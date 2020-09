Seeuferweg in Rorschacherberg ist auf Kurs: Der Weg soll nun zum Teil durch die Villengärten führen In zwei Jahren sollen alle Pläne zur Neugestaltung des Rorschacherberger Uferwegs und Kantonsstrasse aufliegen. Derzeit laufen die Gespräche mit den Liegenschaftsbesitzern und sollen Einsprachen verhindern. Jolanda Riedener 16.09.2020, 17.00 Uhr

Der Uferweg soll nun teilweise durch die Gärten führen: zwischen Bootshaus und Villa Mang (rechte Bildmitte). Bild: Urs Bucher (6. Dezember 2018)

Die Linienführung des Uferwegs entlang des Rorschacherberger Neuseelands steht in groben Zügen. Entgegen den ersten Plänen zum Zeitpunkt der Volksabstimmung weicht die Wegführung nun im Bereich der Badi Hörnlibuck ab. Wie Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs an einer Informationsveranstaltung betont, laufen die Verhandlungen mit den Liegenschaftsbesitzern positiv. Vor kurzem habe er mit den jeweiligen Eigentümern eine zweite, konstruktive Gesprächsrunde geführt.

Der erste Teil der Linienführung verläuft so, wie bis anhin geplant: Von einem Steg beim Areal Kopp geht es über eine längliche angeschüttete Renaturierungsfläche entlang des Ufers bis zur Villa Mang. Dort soll der Weg zum Teil direkt durch die Gärten der beiden Villen führen. Heisst, der Spazierweg führt zwischen dem Bootshaus und der Villa Mang zum Hörnlibuck nun etwas abseits des Badestegs.

Stand der Pläne bei der Abstimmung. Der Steg zum Hörnlibuck fällt voraussichtlich weg:

Verhandlungen sind «gut investierte Zeit»

«Im Vorfeld der Abstimmung wurde kritisiert, dass durch den Uferweg weniger Platz für die Badi Hörnlibuck bleibt. Mit der aktuellen Wegführung können wir diese Bedenken entschärfen», sagt Hirs.

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Vor der Abstimmung galt der Sommer 2023 als frühester möglicher Zeitpunkt, an dem der Uferweg begangen werden könnte. Beat Hirs rechnet damit, die Pläne in zwei Jahren auflegen zu können. Ein weiteres Jahr dauert die Bauzeit für die Uferrevitalisierung und Weggestaltung. Zeitliche Prognosen seien aber schwierig, sagt Hirs. Der Gemeindepräsident sagt:

«Wenn die Verhandlungen ein halbes Jahr länger dauern, ist das aber gut investierte Zeit.»

Denn die Planung würde derzeit einvernehmlich mit den Eigentümern ablaufen und es gebe keine Motivation für Einsprachen. Diese hofft man, auf diesem Weg zu verhindern. Gelingt das nicht, könnte es zu längeren Verzögerungen kommen.

Anliegen der Eigentümer werden vom Kanton geprüft

«Wir nehmen auch die Gegner des Uferwegs ernst. Das ist wegen des knappen Abstimmungsergebnisses normal», sagt Hirs. Wichtig sei aber in erster Linie eine gute Lösung und dass das Projekt rasch vorankomme. In einem nächsten Schritt prüft nun die Gemeinde mit den kantonalen Fachstellen die Bewilligungsfähigkeit der Lösungsideen, beispielsweise die Gestaltung der Trennung zwischen privaten Gärten und dem öffentlichen Seeufer auf der Renaturierungsfläche.

Gleichzeitig nimmt die Gemeinde die Planung des Radwegs entlang der Churerstrasse an die Hand. Nach langem Hin und Her erlaubt der Kanton St.Gallen der Gemeinde die Planung der Kantonsstrasse in einem Pilotprojekt. Dafür wurden aktuell aber erst die Ingenieurleistungen ausgeschrieben. Wie die Ein- und Ausfahrten für die Eigentümer entlang der Strasse in Bezug auf Sichtwinkel aussehen werden, ist aber aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bereits bekannt.

Der Seeuferweg beschäftigt die Gemeinde Rorschacherberg schon viele Jahre. Im Februar 2019 stimmten die Bürgerinnen und Bürger dem umstrittenen Vorhaben mit einer hauchdünnen Mehrheit zu. Auch die geplante zusätzliche ökologische Aufwertung des Seeufers hat zu diesem Ergebnis beigetragen.