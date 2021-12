Bäume Fällen im steilsten Gelände entlang der Goldach

Waldpflege Seilkran holt Bäume aus dem Goldachtobel: Die mehrwöchige Fällaktion soll die Stabilität der nahen Autobahn garantieren Eine auf die Arbeit in schwer zugängliches Gebiet spezialisierte Forstunternehmung aus dem Glarnerland holt seit Montag Baumstamm um Baumstamm aus dem Goldachtobel. Unter anderen soll verhindert werden, dass grosse Bäume vom Wind umgedrückt werden und so den Hang destabilisieren. Die Arbeiten dauern noch zwei bis drei Wochen an. Rudolf Hirtl 22.12.2021, 06.00 Uhr

Die hochgezogenen Stämme werden an Ort und Stelle für den Abtransport vorbereitet. Bild: Rudolf Hirtl

Eine für hiesige Gefilde aussergewöhnliche Holzernte läuft derzeit am Steilhang in der Nähe der «Blumenhalde» im Grenzgebiet zu Mörschwil. Wegen des Gefälles im Goldachtobel ist der Einsatz von Rückemaschinen nicht möglich, deshalb holt ein Seilkran die gefällten Bäume aus dem Wald.

400 Meter lang ist das Stahlseil, an dem selbst dickste Stämme mühelos den Berg hinauf schweben. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter der Forstservicefirma Pro Wald AG aus Mitlödi. Die Glarner Firma ist spezialisiert auf Tätigkeiten im Gebirgswald und in schwer zugänglichen Gebieten.

Hangrutsche in der Nähe der Autobahn verhindern

Hauptgrund für das Fällen von Buechen, Tannen, Fichten und Eschen ist, die Stabilität des Hanges zu gewährleisten, der bis zum Beginn des Autobahnviaduktes reicht. «Wir fällen die grossen Bäume, ehe sie der Wind umdrückt. Passiert das beispielsweise mit 80 Zentimeter dicken Buchen, dann werden riesige Löcher in den Hang gerissen. Dadurch würde die Gefahr einer Hangrutschung deutlich erhöht», so der Revierförster. Alle Rutschungen könnten in diesem steilen Gebiet nicht verhindert werden. Umso wichtiger sei es, die Waldpflegearbeiten durchzuführen, um Rutschungen möglichst zu minimieren.

Der Seilkran zieht die schweren Baumstämme mühelos aus dem steilen Hang im Goldachtobel. Bild: Rudolf Hirtl

Hochwasserschutz stets im Auge behalten

Die Aktion von drei Waldbesitzern wird laut Revierförster Andreas Hefti auch im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz am Fluss Goldach durchgeführt. Am 1. September 2002 hatten Verklausungen von Baumstämmen an Brücken zu Überschwemmungen und schweren Schäden geführt. Und auch 2006 wurde extrem viel Schwemmholz in den Bodensee geschwemmt. Mit der Pflege des Waldes soll ein solches Szenario künftig möglichst vermieden werden.

Gut zu sehen, dass der steile Hang direkt an die Autobahn angrenzt. Er darf keinesfalls ins Rutschen kommen. Bild: Rudolf Hirtl

Es sei völlig natürlich, dass ab und zu Bäume an den steilen Hängen über der Goldach vom Wind umgedrückt würden oder diese bei Starkregen den Halt verlören. Was nun am Boden liege, werde entweder mit dem Seilkran nach oben gezogen oder aber in maximal einen Meter lange Stücke zersägt. Andreas Hefti sagt:

«Wenn diese kurzen Stämme in die Goldach gelangen und mitgerissen werden, dann besteht keine Gefahr, dass sie an Brücken verklausen.»

Die Stämme von guter Qualität gehen in eine Sägerei, wo Holz für den Möbelbau oder Bauholz daraus wird. Baumkronen und unbrauchbare Stämme werden gehäckselt. Da die Holzpreise zuletzt wieder etwas angezogen haben, dürften die Kosten für die drei Grundeigentümer grossteils mit dem Verkauf des Holzes gedeckt sein. Zudem erhalten die Eigentümer Schutzwaldbeiträge, die für die Bewirtschaftung des Waldes vorgesehen sind.

Revierförster Andreas Hefti. Bild: PD

Arbeiten gehen noch zwei bis drei Wochen weiter

Die Arbeit mit dem Seilkran bezeichnet Andreas Hefti als besonders schonend. Würden die Stämme am Boden hochgezogen, würden erhebliche Schäden entstehen. «Eine Aufforstung sei nicht nötig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich vor allem Buchen in den steilen Hängen rasch vermehren.» Die Arbeiten werden laut Hefti noch zwei bis drei Wochen andauern.