Secondhand «Dieser Entscheid ist uns nicht leichtgefallen»: Rotkreuz-Laden für Bedürftige in Rorschach wird geschlossen Das Schweizerische Rote Kreuz des Kantons St.Gallen betreibt in Rorschach seit über 40 Jahren einen Secondhandladen. Weil die Einnahmen in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sind, wird dieser nun voraussichtlich im April 2023 geschlossen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

2018 feierte der Rotkreuz-Laden in Rorschach noch sein 40-jähriges Bestehen. Nun wird er im Frühling 2023 geschlossen. Bild: Rudolf Hirtl

Etwas versteckt zwischen Signalstrasse und Mariabergstrasse, in der ehemaligen Dennerpassage, befindet sich in Rorschach der Rotkreuz-Laden. Der Secondhandladen wird vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) des Kantons St.Gallen betrieben. Seit 1978, damals noch an der Kirchgasse 9, bietet er von Kleidern über Geschirr bis zu Innendekoration alles Mögliche zu günstigen Preisen an – für Menschen, die mit einem knappen Budget auskommen müssen. Damit ist nun aber bald Schluss.

Der Vorstand des SRK Kanton St.Gallen hat sich «schweren Herzens» dazu entschieden, den Laden an der Signalstrasse 5/7 nicht mehr weiter zu betreiben, teilt dieser in einer Mitteilung mit. Der Laden wird voraussichtlich Ende April 2023 geschlossen.

Secondhandladen gehört nicht zum Kerngeschäft

Die Kundenfrequenzen und Einnahmen seien trotz grossem Einsatz der Mitarbeitenden in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, heisst es in der Mitteilung. Um weiter bestehen zu können, hätten grössere Investitionen getätigt werden müssen. Gemeint seien damit ein Ausbau und eine neue Einrichtung oder gar ein neues Ladenlokal, wie Christian Rupp, Geschäftsleiter des SRK Kanton St.Gallen, auf Anfrage ausführt. Da das Betreiben eines Secondhandladens jedoch nicht zum Kerngeschäft des SRK gehöre, wolle man die Gelder künftig gezielter einsetzen:

«Wir sind ein Hilfswerk und müssen mit unseren finanziellen Mitteln sorgfältig umgehen.»

Es gibt laut Rupp verschiedene Gründe, weshalb der Rotkreuz-Laden nicht mehr gut läuft. So sei sicher die Lage in der dunklen Passage ein Punkt, der Standort habe in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. Man sei aber auch durchaus selbstkritisch: Der Laden komme nicht mehr im neusten Look daher und das SRK habe – aus Kostengründen – manche Investition aufgeschoben.

Christian Rupp, Geschäftsleiter SRK Kanton St.Gallen. Bild: PD

Es gebe aber auch strukturelle Gründe, die den ganzen Detailhandel mit Bekleidung betreffen. «Während Corona haben sich viele Menschen umorientiert und kaufen jetzt online ein», sagt Rupp. In den vergangenen Jahren habe Fast-Fashion mit günstigen Kleidern zudem stark zugelegt. Mittlerweile würden auch grosse Kleiderketten Mode zu sehr günstigen Preisen anbieten:

«Viele Menschen kaufen lieber günstig etwas Neues statt etwas Getragenes.»

Er ergänzt: «Meiner Ansicht nach ist die ganze Branche in einer Krise. Man merkt das ja auch, wenn man durch die Innenstädte geht. Ein Laden nach dem anderen verschwindet.» Um dagegen zu steuern, müsse man sich abheben. «Wir sind aber keine Detailhandelsspezialisten», betont Rupp.

Mitarbeiterinnen sorgen sich um die Kundschaft

Dass es so nicht mehr weitergehen könne, sei allen, auch den Mitarbeiterinnen, schon länger bewusst gewesen, sagt Rupp. «Wir haben das immer wieder besprochen und verschiedene Optionen skizziert.» Man habe sich mit der Entscheidung Zeit gelassen, auch weil man nach Corona und dem damit verbundenen Loch nicht vorschnell reagieren wollte.

Der Entscheid sei ihnen dann nicht leichtgefallen, betont der Geschäftsleiter. «Aber der Laden war stark defizitär und wir haben gegenüber unseren Mitgliedern und Gönnern die Verantwortung, die Spendengelder zielgerichtet und wirksam einzusetzen.»

Im Rorschacher Rotkreuz-Laden werden Secondhandkleider und Haushaltsgegenstände zu günstigen Preisen angeboten. Seit 1999 befindet er sich an der Signalstrasse 5/7. Bild: PD

Das SRK Kanton St.Gallen unterstütze die beiden betroffenen Mitarbeiterinnen, die seit fünf und 13 Jahren im Rotkreuz-Laden arbeiten, bei der Suche nach einer neuen Stelle. Die beiden Frauen seien im ersten Moment sehr gefasst und tapfer gewesen und hätten versucht, nach vorne zu schauen, sagt Rupp. Er ergänzt:

«Sie haben sich Sorgen gemacht um die Menschen, die den Laden nutzen, erst später ging es um ihre eigene Zukunft. Das hat mich beeindruckt.»

Die angekündigte Schliessung habe ihnen aber wehgetan. «Sie haben viel Herzblut in den Laden investiert.»

SRK prüft Kleiderabgabe an Armutsbetroffene

Mit der Schliessung des Ladens in Rorschach verschwindet im Frühling 2023 gleichzeitig auch der letzte Rotkreuz-Laden im Kanton St.Gallen. Jener in der Stadt St.Gallen wurde bereits vor vielen Jahren geschlossen. Es gebe aber immer noch Möglichkeiten, um günstig an gebrauchte Kleidung und Haushaltsgegenstände zu kommen, betont Rupp. Beispielsweise in Brockenstuben oder anderen Secondhandläden.

Das SRK des Kantons St.Gallen prüfe nun zudem, ob sich eine regelmässige Kleiderabgabe an armutsbetroffene Menschen durch Freiwillige organisieren lasse.

