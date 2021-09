Schwingen Favorit Samuel Giger fordert am Schwarzsee den 100-fachen Kranzgewinner Florian Gnägi heraus Am Südwestschweizer Bergfest trifft der Thurgauer Sennenschwinger am Sonntag zum Auftakt auf den Routinier aus dem Berner Seeland. Ives Bruggmann 03.09.2021, 12.14 Uhr

Samuel Giger siegte zuletzt auf der Schwägalp. Donato Caspari

Der Thurgauer Schwinger Samuel Giger bestreitet am Sonntag sein achtes Kranzfest in dieser Saison. Der 23-Jährige ist aufgrund seiner sechs Festsiege – bei einem zweiten Rang – der aktuell formstärkste Athlet im ganzen Land. Giger ist in diesem Jahr noch unbesiegt. In 42 Gängen ging der Mann aus Ottoberg 38-mal als Sieger vom Platz, nur viermal musste er ein Unentschieden hinnehmen. In seiner Karriere bringt es Giger nun bereits auf 21 Kranzfestsiege.

Bei diesen Statistiken überrascht es nicht, dass Giger auch am Bergschwingfest am Schwarzsee der meistgenannte Favorit ist. Doch im ersten Gang wartet auf den Thurgauer ein gefährlicher Gegner. Der Berner Florian Gnägi erschwang sich kürzlich seinen 100 Kranz und gehört damit als erst 31. Athlet zum exklusiven 100er-Klub.

Zwei Premieren für Giger

Für Giger ist nicht nur dieses Aufeinandertreffen eine Premiere, er nimmt überhaupt zum ersten Mal am Südwestschweizer Bergfest am Schwarzsee teil. Der Thurgauer, der bereits sieben Mal ein Bergfeste gewann, könnte am Sonntag seine Sammlung weiter ausbauen. Von den sechs Bergfesten siegte Giger bereits an deren drei: Schwägalp (4 Siege), Weissenstein (2) und Rigi (1). Auf dem Brünig, dem Stoos und am Schwarzsee wartet er noch auf einen Erfolg.

Ebenfalls am Schwarzsee im Kanton Freiburg am Start sind die weiteren Nordostschweizer Eidgenossen Domenic Schneider und Roger Rychen sowie Weissenstein-Sieger Damian Ott.