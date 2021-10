Schwingen Kilchberg-Sieger Damian Ott ist der Favorit am 23. Olma-Schwinget Die Olma ist um eine Attraktion reicher: Der Toggenburger Damian Ott, dreifacher Saisonsieger, nimmt am Schwingfest des Stadtverbandes St.Gallen teil. Ives Bruggmann 15.10.2021, 11.59 Uhr

Damian Ott jubelt über den Kilchberg-Sieg. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Damian Ott hat die Schwingwelt im Sturm erobert. Nicht nur seine unbekümmerte Art zu schwingen und seine Bodenkünste verhalfen ihm in diesem Jahr zum Prädikat «Aufsteiger der Saison». Es waren vor allem seine Erfolge. Zuerst gewann der 21-jährige Toggenburger das Bergfest auf dem Weissenstein, wenig später doppelte er am Schwarzsee auf selber Stufe nach. Mit dem Erfolg am Kilchberger Schwinget schaffte er dann endgültig den Sprung unter die ganz Grossen des Schwingsports.

Mit seiner ausgefeilten Technik und seinen körperlichen Voraussetzungen ist Ott gewappnet, um künftig seinem neuen Status gerecht zu werden. In seiner typischen Art sagt er: «Ich freue mich darauf.» Nichts scheint Ott aus der Ruhe zu bringen. Genau diese Stärke zeichnet ihn besonders aus. In den wichtigen Momenten ist er voll da. Dieser Killerinstinkt wird auch am Olma-Schwinget am Sonntag gefragt sein.

Der erste Gang im Überblick:

Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs in St.Gallen. Quelle: esv.ch

Favorit Ott bekommt es im ersten Gang gleich mit dem stärksten Gast zu tun. Der Nordwestschweizer Nick Alpiger ist mit allen Wassern gewaschen und weiss genau, wie er einen Spitzenschwinger bezwingen kann. Der Eidgenosse gehört zu den wenigen Athleten, die den aktuell besten Schwinger Samuel Giger auf den Rücken legten. Ihm gelang das am Eidgenössischen Schwingfest in Zug vor zwei Jahren. In dieser Saison verlor der Thurgauer Giger nur einen Gang: am Schwarzsee gegen Ott. Der Olma-Schwinget startet also gleich mit einem schwingerischen Leckerbissen.

Neben Alpiger sind noch zwei weitere eidgenössische Kranzschwinger am Start: der Südwestschweizer Steve Duplan und der Nordostschweizer Stefan Burkhalter. Für den 47-jährigen Thurgauer ist es der letzte Auftritt an der Olma. Er hat sein Karriereende auf Ende der kommenden Saison angekündigt.

Stadtverband ohne die beiden Teamleader

Seitens des organisierenden Stadtverbands gibt es weniger gute Neuigkeiten. Fabian Rüegg muss auf einen Start verzichten. Er ist aufgrund anhaltender Rückenprobleme zu einer Pause gezwungen. Damit fehlen die beiden Teamspitzen, da sich auch Lars Geisser seit dem Schwarzsee-Schwinget mit einer Knieverletzung herumplagt. Somit rutscht der Gossauer Simon Oertig in die Rolle des Teamleaders. Ein besonderes Augenmerk gilt den beiden Nachwuchshoffnungen des Stadtverbands, Andy Signer und Cédric Lenherr. Beide erkämpften sich beim diesjährigen St.Galler Kantonalen in Kaltbrunn ihren ersten Kranz.

Der 23. Olma-Schwinget beginnt am Sonntag um 8.30 Uhr. Der Schlussgang ist auf 15.30 Uhr angesetzt. Die Kasse am Eingang G öffnet bereits um 8 Uhr. Der Einlass auf das Messegelände ist nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich.