Mann seinen Abschluss nicht geschafft. Stets wertschätzend und humorvoll haben ihn auch die Kolleginnen und Kollegen anderer Kulturinstitutionen erlebt. Für Museumsgäste war er ein interessanter Gesprächspartner. Er setzte sich dafür ein, dass das HVM als offenes Haus und Kompetenzzentrum wahrgenommen wurde.

Pragmatischer Schaffer

Achim Schäfer war ein Pfeiler des Museums und hat seine Arbeit – das Meiste hinter den Kulissen – besonnen und pragmatisch ganz der Sache verpflichtet, aber mit viel Menschlichkeit und Humor geleistet. Er bleibt als geschätzter Kollege und Freund in Erinnerung, ohne den das HVM nicht die moderne Gedächtnisinstitution wäre, die es heute ist. Eine Woche vor Weihnachten, am Abend des 17. Dezember 2020, ist er unerwartet in seinem Heim in ­Steinach verstorben.