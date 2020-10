«Seid mutig und sprecht die Leute vor dem Volg an»: So kämpft Mörschwil gegen die Anonymität Wo will das Dorf Mörschwil hin? Was macht die Bewohnerinnen und Bewohner glücklich? Um das herauszufinden, leistet sich die Gemeinde ein aufwendiges Sozialprojekt und lädt die Bevölkerung zum Zukunftskafi ein. Melissa Müller 12.10.2020, 12.00 Uhr

Was heisst enkeltauglich? Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe «Mörschwil 2030» tauschen sich an ihrer ersten Sitzung aus. Bild: PD

Prunkvolle Villen, saftige Wiesen, Bodenseeblick und ein tiefer Steuerfuss von 75 Prozent: Es gibt tragischere Schicksale, als in Mörschwil zu wohnen. Doch wie steht es im Dorf um weiche Faktoren, die man nicht kaufen kann, wie Freundlichkeit, Geselligkeit und gute Kontakte zu den Nachbarn?

«Das Zusammenleben in Mörschwil wird von vielen enorm geschätzt», sagt Gemeinderätin Doris Schultz. Im Wissen darum, dass dies nicht selbstverständlich ist, will sie etwas dafür tun: Mit dem Projekt «Mörschwil 2030» zur Entwicklung einer «enkeltauglichen Generationenpolitik».

Doch was heisst das genau? Schultz sagt:

«Das wissen wir selber noch nicht - aber wir wollen es gemeinsam herausfinden.»

Sie hat die Idee lanciert und gemeinsam mit dem Gemeinderat die Mitglieder für die Projektgruppe «Mörschwil 2030» gesucht. Diese besteht aus 30 Leuten, vom Teenager bis zur Rentnerin.

Gemeinderätin Doris Schultz.

Bild: Benjamin Manser (17. Dezember 2019)

Sie fühlen sich wohl im Dorfleben und haben Lust, sich dafür einzusetzen, dass es sich positiv weiterentwickelt. Es geht um Solidarität und Zusammenhalt. Jenen geheimnisvollen Schmierstoff, der die Gesellschaft stärkt. «Warm Glow Effekt» nennen Forscher dieses Wohlempfinden, das aufkommt, wenn wir andere unterstützen.

Der Mitwirkungsprozess stellt die Geduld auf die Probe

Die Gruppe führt im November einen Workshop durch. Manche würden am liebsten sofort loslegen und etwas anpacken, statt lange zu diskutieren. «Es geht nicht vorwärts», beschweren sie sich.

«Warum braucht es einen Workshop und dann noch ein Zukunftskafi? Das ginge doch schneller!»

Doris Schultz hat Verständnis für diesen Tatendrang, sagt aber auch: «Mitwirkungsprozesse brauchen Zeit.» Man wolle sich alle Meinungen anhören und Verständnis für verschiedene Positionen entwickeln. Um dann unter Mitwirkung aller Beteiligten, vom Schulkind bis zur Oma, eine Lösung aushandeln. «Damit wir einen Mittelweg nicht nur akzeptieren, sondern mit Überzeugung mittragen können.»

In diesem Prozess lässt sich die Gemeinde professionell begleiten von Stefan Tittmann und Andrea Thoma vom Zentrum für Gemeinden der Ostschweizer Fachhochschule Ost. Wie schon vor sechs Jahren, als die Gemeinde Mörschwil zum ersten Zukunftskafi lud. Mit Erfolg: Einige Ideen wurden umgesetzt, wie das Fest «Guck doch», mit dem die Arbeit von Freiwilligen gewürdigt wird.

Ein halbes Jahr verzögert wegen Corona

Eigentlich wollte sich die Projektgruppe «Mörschwil 2030» schon im März treffen. Wegen Corona kam es erst ein halbes Jahr später dazu. Im September traf man sich im Gemeindezentrum.

Erste Sitzung mit coronakonformem Abstand. Bild: PD

Doris Schultz sagt:

«Wir sind noch in der Kennenlernphase. Wir fragen uns: Warum bin ich hier? Was interessiert mich?»

Dabei fragten sich die Teilnehmer auch: «Wie kann ich auf die Leute zugehen, welche in Mörschwil nicht integriert sind oder zurückgezogen leben?» Die Antwort aus dem Sitzungsprotokoll: «Am Besten mit einer Portion Mut und dem Willen, genau diese Personen zu integrieren und am Prozess teilhaben zu lassen. Jede und jeder von euch kann solche Personen im Hauseingang, im Volg, an der Bushaltestelle ansprechen.»

Mörschwilerinnen und Mörschwiler ermutigen einander, Dorfbewohner, die nicht so gut integriert sind, an der Bushaltestelle anzusprechen. Bild: PD

Die einen wollen das Beste für ihre Kinder. Andere liebäugeln mit der Idee eines Generationenhauses, in dem sich Alt und Jung begegnen. Melanie Manser, Präsidentin des Clubs junger Familien, findet es «mega cool, dass in Mörschwil etwas gemacht wird». Im Dorf aufgewachsen, hat sie zwei kleine Kinder. Sie macht sich Gedanken zur Kita, die aufgrund der Zentrumsüberbauung einen neuen Standort suchen muss.

Doris Schultz will Gas geben. Die Zielsetzungen, die im Zukunftskafi erarbeitet werden, sollen in die Legislaturziele 2021 bis 2024 einfliessen. «Nächsten Sommer soll ein Vorschlag für eine Generationenpolitik auf dem Tisch sein.»