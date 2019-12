Seelentrösterlein der Klosterfrauen im Ortsmuseum Häggenschwil Das Ortsmuseum Häggenschwil zeigt am Sonntag spezielle Christkindli aus Bienenwachs. Melissa Müller Aktualisiert 05.12.2019, 05.00 Uhr

Christkind aus Wach. KEYSTONE

In der Barockzeit um 1600 war die Blütezeit der Klöster und damit auch der Wachserei. Speziell ausgebildete Ordensfrauen beherrschten die Handfertigkeit des Wachsgiessens. Sie stellten kunstvolle Christkindli her, auch Fatschenkinder oder Seelentrösterlein genannt. Das Ortsmuseum Häggenschwil greift die alte Tradition auf, die vor allem in Süddeutschland und Österreich, aber auch in der Schweiz verbreitet war. Es präsentiert am Sonntag von 10 bis 16 Uhr eine Sonderausstellung über Wachs-­Christkindli. Dann zeigt der Häggenschwiler Richard Büchel, wie die Christkindli anno dazumal gegossen wurden. Dazu wird heisses Bienenwachs in eine fünfteilige Gipsform gefüllt.

Das in Windeln gewickelte Jesuskind, eine Wachspuppe, wurde in Frauenklöstern früher aufwendig drapiert. Kostbar gekleidet und zuweilen in Glaskästchen geschützt, sollten Fatschenkinder der Frömmigkeit dienen. Im Mittelalter war es üblich, Novizinnen Figuren des Jesuskindes zu schenken. Aus der Verwendung als Andachtsbild in der Zelle ergab sich auch der Beiname «Trösterlein». Beliebt war es auch als Hochzeitsgeschenk – Fatschenkinder standen symbolisch auch für Kindersegen.

Zehn Klöster nach einer Steinform gefragt

Edwin Germann, der frühere Leiter des Ortsmuseums Häggenschwil, suchte seinerzeit eine Steinform, um selber Christkindli zu giessen. Er fragte zehn Klöster an, bis er fündig wurde. «Ich muss wohl einen Heiligenschein aufgehabt haben, dass ich diese Steinformen erhalten habe», sagte er 2002 in einem «Tagblatt»-Artikel.

Das Ortsmuseum Häggenschwil befindet sich in der Gewerbehalle an der alten Konstanzerstrasse 7, beim Feuerwehrdepot in Lömmenschwil. Es hat nur dreimal im Jahr geöffnet. Am Sonntag verwandelt es sich nicht nur wegen der Wachs-Christkindli in einen festlichen Weihnachtstraum. Ein Christbaum wird mit ­antikem Weihnachtsschmuck dekoriert. Verschiedene Krippen sind zu sehen. Und auch die Dauerausstellung kann besichtigt werden, zu der etwa ein Coiffeursalon aus Grossmutters Zeiten, Handorgeln, Telefonapparate, Klaviere und weitere Schätze aus vergangenen Zeiten gehören. Die Museumskommission serviert einen Apéro.