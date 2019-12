Es harzt bei der Umsetzung des Seeuferwegs in Rorschacherberg: Nun sollen Kantonsräte Druck machen Für den Kanton hat der Geh- und Veloweg im Neuseeland tiefe Priorität. Dieser hänge gemäss Rorschacherberger Gemeinderat jedoch mit der Realisierung des Seeuferwegs zusammen. Die Gemeinde holt sich deshalb Hilfe bei den Kantonsräten. Jolanda Riedener 11.12.2019, 05.00 Uhr

Dem Seeuferweg haben die Rorschacherberger Stimmbürger Anfang Jahr zugestimmt. Die Planung kommt seither nicht wie gewünscht voran. Bild: Urs Bucher

Es harzt mit der Umsetzung des Seeuferwegs in Rorschacherberg. Die Bevölkerung hatte dem Projekt Anfang dieses Jahres in einer Urnenabstimmung zugestimmt. Der Rorschacherberger Gemeinderat drängte die zuständigen kantonalen Stellen, die Planung des Rad- und Gehwegs entlang der Kantonsstrasse an die Hand zu nehmen.