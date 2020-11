Seewärme Energie aus dem Bodensee: Altenrhein ist in der Vorreiterrolle – Kosten und Interessenten stimmen auch Steinach zuversichtlich

Die Gemeinde Steinach hat eine Machbarkeitsstudie zur Wärmegewinnung aus dem Bodensee in Auftrag gegeben. Nun liegen die Ergebnisse vor und der Gemeinderat zeigt sich zuversichtlich über eine Realisierung. Auch in Altenrhein ist ein erstes Teilprojekt in der Umsetzung.

Jolanda Riedener 27.11.2020, 05.00 Uhr

Der Bodensee ist wichtiger Trinkwasserspeicher, hat aber auch Potenzial im Bereich Energiegewinnung.

Bild: Michel Canonica

Steinach setzt auf möglichst CO 2 -neutrale Energie. Die Gemeinde hat sich deshalb auch mit der Wärmegewinnung aus dem See näher befasst und eine entsprechende Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse aus liegen nun vor. Finanziert wurde die Studie zu drei Vierteln vom Kanton sowie einer Privatperson aus Steinach. Einen Viertel oder 14'000 Franken musste die Gemeinde daran leisten. Die Idee ist nicht neu: Dem Bodensee soll Wärme entzogen werden, die Haushalten und Gewerbebetrieben zum Heizen dient.

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident Steinach.

Bild: Jolanda Riedener

«Der Gemeinderat nahm das Ergebnis erfreut zur Kenntnis», heisst es im Mitteilungsblatt «Steinach Aktuell». So werde die Machbarkeitsstudie positiv beurteilt, sagt Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Erstellungskosten der Anlage als auch aus Sicht der Interessenten. Die Resonanz der Grundeigentümer im Unterdorf, wo der Wärmeverbund erstellt werden soll, sei gut.



Mit einem Anergienetz (Kaltwassernetz) könnte das Gebiet Unterdorf nämlich mit Wärmeenergie zu einem marktgerechten Endpreis versorgt werden. Es ergebe sich ein Kostenverhältnis in einer «akzeptabler Grössenordnung», sagt Aebisegger. Am Projekt beteiligt sich auch der Kanton St. Gallen.



Gemeinde selber will das Netz lieber nicht betreiben

Als Nächstes werde eine Arbeitsgruppe mögliche Investitionsmodelle prüfen. «Für den Gemeinderat steht der Bau und Betrieb des Wärmenetzes durch die Gemeinde nicht im Fokus», heisst es im Mitteilungsblatt. Auch Michael Aebisegger sagt, die Erstellung und der Betrieb des Wärmenetzes liege nicht in der Kompetenz der Gemeinde. Deshalb strebe man eine Kooperation mit Dritten an, wobei sich die Gemeinde eher in einem kleineren Bereich engagieren wolle.



Derzeit gelte es, zu prüfen, welche Firmen in Frage kommen. Aebisegger rechnet mit ersten Ergebnissen im Januar. Bis es zu einer allfälligen Abstimmung durch die Bürgerschaft kommt, brauche es aber noch etwas Zeit.

Thal hat schon Resultate vorliegen

Auch die Gemeinde Thal hat eine Machbarkeitsstudie für die Nutzung von Seewärme in Auftrag gegeben. Die Wärmegewinnung erfolgt dabei über die bestehenden Seewasseranlagen der Firma BWB Oberflächentechnik in Altenrhein.



Die Initiative für die Zusammenarbeit ist aus einer Veranstaltung der St. Galler Regierung im Würth Haus Rorschach im November 2019 entstanden. Felix Bischofberger, alt Kantonsrat, und Beat Bosshart, Energieingenieur aus Altenrhein, haben sich damals mit Vertretern der BWB über die Realisierung eines möglichen Projektes unterhalten.



Mit der Betriebsabwärme der Firma BWB Oberflächentechnik in Altenrhein sowie mit Energie aus dem Seewasser sollen Wohn- und Gewerbebauten beheizt werden.

Bild: Siri Würzer

Laut Norbert Gächter, Geschäftsleiter der BWB-Altenrhein AG, verfügt die Firma bereits seit 2003 über Wasserleitungen in den Bodensee, da sie das Seewasser bei der Produktion zur Kühlung verwendet. Die überschüssige Wärme, die dabei entsteht, zu nutzen, sei bei der aktuellen Klimadebatte naheliegend und sinnvoll. Vor diesem Hintergrund unterstütze die Firma die politische Gemeinde gerne dabei, die Abwärme zu nutzen.



Eine entsprechende Studie zeigte, dass mit der bestehenden Kapazität aus den Seewasserleitungen und Betriebsabwärme der BWB ein grosser Teil der in Altenrhein benötigten Wärme für Wohn- und Gewerbebauten aufbereitet werden könnte. So lasse sich ein erstes Teilprojekt mit der BWB als Wärmelieferantin und der Fortimo als Abnehmerin bereits kostendeckend umsetzen. Die Fortimo AG baut in Altenrhein ein neues Dorfzentrum mit 55 Wohnungen und einem Café. Das Bauprojekt hat inzwischen bereits gestartet.

Jetzt werden die Altenrheiner Hausbesitzer angefragt

Der Thaler Gemeinderat hat dem Teilprojekt im Juli zugestimmt. Mittlerweile befindet sich dieses in der konkreten Projektierung, bestätigt Felix Bischofberger, Gemeinderat und Präsident der Kommission Energie und Umwelt, auf Anfrage.

Den Auftrag für die Planung des benötigten Leitungsnetzes hat die Firma Wälli AG erhalten, die ebenfalls bereits an der anstehenden Strassensanierung arbeitet. So könnten Synergien genutzt werden.



Felix Bischofberger (CVP), Gemeinderat Thal.

Bild: Ralph Ribi

Das erste Teilprojekt wird noch weiter ausgebaut. Um in Altenrhein das Bedürfnis nach Wärmenutzung aus dem See zu ermitteln, wird demnächst eine Umfrage bei den Liegenschaftseigentümern durchgeführt. Bischofberger hofft auf zahlreiche Interessenten, damit das erweiterte Projekt kostengünstig realisiert werden könne und spricht von einem zukunftsträchtigen Modell. Felix Bischofberger sagt:

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran und sind eine der ersten Gemeinden des Kantons, die einen solchen Wärmeverbund realisieren.»