So sieht die Formtabelle der Nordostschweizer Schwinger aus.

Schwingen Zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt: Das ist der Formstand der Ostschweizer Schwinger In der Jahreswertung befinden sich vier Nordostschweizer unter den besten sechs Schwingern. Am eigenen Teilverbandsfest am Sonntagin Mels tritt die hiesige Elite letztmals an vor dem Kilchberger Schwinget. Wer ist aktuell der Stärkste? Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Der Schein trügt: Vor einer Woche bodigte Damian Ott (unten) am Schwarzsee Saisondominator Samuel Giger.

Samuel Giger Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Samuel Giger

Jahreswertung: 1.

Kränze: 8, Punkte: 45



Die inoffizielle Jahreswertung, die das Schwingermagazin «Schlussgang» führt, ist ein Rangliste, die zwar keine Siege garantiert. Aber sie gibt einen Aufschluss darüber, in welcher Verfassung sich die Athleten über den Zeitraum einer Saison befinden. Einfach erklärt: Es gibt Punkte für Festsiege, Kränze und Erfolge gegen «Eidgenossen». Je wichtiger das Schwingfest, desto höher die Punktzahl für Siege oder Kränze. Mit seinen sechs Festsiegen sowie zwei Kranzgewinnen führt der Thurgauer Samuel Giger diese Rangliste mit grossem Vorsprung an. Auf Rang zwei folgt der Innerschweizer Sven Schurtenberger mit 17 Punkten Rückstand. Trotz der überraschenden Niederlage gegen Damian Ott – der einzigen in dieser Saison – steht jetzt schon fest, dass Giger in zwei Wochen als Favorit nach Kilchberg reisen wird. Was der 23-jährige Modellathlet in dieser Saison bisher gezeigt hat, zeugt von grosser Klasse. Das Mitglied des Schwingklubs am Ottenberg präsentiert sich wie gewohnt in bester körperlicher Verfassung, hat sich darüber hinaus in technischer Hinsicht deutlich weiterentwickelt. Schwingt Giger so angriffig und selbstbewusst wie auf der Schwägalp, gibt es keinen Besseren.

Ein Ausschnitt aus der Jahreswertung: Vier Nordostschweizer befinden sich unter den besten Sechs. esv.ch

Damian Ott Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Damian Ott

Jahreswertung: 4.

Kränze: 5, Punkte: 25

Der 21-jährige Toggenburger ist der Aufsteiger der Saison. Sozusagen aus dem Nichts gewann der 1,96 m grosse Hüne das Bergkranzfest auf dem Weissenstein und katapultierte sich so an die erweiterte Spitze der nationalen Elite. «Mein Handy ist fast explodiert», sagte der Mann aus Dreien bei Mosnang hinterher über die zahlreichen Glückwünsche, die er erhielt. Für Ott war das Interesse an seiner Person eine neue Erfahrung, die er aber keineswegs negativ bewerten will. Dennoch musste er lernen, mit dem neuen Status umzugehen. Am St. Galler Kantonalfest verpasste er prompt den Kranz – eine grosse Enttäuschung für den ehrgeizigen Sennenschwinger. Auch auf der Schwägalp blieb Ott ohne Auszeichnung. Doch dass sein Erfolg auf dem Weissenstein keine Eintagsfliege war, bewies das Mitglied des Schwingklubs Wil zuletzt am Schwarzsee. Er gewann nicht nur das Bergfest in der Südwestschweiz, sondern bodigte darüber hinaus im Schlussgang Saisondominator und Verbandskollege Samuel Giger. Damit beantwortete Ott allfällige Fragen um seinen Formstand mit einem Ausrufezeichen. Schliesslich ist er der einzige Schwinger seit zwei Jahren, der Giger auf den Rücken legte.

Domenic Schneider Bild:Walter Bieri / KEYSTONE

Domenic Schneider

Jahreswertung: 5.

Kränze: 9, Punkte: 24

Als Klubkollege von Samuel Giger steht Domenic Schneider häufig im Schatten des Thurgauer Aushängeschilds. Doch eines hat der 27-Jährige aus Friltschen selbst dem sechsfachen Saisonsieger voraus: Er ist der einzige Schwinger im Land, der in diesem Jahr bereits neun Kränze ergatterte. Diese Zahl zeugt nicht nur von seiner ausserordentlichen Qualität als Schwinger, sondern auch von einer beeindruckenden Konstanz. Selbst wenn Schneider nicht seinen besten Tag erwischt, gehört er immer noch zu den Besten. In diesem Jahr ist dem spektakulären Offensivschwinger zudem der langersehnte zweite Kranzfestsieg geglückt. Sechs Jahre nach seiner Premiere triumphierte er erneut am Glarner-Bündner Kantonalfest. Wenige Wochen später doppelte er in Stäfa am Zürcher Kantonalen nach und gehört damit neben Giger, Damian Ott und Werner Schlegel zu den vier Nordostschweizern, die in dieser Saison mindestens zwei Kranfestsiege feierten. Schneider, der seine bisher beste Saison der Karriere absolviert, fehlt einzig ein Erfolg auf der nächsten Stufe Berg-/Teilverbandsfest oder höher. In der aktuellen Verfassung ist ihm dieser absolut zuzutrauen – vielleicht sogar schon am Sonntag in Mels.

Die Spitzenpaarungen von Mels im Überblick. esv.ch

Werner Schlegel Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Werner Schlegel

Jahreswertung: 6.

Kränze: 6, Punkte: 24

Der Hemberger Werner Schlegel ist ein Ausnahmetalent, wie es sie im Schwingsport nur alle paar Jahre gibt. Schon als 15-Jähriger holte er vor drei Jahren am St. Galler Kantonalfest seinen ersten Kranz. Damals war Jörg Abderhalden noch der Technische Leiter der St. Galler. Mit dem Schwingerkönig verbindet Schlegel so einiges, denn auch er entstammt dem Schwingklub Wattwil. Bei den Toggenburgern profitiert der heute 18-Jährige von einem optimalen Umfeld, in dem er sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelte. Zu diesem Umfeld zählt unter anderem auch Konditionstrainer Robin Städler, der einst Schwingerkönig Abderhalden betreute. Mit den aufstrebenden Damian Ott, Marcel Räbsamen oder Lars Rotach bildet Schlegel eine Toggenburger Gruppe, die sich gegenseitig anspornt und in der schwingfestfreien Zeit bis zu sechsmal pro Woche trainierte. Anfang Saison profitierte Schlegel noch von seinem Status als U20-Schwinger, denn als solcher durfte er bereits im Sägemehl Einheiten absolvieren. Diesen Vorsprung münzte er in zwei Festsiege sowie sechs Kranzgewinne um. Seit Anfang August wartet er jedoch auf den nächsten Erfolg. Wetten, dass dieser bald kommt?

Samir Leuppi Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Samir Leuppi

Jahreswertung: 14.

Kränze: 6, Punkte: 18

Der 28-jährige Zürcher Hüne Samir Leuppi bringt mit 1,94 m und 145 kg optimale Masse für einen Schwinger mit. Doch lange kämpfte der Junioren-Schwingerkönig von 2009 in seiner Karriere mit Verletzungsproblemen. Diese bekam er in den vergangenen Jahren mehr oder weniger in den Griff. So kürte er sich 2019 in Zug – mit etwas Verspätung – doch noch zum Eidgenossen. In dieser Saison feierte der Koloss aus Winterthur einen seiner drei Kranzfestsiege. Er triumphierte am Bündner-Glaner in Davos Sertig. Einen weiteren Beweis seiner Klasse gab der Sennenschwinger auf der Schwägalp ab, als er zunächst den späteren Schlussgangteilnehmer Michael Wiget bodigte und später dem 99-fachen Kranzgewinner Florian Gnägi einen Gestellten abtrotzte. Nur gegen den noch grösseren und noch schwereren Berner Christian Stucki blieb Leuppi am Fusse des Säntis chancenlos. Doch dieser fällt für den Saisonhöhepunkt in zwei Wochen bekanntlich verletzt aus. Trotz dieser Niederlage reichte es dem Zürcher auf der Schwägalp zu Rang drei. In der Jahreswertung lässt Leuppi den Bündner Armon Orlik, den Glarner Roger Rychen sowie alle weiteren Nordostschweizer Eidgenossen hinter sich.